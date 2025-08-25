YouTube tặng 2 tháng Premium cho người dùng với 1 điều kiện

Theo Android Authority, YouTube vừa tung ra một tính năng tích hợp mới cực kỳ tiện lợi cho phép người hâm mộ khám phá lịch trình biểu diễn và mua vé xem hòa nhạc của nghệ sĩ ngay trong khi đang thưởng thức video. Hợp tác với nền tảng dữ liệu âm nhạc khổng lồ Bandsintown, YouTube sẽ mang đến một trải nghiệm liền mạch, kết nối người hâm mộ trực tuyến với các sự kiện âm nhạc ngoài đời thực.

Cụ thể, khi người dùng đang xem một video, một đoạn Shorts hoặc truy cập kênh chính thức của một nghệ sĩ trên YouTube, một mục thông tin về các buổi biểu diễn sắp tới của họ sẽ tự động xuất hiện. Tính năng này còn có thể gửi thông báo khi nghệ sĩ đó có lịch trình tại một địa điểm gần khu vực của người dùng.

Sự tích hợp này giúp quá trình "săn" vé trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết, đảm bảo người hâm mộ không bỏ lỡ cơ hội được gặp gỡ thần tượng của mình.

Sabrina Carpenter sẽ là nghệ sĩ đại diện cho lần ra mắt tính năng mới săn vé concert trên YouTube

Theo thông tin từ Google, tính năng này đang được triển khai trước tiên trên ứng dụng YouTube chính thức. Theo kế hoạch, nó sẽ được mở rộng sang cả ứng dụng YouTube Music vào cuối năm nay, hiển thị lịch diễn trên trang của nghệ sĩ và màn hình chính.

Để kỷ niệm sự hợp tác này, YouTube mang đến một ưu đãi độc quyền: người dùng của Bandsintown sẽ nhận được 2 tháng dùng thử YouTube Premium miễn phí.

Ngôi sao nhạc pop Sabrina Carpenter đã được chọn làm nghệ sĩ đại diện cho lần ra mắt tính năng. Với sức mạnh từ kho dữ liệu hơn 700.000 nghệ sĩ của Bandsintown, việc tìm kiếm và tham dự buổi biểu diễn tiếp theo của bạn giờ đây chỉ còn cách vài cú nhấp chuột.