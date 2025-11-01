Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

FPT Shop cho kích hoạt SIM chính chủ qua VNeID: Không cần CCCD, ngồi nhà cũng làm được

01-11-2025 - 13:30 PM | Kinh tế số

Người dùng mạng di động FPT có thể đăng ký và kích hoạt SIM chính chủ trực tiếp trên ứng dụng FPT Shop thông qua tài khoản VNeID, không cần đến cửa hàng hay mang theo căn cước công dân.

FPT Shop vừa triển khai tính năng cho phép khách hàng đăng ký và kích hoạt SIM chính chủ thông qua tài khoản định danh điện tử quốc gia (VNeID), trở thành nhà mạng đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng phương thức này. Giải pháp mới nhằm tăng cường bảo mật, đơn giản hóa thủ tục đăng ký, đồng thời góp phần hạn chế tình trạng SIM rác và các cuộc gọi lừa đảo.

Từ tháng 10/2025, người dùng mạng di động FPT có thể hoàn tất quá trình đăng ký SIM ngay trên ứng dụng FPT Shop. Sau khi đăng nhập, người dùng chọn mục "Kích hoạt SIM", sau đó lựa chọn xác thực bằng VNeID. Hệ thống sẽ liên kết với ứng dụng VNeID để xác minh thông tin và hoàn tất quy trình đăng ký. Thuê bao sẽ được xác nhận chính chủ ngay sau khi hoàn thành các bước xác thực.

FPT Shop cho kích hoạt SIM chính chủ qua VNeID: Không cần CCCD, ngồi nhà cũng làm được- Ảnh 1.

FPT Shop cho biết quy trình này sử dụng xác thực mức độ 2 trên VNeID - cấp độ do Bộ Công an quản lý - giúp đảm bảo độ chính xác cao trong việc xác minh danh tính. Dữ liệu cá nhân được bảo mật theo đúng quy định, toàn bộ quá trình tích hợp và lưu trữ thông tin được thực hiện trên hạ tầng tuân thủ tiêu chuẩn an toàn thông tin.

Việc xác thực qua VNeID cho phép người dùng không cần mang theo căn cước công dân hay đến cửa hàng, toàn bộ thao tác được thực hiện trực tuyến. Cách làm này giúp hạn chế nguy cơ giả mạo giấy tờ, đồng thời phù hợp với chủ trương thúc đẩy định danh số toàn dân và chuyển đổi số trong lĩnh vực viễn thông.

FPT Shop cho kích hoạt SIM chính chủ qua VNeID: Không cần CCCD, ngồi nhà cũng làm được- Ảnh 2.

Đại diện FPT Shop cho biết việc tích hợp VNeID vào quy trình kích hoạt SIM là một bước đi trong chiến lược số hóa dịch vụ viễn thông, nhằm mang lại trải nghiệm thuận tiện và an toàn hơn cho người dùng. Đồng thời, đây cũng là giải pháp góp phần chuẩn hóa thông tin thuê bao, tạo nền tảng cho việc xây dựng môi trường số minh bạch và bền vững.

Thay đổi mới trên ứng dụng VNeID, người dân cập nhật ngay kẻo mất quyền lợi

Theo Thế Duyệt

Đời sống pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nhà đồng sáng lập OpenAI gây sốc: "Tác nhân AI chỉ là rác rưởi, cần hàng thập kỷ nữa mới thay thế được con người"

Nhà đồng sáng lập OpenAI gây sốc: "Tác nhân AI chỉ là rác rưởi, cần hàng thập kỷ nữa mới thay thế được con người" Nổi bật

Đề xuất giao Bộ Công an quản lý người dùng internet

Đề xuất giao Bộ Công an quản lý người dùng internet Nổi bật

FPT ký hợp đồng kỷ lục 256 triệu USD: Hồ sơ dài 1.000 trang, gần 1,5 năm chờ kết quả, được Microsoft chúc mừng

FPT ký hợp đồng kỷ lục 256 triệu USD: Hồ sơ dài 1.000 trang, gần 1,5 năm chờ kết quả, được Microsoft chúc mừng

10:54 , 01/11/2025
Công an Hà Nội vạch trần chiêu lừa khiến nhiều người vô tình trở thành nạn nhân và đồng phạm của lừa đảo

Công an Hà Nội vạch trần chiêu lừa khiến nhiều người vô tình trở thành nạn nhân và đồng phạm của lừa đảo

19:06 , 31/10/2025
Điểm "lạ" trong cuộc đua thương mại điện tử

Điểm "lạ" trong cuộc đua thương mại điện tử

16:18 , 31/10/2025
Khảo sát mới: TikTok đang vươn lên thành "siêu chợ" trực tuyến nhưng Facebook vẫn có thứ khiến người dùng không thể rời tay

Khảo sát mới: TikTok đang vươn lên thành "siêu chợ" trực tuyến nhưng Facebook vẫn có thứ khiến người dùng không thể rời tay

15:44 , 31/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên