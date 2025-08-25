Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

YouTube tặng 2 tháng Premium cho người dùng với 1 điều kiện

25-08-2025 - 09:00 AM | Kinh tế số

YouTube vừa chính thức ra mắt một tính năng tích hợp mới, tặng kèm 2 tháng dùng thử YouTube Premium miễn phí.

Theo Android Authority, YouTube vừa tung ra một tính năng tích hợp mới cực kỳ tiện lợi cho phép người hâm mộ khám phá lịch trình biểu diễn và mua vé xem hòa nhạc của nghệ sĩ ngay trong khi đang thưởng thức video. Hợp tác với nền tảng dữ liệu âm nhạc khổng lồ Bandsintown, YouTube sẽ mang đến một trải nghiệm liền mạch, kết nối người hâm mộ trực tuyến với các sự kiện âm nhạc ngoài đời thực.

Cụ thể, khi người dùng đang xem một video, một đoạn Shorts hoặc truy cập kênh chính thức của một nghệ sĩ trên YouTube, một mục thông tin về các buổi biểu diễn sắp tới của họ sẽ tự động xuất hiện. Tính năng này còn có thể gửi thông báo khi nghệ sĩ đó có lịch trình tại một địa điểm gần khu vực của người dùng.

Sự tích hợp này giúp quá trình "săn" vé trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết, đảm bảo người hâm mộ không bỏ lỡ cơ hội được gặp gỡ thần tượng của mình.

YouTube tặng 2 tháng Premium cho người dùng với 1 điều kiện- Ảnh 1.

Sabrina Carpenter sẽ là nghệ sĩ đại diện cho lần ra mắt tính năng mới săn vé concert trên YouTube

Theo thông tin từ Google, tính năng này đang được triển khai trước tiên trên ứng dụng YouTube chính thức. Theo kế hoạch, nó sẽ được mở rộng sang cả ứng dụng YouTube Music vào cuối năm nay, hiển thị lịch diễn trên trang của nghệ sĩ và màn hình chính.

Để kỷ niệm sự hợp tác này, YouTube mang đến một ưu đãi độc quyền: người dùng của Bandsintown sẽ nhận được 2 tháng dùng thử YouTube Premium miễn phí.

Ngôi sao nhạc pop Sabrina Carpenter đã được chọn làm nghệ sĩ đại diện cho lần ra mắt tính năng. Với sức mạnh từ kho dữ liệu hơn 700.000 nghệ sĩ của Bandsintown, việc tìm kiếm và tham dự buổi biểu diễn tiếp theo của bạn giờ đây chỉ còn cách vài cú nhấp chuột.

Theo KV

Phụ Nữ Số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thẻ "Tự Do 2in1" - cách Vietnam Post và Cake định nghĩa về trao quyền tài chính số

Thẻ "Tự Do 2in1" - cách Vietnam Post và Cake định nghĩa về trao quyền tài chính số Nổi bật

Vietcombank cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới, người dùng cần chú ý chi tiết này

Vietcombank cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới, người dùng cần chú ý chi tiết này Nổi bật

Lộ diện những gương mặt giành được giải thưởng 'khủng' về blockchain trị giá 3,5 tỷ đồng

Lộ diện những gương mặt giành được giải thưởng 'khủng' về blockchain trị giá 3,5 tỷ đồng

08:17 , 25/08/2025
Để tạo nên 5.000 UAV "Made in Vietnam", công ty Việt đã tự thiết kế được những con chip nào?

Để tạo nên 5.000 UAV "Made in Vietnam", công ty Việt đã tự thiết kế được những con chip nào?

07:21 , 25/08/2025
Nhận cuộc gọi từ người lạ, nam thanh niên bị đòi tiền chuộc hàng trăm triệu đồng

Nhận cuộc gọi từ người lạ, nam thanh niên bị đòi tiền chuộc hàng trăm triệu đồng

19:45 , 24/08/2025
Công an Thanh Hóa triệt phá đường dây lừa đảo hàng nghìn tỉ đồng có trụ sở tại Campuchia

Công an Thanh Hóa triệt phá đường dây lừa đảo hàng nghìn tỉ đồng có trụ sở tại Campuchia

17:30 , 24/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên