FPT Shop cho kích hoạt SIM chính chủ qua VNeID: Không cần CCCD, ngồi nhà cũng làm được

FPT Shop vừa triển khai tính năng cho phép khách hàng đăng ký và kích hoạt SIM chính chủ thông qua tài khoản định danh điện tử quốc gia (VNeID), trở thành nhà mạng đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng phương thức này. Giải pháp mới nhằm tăng cường bảo mật, đơn giản hóa thủ tục đăng ký, đồng thời góp phần hạn chế tình trạng SIM rác và các cuộc gọi lừa đảo.

Từ tháng 10/2025, người dùng mạng di động FPT có thể hoàn tất quá trình đăng ký SIM ngay trên ứng dụng FPT Shop. Sau khi đăng nhập, người dùng chọn mục "Kích hoạt SIM", sau đó lựa chọn xác thực bằng VNeID. Hệ thống sẽ liên kết với ứng dụng VNeID để xác minh thông tin và hoàn tất quy trình đăng ký. Thuê bao sẽ được xác nhận chính chủ ngay sau khi hoàn thành các bước xác thực.

FPT Shop cho biết quy trình này sử dụng xác thực mức độ 2 trên VNeID - cấp độ do Bộ Công an quản lý - giúp đảm bảo độ chính xác cao trong việc xác minh danh tính. Dữ liệu cá nhân được bảo mật theo đúng quy định, toàn bộ quá trình tích hợp và lưu trữ thông tin được thực hiện trên hạ tầng tuân thủ tiêu chuẩn an toàn thông tin.

Việc xác thực qua VNeID cho phép người dùng không cần mang theo căn cước công dân hay đến cửa hàng, toàn bộ thao tác được thực hiện trực tuyến. Cách làm này giúp hạn chế nguy cơ giả mạo giấy tờ, đồng thời phù hợp với chủ trương thúc đẩy định danh số toàn dân và chuyển đổi số trong lĩnh vực viễn thông.

Đại diện FPT Shop cho biết việc tích hợp VNeID vào quy trình kích hoạt SIM là một bước đi trong chiến lược số hóa dịch vụ viễn thông, nhằm mang lại trải nghiệm thuận tiện và an toàn hơn cho người dùng. Đồng thời, đây cũng là giải pháp góp phần chuẩn hóa thông tin thuê bao, tạo nền tảng cho việc xây dựng môi trường số minh bạch và bền vững.