FPT ký kết hợp tác phát triển trung tâm dữ liệu quy mô lớn trị giá đến 1 tỷ USD

Sự kiện này được thực hiện tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư hạ tầng công nghệ số và Trung tâm Dữ liệu lớn phục vụ Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TPHCM.

G42 - tập đoàn công nghệ có quy mô hoạt động toàn cầu và Liên danh nhà đầu tư FPT - Việt Thái ký kết Thỏa thuận khung hợp tác dài hạn

Không thể phát triển công nghệ một cách đơn độc

Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn FPT nhấn mạnh, Việt Nam không có con đường nào khác để duy trì tốc độ tăng trưởng trên 10% mỗi năm trong 20 năm tới nếu không dựa vào công nghệ. Đây là thách thức lớn nhất, nhưng đồng thời cũng là nhiệm vụ lớn nhất mà Việt Nam đang phải gánh vác.

"Sự thịnh vượng của Việt Nam trong tương lai phải được xây dựng trên nền tảng công nghệ. Trong thế giới ngày nay, có hai điều không thay đổi: chuỗi giá trị toàn cầu vẫn tồn tại và tương lai được định hình bởi công nghệ. Vì vậy, những bước đi ngày hôm nay là vô cùng quan trọng đối với Việt Nam” ông Trương Gia Bình khẳng định.

Cũng theo Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn FPT, Việt Nam nhận thức rõ không thể phát triển công nghệ một cách đơn độc, dù trong các lĩnh vực như bán dẫn, AI, điện toán đám mây, dữ liệu lớn hay an ninh mạng, mà cần xây dựng các liên minh chiến lược với những đối tác tin cậy và đồng hành lâu dài.

Theo ông, các nhà lãnh đạo đã thể hiện cam kết mạnh mẽ và tạo dựng nền tảng niềm tin và hiện nay là thời điểm để hiện thực hóa các cam kết đó.

Chủ tịch Tập đoàn FPT cũng chỉ ra ba lợi thế quan trọng của Việt Nam trong hợp tác quốc tế, gồm năng lực điều hành nhanh và quyết liệt của Chính phủ; nguồn nhân lực kỹ thuật dồi dào với khát vọng và tinh thần vươn lên mạnh mẽ, cùng chính sách đối ngoại hòa bình, mong muốn làm bạn với tất cả các quốc gia.

Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn FPT phát biểu tại sự kiện.

Hướng tới phục vụ Trung tâm Tài chính Quốc tế và nền kinh tế số

Trong khuôn khổ sự kiện, các bên đã tiến hành ký kết hợp tác quan trọng, dự kiến đặt nền móng cho việc phát triển hạ tầng dữ liệu, điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo tại TP HCM nói riêng và Việt Nam nói chung, hướng tới phục vụ Trung tâm Tài chính Quốc tế và nền kinh tế số trong giai đoạn phát triển mới.

Theo đó, G42 - Tập đoàn công nghệ có quy mô hoạt động toàn cầu và Liên danh nhà đầu tư FPT - Việt Thái ký kết thỏa thuận khung hợp tác dài hạn nhằm phát triển hạ tầng trung tâm dữ liệu quy mô lớn (Hyperscale Data Center) tại Việt Nam, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và điện toán đám mây cho thị trường trong nước và quốc tế.

G42 sở hữu năng lực triển khai hạ tầng AI quy mô toàn cầu, từng trực tiếp xây dựng Stargate UAE - cụm hạ tầng AI thế hệ mới với tổng công suất lên tới 1GW, vận hành các hệ thống tính toán AI tiên tiến phục vụ nhu cầu AI ở quy mô quốc gia và toàn cầu.

Theo thỏa thuận, các bên dự kiến cùng đầu tư, xây dựng và vận hành các trung tâm dữ liệu quy mô lớn đạt tiêu chuẩn quốc tế, đặt tại Việt Nam, làm nền tảng cung cấp dịch vụ công nghệ số cho khu vực công, doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Dự án trung tâm dữ liệu quy mô lớn là bước đi chiến lược giúp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị hạ tầng số toàn cầu và từng bước trở thành điểm đến quan trọng về dữ liệu và trí tuệ nhân tạo trong khu vực.

Dự án được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng nhu cầu xử lý và lưu trữ khối lượng dữ liệu lớn cho các ứng dụng AI của khu vực công và khu vực tư nhân.

Hợp tác lên đến 1 tỷ USD

Ước tính hợp tác này được hỗ trợ dự kiến lên đến 1 tỷ USD để triển khai cơ sở hạ tầng AI và điện toán đám mây có chủ quyền dữ liệu, đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình chuyển đổi số của Việt Nam và khu vực.

Thông qua dự án, các bên kết nối và trao đổi dữ liệu toàn cầu theo các nguyên tắc an toàn, tin cậy, đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp công nghệ, doanh nghiệp khởi nghiệp và các tổ chức nghiên cứu cùng phát triển. Dự án dự kiến góp phần tạo thêm nhiều việc làm chất lượng cao trong các lĩnh vực công nghệ, dữ liệu và AI, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế số và giá trị gia tăng dài hạn của Việt Nam. Thông qua hợp tác này, Việt Nam có điều kiện để trở thành điểm đến quan trọng về hạ tầng dữ liệu và AI trên toàn cầu.

Ông Ali Al Amine, Giám đốc Thương mại G42 International, cho biết, thỏa thuận khung này đại diện cho một mô hình mới trong chuyển đổi AI ở cấp quốc gia – được xây dựng trên nền tảng chủ quyền, hợp tác và mục tiêu chung.

Đồng thời thể hiện cam kết mạnh mẽ của các bên trong việc xây dựng hạ tầng chiến lược, giúp Việt Nam khai thác trọn vẹn tiềm năng của AI, bảo đảm chủ quyền dữ liệu, độc lập số, dựa trên niềm tin, quan hệ đối tác bền vững và sự lãnh đạo mang tầm nhìn của Chính phủ Việt Nam.

“Sáng kiến này đưa Việt Nam lên vị thế tiên phong trong phát triển kinh tế dựa trên AI tại châu Á, qua đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và mở rộng tầng lớp trung lưu tại Việt Nam. Quan hệ hợp tác của chúng tôi với G42 và FPT tạo nền tảng hạ tầng vững chắc cho tăng trưởng dài hạn và đổi mới sáng tạo trên nhiều lĩnh vực,” ông David Thai, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Viet Thai Group chia sẻ.

Bên cạnh đó, Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM và Liên danh nhà đầu tư VinaCapital - FPT - Việt Thái cũng ký biên bản ghi nhớ về hợp tác phát triển trung tâm dữ liệu quy mô lớn gắn với khu phức hợp sáng tạo - đổi mới - công nghệ tại TP HCM.

TP HCM và nhóm nhà đầu tư thống nhất cùng xây dựng hạ tầng số chiến lược, hướng tới đưa thành phố trở thành trung tâm dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và công nghệ số của khu vực. Nhóm nhà đầu tư sẽ tổ chức triển khai dự án, thu hút các tập đoàn công nghệ, doanh nghiệp trong lĩnh vực AI, bán dẫn, dữ liệu và nghiên cứu và phát triển. TP HCM sẽ hỗ trợ về chính sách, thủ tục hành chính, quỹ đất phù hợp và nguồn điện ổn định.

Thông qua việc tham gia Hội nghị Xúc tiến đầu tư hạ tầng công nghệ số và Trung tâm Dữ liệu lớn phục vụ Trung tâm Tài chính Quốc tế và các thỏa thuận hợp tác chiến lược, FPT tiếp tục đồng hành cùng TP HCM và các đối tác trong và ngoài nước trong việc phát triển hạ tầng dữ liệu, điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo theo chuẩn quốc tế, góp phần xây dựng nền tảng công nghệ số vững chắc cho Trung tâm Tài chính Quốc tế và thúc đẩy tăng trưởng bền vững của kinh tế số Việt Nam.