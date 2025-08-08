FPT hợp tác chiến lược toàn diện với hãng hàng không lớn nhất Nhật Bản

FPT vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện với ANA Systems – công ty CNTT trực thuộc ANA Group, tập đoàn hàng không lớn nhất Nhật Bản – nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tối ưu hóa hiệu quả vận hành cho ngành hàng không.

Trong khuôn khổ hợp tác, hai bên sẽ xây dựng một cơ chế vận hành chung nhằm liên tục cải tiến và đảm bảo ổn định cho hạ tầng CNTT của tập đoàn ANA. Cơ chế này là nền tảng giúp ANA quản lý và vận hành các dịch vụ CNTT hiệu quả hơn trên toàn tập đoàn và các công ty thành viên, bao gồm All Nippon Airways – hãng hàng không lớn nhất Nhật Bản và đạt chuẩn 5 sao 12 năm liên tiếp.

Tiếp nối mối quan hệ bền chặt về văn hóa và kinh tế giữa Việt Nam và Nhật Bản, FPT và ANA Systems sẽ tăng cường trao đổi nhân lực, phối hợp triển khai các chương trình đào tạo và phát triển chuyên môn. Hợp tác này góp phần mở ra các cơ hội nghề nghiệp toàn cầu cho thế hệ kỹ sư công nghệ trẻ, đồng thời thể hiện cam kết mạnh mẽ của hai bên trong việc nuôi dưỡng nguồn nhân lực số chất lượng cao.

Bà Chu Thị Thanh Hà, Chủ tịch FPT Software, Tập đoàn FPT, chia sẻ: “ Sở hữu bề dày kinh nghiệm trong việc đồng hành cùng các hãng hàng không toàn cầu, cùng đội ngũ kỹ sư làm chủ giải pháp AI và mạng lưới đối tác công nghệ hàng đầu, FPT đánh giá cao triển vọng hợp tác với ANA Systems nhằm thúc đẩy hiệu quả vận hành và kiến tạo những giải phápđổi mới trong lĩnh vực hàng không. Hợp tác này còn góp phần thắt chặt hơn mối quan hệ lâu dài giữa Việt Nam và Nhật Bản, tạo dựng một hệ sinh thái thúc đẩy tăng trưởng và đổi mới sáng tạo dựa trên công nghệ, con người và giao lưu văn hóa .”

Ông Masahi Ohya, Chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành ANA Systems, khẳng định: “ Từ năm 2021, chúng tôi đã xây dựng quan hệ đối tác với FPT để thúc đẩy chuyển đổi số, trong đó có đảm bảo nguồn nhân lực và phát triển công nghệ mới. Hiện tại, nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác, hai bên đang xây dựng một mô hình nghiên cứu chung, cùng triển khai các hoạt động phát triển dự án mới và thúc đẩy chương trình đào tạo nguồn nhân lực. Chúng tôi tin rằng hợp tác này sẽ đóng góp đáng kể vào sự phát triển của hai doanh nghiệp, đồng thời làm sâu sắc thêm mối quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia .”

Là đơn vị CNTT với thế mạnh trong ngành hàng không, ANA Systems cung cấp hệ sinh thái dịch vụ toàn diện và chất lượng cao, bao gồm hoạch định, phát triển hệ thống chuyên biệt cho lĩnh vực hàng không, triển khai cơ sở hạ tầng và thiết bị tại sân bay, hỗ trợ vận hành hệ thống, cũng như các sáng kiến chuyển đổi số và phát triển khu vực của các công ty thành viên thuộc tập đoàn ANA Group.

Với gần hai thập kỷ hiện diện tại Nhật Bản, FPT là một trong những doanh nghiệp công nghệ có vốn đầu tư nước ngoài lớn nhất tại quốc gia này với 4.500 nhân sự làm việc tại 17 văn phòng, trung tâm đổi mới sáng tạo trên toàn nước Nhật, cùng hơn 15.000 chuyên gia toàn cầu chuyên trách thị trường này, phục vụ hơn 450 khách hàng trên thế giới. Năm 2024, FPT ghi nhận doanh thu hơn 500 triệu USD từ thị trường Nhật Bản. Trên đà phát triển, công ty đặt mục tiêu doanh thu 1 tỷ USD và lọt top 15 nhà cung cấp dịch vụ CNTT hàng đầu Nhật Bản vào năm 2027.

Lễ ký kết hợp tác diễn ra trong khuôn khổ sự kiện công nghệ “Đà Nẵng – 20 năm đổi mới sáng tạo” do FPT tổ chức, quy tụ hơn 400 đại biểu toàn cầu, với sự góp mặt của lãnh đạo và chuyên gia từ Microsoft, IDC, SAP và nhiều tên tuổi lớn trong ngành. Sự kiện tập trung thảo luận về sức mạnh chuyển đổi của AI, cũng như vị thế ngày càng nổi bật của Việt Nam trong vai trò một trung tâm đổi mới sáng tạo toàn cầu.