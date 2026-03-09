G7 ‘chưa sẵn sàng’ giải phóng kho dự trữ dầu

Bộ trưởng Tài chính Pháp Roland Lescure phát biểu sau cuộc họp trực tuyến thảo luận về tác động của cuộc chiến tranh Iran đối với thị trường năng lượng. “Chúng tôi đã nhất trí theo dõi sát sao tình hình, chúng tôi sẵn sàng thực hiện mọi biện pháp cần thiết, bao gồm cả việc sử dụng dự trữ chiến lược để ổn định thị trường”, ông nói sau cuộc họp trực tuyến của các bộ trưởng tài chính G7.

Giá dầu Brent kỳ hạn đã giảm bớt sau đợt tăng mạnh tới 29% vào đầu ngày 9/3 khi có thông tin cho rằng G7 sẽ thảo luận về khả năng giải phóng dự trữ trong các cuộc đàm phán về hậu quả kinh tế từ cuộc xung đột. Giá dầu đang tăng vọt khi các nhà sản xuất trên khắp Trung Đông buộc phải cắt giảm sản lượng và eo biển Hormuz, điểm nghẽn quan trọng trên tuyến đường vận chuyển dầu bằng tàu chở dầu, gần như bị đóng cửa hoàn toàn.

Ả Rập Xê Út, Kuwait, Iraq và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, những nước cùng nhau bơm khoảng 20% lượng dầu của thế giới, đã giảm sản lượng vì việc đóng cửa eo biển Hormuz đồng nghĩa với việc không còn đủ tàu chở dầu để xuất khẩu dầu của họ. Việc giải phóng kho dự trữ thường được điều phối bởi Cơ quan Năng lượng Quốc tế tại Paris.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết hôm 9/3 rằng các bộ trưởng năng lượng cũng sẽ họp tại Paris vào ngày 10/3 bên lề một hội nghị về năng lượng hạt nhân.

Việc giải phóng có phối hợp các kho dự trữ chiến lược chỉ được thực hiện 5 lần trước đây, bao gồm 2 lần trong cuộc xuông đột giữa Nga và Ukraine. Trước đó, các kho dự trữ đã được sử dụng sau những gián đoạn nguồn cung ở Libya, cơn bão Katrina và trong Chiến tranh vùng Vịnh lần thứ nhất.

Người tiêu dùng trên khắp thế giới đã và đang cảm nhận được tác động của những gián đoạn ở Trung Đông, với những hàng dài người xếp hàng tại các trạm xăng và giá nhiên liệu máy bay tăng vọt đẩy giá vé máy bay lên cao.