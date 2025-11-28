Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Gạch đất Mặt Trăng: Tham vọng xây căn cứ của Trung Quốc

28-11-2025 - 20:01 PM | Tài chính quốc tế

Trung Quốc thử nghiệm thành công gạch đất Mặt Trăng, mở ra bước tiến lớn trong kế hoạch xây dựng căn cứ ngoài Trái Đất.

Trung Quốc vừa ghi dấu một bước tiến quan trọng trong chương trình chinh phục Mặt Trăng khi những khối “gạch đất Mặt Trăng” thử nghiệm đầu tiên trở về Trái Đất sau một năm phơi nhiễm trong môi trường khắc nghiệt ngoài không gian. Đây là một phần của thí nghiệm tiên phong trên trạm vũ trụ, nhằm kiểm chứng khả năng sử dụng tài nguyên tại chỗ để xây dựng cơ sở hạ tầng ngoài Trái Đất.

Ba khối “gạch đất Mặt Trăng” mô phỏng với thiết kế liên kết kiểu mộng – dấu hiệu cho thấy Trung Quốc đang tiến gần hơn tới tham vọng xây dựng căn cứ ngoài không gian. (Nguồn: CMG)

Các khối gạch đặc biệt này được chế tạo từ vật liệu mô phỏng đất Mặt Trăng, nén bằng công nghệ ép nóng, cảm ứng điện từ và thiêu kết vi sóng. Nhờ đó, chúng có độ bền nén gấp ba lần gạch thông thường, hứa hẹn khả năng chịu đựng tốt hơn trong điều kiện khắc nghiệt. 34 khối gạch, mỗi khối nặng khoảng 100 gram, đã hạ cánh an toàn trên tàu vũ trụ Thần Châu-21 cùng ba phi hành gia hoàn thành nhiệm vụ sáu tháng.

Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy các mẫu vật vẫn nguyên vẹn, không bị thủng hay biến dạng do va chạm thiên thạch nhỏ. Một số mẫu có đường nối đối xứng 45 độ để nghiên cứu sự thay đổi cơ học, trong khi màu sắc nhạt hơn cần thêm phân tích để xác định nguyên nhân. Ngoài độ bền cơ học, thí nghiệm còn kiểm tra khả năng chịu nhiệt và chống bức xạ. Một nhóm đối chứng song song trên Trái Đất sẽ giúp so sánh và dự đoán tuổi thọ của gạch trong môi trường Mặt Trăng từ 5 đến 20 năm.

Các nhà nghiên cứu Trung Quốc kỳ vọng rằng sau khi lô mẫu thứ ba được gửi về, họ có thể xây dựng mô hình dự đoán sự biến đổi của vật liệu trong dài hạn. Điều này không chỉ giúp xác định tuổi thọ của gạch mà còn mở ra khả năng dự báo những thay đổi trong môi trường Mặt Trăng. Đây được xem là bằng chứng khái niệm đầy hứa hẹn cho việc xây dựng căn cứ ngoài Trái Đất trong tương lai.

Theo kế hoạch, Trung Quốc sẽ đưa phi hành gia lên Mặt Trăng vào năm 2030 và xây dựng phiên bản cơ bản của Trạm Nghiên cứu Mặt Trăng Quốc tế vào năm 2035. Để giảm chi phí khổng lồ cho việc vận chuyển vật liệu từ Trái Đất, quốc gia này dự định tận dụng tối đa nguồn tài nguyên tại chỗ như đất Mặt Trăng, năng lượng mặt trời và khoáng sản bề mặt.

Theo Anh Quang/VTC News

VTC News

