Galaxy Watch8 series: Lời giải cho lối sống cân bằng tại Đông Nam Á

Khảo sát cho thấy người dùng Đông Nam Á đang thiếu ngủ và khó kiểm soát căng thẳng

Nghiên cứu do Samsung thực hiện trên 18.000 người tại khu vực Đông Nam Á và Châu Đại Dương cho thấy giấc ngủ đang là điểm yếu lớn trong hành trình sống khỏe. Trung bình, người trưởng thành ở khu vực này chỉ ngủ khoảng 6 giờ 50 phút mỗi đêm - thấp hơn nhiều so với mức khuyến nghị 7-9 giờ.

Đáng chú ý, 28% người tham gia khảo sát cho biết họ khó đi vào giấc ngủ vì không thể "ngắt dòng suy nghĩ" - biểu hiện điển hình của căng thẳng tinh thần. Phụ nữ trong độ tuổi 35 - 45 là nhóm chịu ảnh hưởng nặng nhất, khi thường xuyên phải cân bằng giữa công việc và trách nhiệm gia đình.

Ông ChonHong Ng, Phó Chủ tịch Tiếp thị Khu vực, Samsung Electronics khu vực Đông Nam Á và Châu Đại Dương.

Ông Jong Min Choi, Phó Chủ tịch Bộ phận Nghiên cứu & Phát triển Sức khỏe, Samsung Electronics.

Ở chiều ngược lại, người dùng trong khu vực lại có thói quen vận động khá đều đặn, trung bình 4,3 giờ mỗi tuần - tương đương khoảng 30 phút mỗi ngày. Các bộ môn phổ biến gồm chạy bộ, cầu lông và yoga. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ mức độ phù hợp của bài tập với thể trạng của mình. Người trẻ thường tập vì cảm giác thành tích, trong khi người lớn tuổi tập để xả stress và cải thiện sức khỏe.

Galaxy Watch8 series không chỉ đo - mà còn giúp thay đổi hành vi

Không chỉ ghi nhận dữ liệu sức khỏe, Galaxy Watch8 series được thiết kế để giúp người dùng hiểu rõ các chỉ số và thay đổi hành vi nhờ các hướng dẫn cụ thể. Với thế hệ cảm biến mới và các thuật toán hỗ trợ bởi AI, thiết bị này đóng vai trò như một huấn luyện viên cá nhân - âm thầm, chính xác và dễ tiếp cận.

Về giấc ngủ, Galaxy Watch8 series tích hợp hệ thống Bedtime Guidance - hướng dẫn giờ đi ngủ lý tưởng dựa trên mô hình khoa học "hai quá trình" (Two-Process Model), phân tích nhịp sinh học và áp lực ngủ. Đi kèm là Sleep Coaching, cá nhân hóa lộ trình ngủ qua các biểu tượng động vật, và tính năng phát hiện ngưng thở khi ngủ - một rối loạn phổ biến nhưng thường bị bỏ sót.

Không chỉ đưa ra số liệu khô khan, Galaxy Watch8 series hỗ trợ người dùng thay đổi hành vi bằng các hành động cụ thể

Về căng thẳng, thiết bị có khả năng cảnh báo khi mức độ stress kéo dài (High Stress Alert), kết hợp với bài tập thở và nhật ký tâm trạng (Mindfulness Tracker) để nhắc người dùng nghỉ ngơi đúng lúc.

Với vận động, Galaxy Watch8 series cung cấp bài kiểm tra thể lực nhanh trong 12 phút, sau đó gợi ý lịch tập phù hợp (Running Coach). Về dinh dưỡng, tính năng Antioxidant Index lần đầu xuất hiện trên smartwatch, cho phép đo carotenoid trên da chỉ trong vài giây - giúp phản ánh lượng rau củ hấp thụ mỗi ngày.

Nền tảng cảm biến mới giúp theo dõi chính xác và toàn diện hơn

Để mang lại các tính năng nêu trên, Samsung đã liên tục cải tiến cảm biến BioActive qua từng năm. Từ cảm biến 3-trong-1 ra mắt năm 2021, đến việc bổ sung đo nhiệt độ da bằng hồng ngoại năm 2022, và mở rộng dải LED năm 2024, hệ thống cảm biến sinh học trên Galaxy Watch8 series không chỉ chính xác hơn mà còn nhẹ và thoải mái hơn khi đeo.

Cảm biến ECG trên Galaxy Watch8 series hiện đã có thể phát hiện nhịp ngoại tâm thu (PAC, PVC) - dấu hiệu cảnh báo nguy cơ tim mạch nếu xảy ra thường xuyên. Một tính năng mới khác là đo Vascular Load - theo dõi áp lực lên hệ mạch máu trong khi ngủ - giúp đánh giá độ "căng" của thành mạch máu và đưa ra cảnh báo nếu cần thiết.

Cảm biến BioActive trên Galaxy Watch8 series theo dõi nhiều thông số sức khỏe quan trọng, ngay cả trong giấc ngủ.

Đáng chú ý, công nghệ cảm biến và SDK của Samsung hiện được nhiều đối tác y tế sử dụng, bao gồm ứng dụng trong không gian (SpaceX), phát hiện dấu hiệu rối loạn nội tiết, đo chỉ số mãn kinh hoặc rối loạn stress.

Từ thiết bị theo dõi đến nền tảng sức khỏe chủ động

Giấc ngủ tốt không thể đến từ cảm hứng nhất thời, mà cần được xây dựng bằng những thói quen nhất quán - và Galaxy Watch8 series chính là công cụ giúp người dùng Đông Nam Á làm điều đó dễ dàng hơn. Bằng cách tổng hợp dữ liệu từ giấc ngủ, stress, vận động, dinh dưỡng và phân tích bằng AI, thiết bị không chỉ đo mà còn "nói chuyện" với người dùng - đưa ra lời khuyên, cảnh báo và gợi ý hành vi một cách nhẹ nhàng nhưng hiệu quả.

Thông qua tính năng theo dõi sức khỏe thông minh và cá nhân hóa, Galaxy Watch8 series đánh dấu một bước tiến đáng kể trong việc trao quyền cho người dùng tự quản lý sức khỏe hiệu quả.

Tại Hội nghị Giấc ngủ Thế giới 2025, Samsung một lần nữa cho thấy cách mà công nghệ có thể góp phần thúc đẩy sức khỏe phòng ngừa - biến những chỉ số khô khan thành hành động thực tế. Khi người dùng được tiếp cận đúng thông tin, đúng thời điểm, việc sống khỏe mỗi ngày không còn là điều xa vời.