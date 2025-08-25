Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

25-08-2025 - 10:41 AM | Kinh tế số

Tội phạm trên không gian mạng đang gây những tổn thất khó đong đếm không chỉ về vật chất...

Dẫn dụ kiếm tiền bằng cách xem video, giả mạo công an yêu cầu chứng minh tài sản, gây áp lực khiến nạn nhân "bắt cóc chính mình". Đó là 3 trong nhiều thủ đoạn phổ biến của tội phạm trên không gian mạng.

Những thủ đoạn ấy vài năm gần đây chưa bao giờ thôi hoành hành. Việc Công an tỉnh Thanh Hóa phá "ổ Phượng Hoàng", Công an TP HCM giải cứu nam thanh niên trong màn "bắt cóc online" cuối tuần qua là 2 dẫn chứng cụ thể.

Điều đáng nói, địa chỉ của những đường dây gây bất an xã hội nêu trên đa số được xác định nằm tại nước ngoài. 

Điều đáng nói tiếp theo, thủ phạm trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội thường lại là người Việt.

Đáng nói nữa, việc nắm khá chắc hàng loạt thông tin cá nhân để lên kế hoạch phạm pháp của tội phạm thực sự gây bất ngờ cho bất cứ ai, cũng là bài toán đầy hóc búa của cơ quan chức năng.

Tội phạm trên không gian mạng đã để lại hệ lụy khôn lường cho nhiều gia đình nói riêng, xã hội nói chung khi gây ra những tổn thất vật chất cùng niềm tin trong giao tiếp giữa người với người. 

Để xóa bỏ sự tồn tại của chúng, ít nhất cần giải quyết ba điều đáng nói ở trên. Trong đó, phải xóa lý do tồn tại của hang ổ tội phạm tinh quái bằng cách tuyên truyền sâu rộng hơn tới người dân, đồng thời truy tận gốc và xử lý nghiêm khắc những cá nhân, đơn vị có thẩm quyền bảo vệ dữ liệu cá nhân nhưng lại để lộ lọt ra ngoài. 

