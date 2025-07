Gamuda Land hợp tác chiến lược với các đối tác phân phối dự án The Meadow

Nắm bắt nhu cầu đó, Gamuda Land chính thức hợp tác với 10 đối tác phân phối uy tín, đồng hành cùng chủ đầu tư trong hành trình giới thiệu dự án The Meadow đến khách hàng.

Gamuda Land "bắt tay" 10 đối tác phân phối tiềm năng

Từ tháng 7/2025, Gamuda Land Việt Nam - Nhà phát triển bất động sản quốc tế - chính thức hợp tác với 10 đối tác chiến lược trong hoạt động phân phối dự án The Meadow Bình Chánh, bao gồm: Việt Á Land, Global Homes, AKA Homes, CDD, Khải Minh Land, Gems Land, TNP Holding, Bam Land, Khải Điền, T&A. Với kinh nghiệm dày dặn và am hiểu sâu sắc thị trường phía Tây TP.HCM, các đơn vị phân phối chiến lược được kỳ vọng sẽ là những đối tác chuyên nghiệp, đồng hành cùng Chủ đầu tư trong hành trình giới thiệu dự án The Meadow đến khách hàng.

Đại lý F1 là những đơn vị sở hữu nền tảng tài chính vững chắc, đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp, cùng năng lực triển khai bán hàng đã được kiểm chứng qua nhiều dự án quy mô lớn.

Việc hợp tác với hệ thống đối tác phân phối chiến lược không chỉ mở rộng kênh tiếp cận thị trường của The Meadow, mà còn mang lại nhiều giá trị thiết thực cho khách hàng, cả ở khía cạnh nâng cao trải nghiệm mua hàng và truyền tải thông tin ưu đãi đến khách hàng một cách nhanh chóng và chính xác.

Trước hết, hệ thống đại lý hoạt động như một cầu nối chuyên nghiệp và hiệu quả, phối hợp mật thiết với Chủ đầu tư nhằm mang đến cho khách hàng trải nghiệm dịch vụ chất lượng. Mọi thông tin và chính sách bán hàng được quản lý đồng bộ, đảm bảo tính chính xác và nhất quán trên toàn bộ hệ thống phân phối. Đồng thời, các đối tác thường xuyên cung cấp thông tin về tiến độ thi công và chi tiết về sản phẩm đến khách hàng quan tâm.

Bên cạnh đó, toàn bộ quy trình giao dịch đều được chuẩn hóa theo tiêu chuẩn từ Chủ đầu tư Gamuda Land, giúp đảm bảo quyền lợi pháp lý rõ ràng, giảm thiểu rủi ro và mang đến sự an tâm tối đa cho khách hàng. Đây cũng chính là yếu tố đặc biệt quan trọng trong bối cảnh thị trường ngày càng đòi hỏi sự minh bạch và chuyên nghiệp cao.

Ở góc độ đầu tư, sự đồng hành của các đại lý chiến lược còn góp phần gia tăng tính thanh khoản cho sản phẩm thông qua mạng lưới bán hàng phủ rộng và nền tảng khách hàng sẵn có. Qua đó, nhà đầu tư có thể tiếp cận dự án một cách hiệu quả, đồng thời được hỗ trợ tối đa trong các nhu cầu chuyển nhượng, đầu tư dài hạn hoặc tái cơ cấu danh mục bất động sản trong tương lai.

"Thông qua việc hợp tác với các sàn F1 uy tín, chúng tôi mong muốn mỗi sản phẩm của The Meadow khi đến tay khách hàng đều giữ vững giá trị cốt lõi mà Gamuda Land cam kết – đó là chất lượng sống vượt trội, gắn kết giữa con người với nhau, hài hòa cùng thiên nhiên và cùng xây dựng một cộng đồng văn minh, bền vững." - Đại diện Gamuda Land khẳng định.

The Meadow – Sẵn sàng bứt phá, nâng tầm chuẩn sống khu Tây TP. HCM

The Meadow là khu dân cư nhà phố và biệt thự cao cấp, quy mô khoảng 5 ha, tọa lạc tại xã Tân Vĩnh Lộc (trước đây là xã Vĩnh Lộc B, Bình Chánh), TP.HCM. Dự án ghi dấu ấn với thiết kế Biophilic, phát triển theo triết lý kiến trúc đề cao sự hòa hợp giữa con người và thiên nhiên.

Được quy hoạch bài bản cùng pháp lý minh bạch, The Meadow không chỉ là nơi an cư lý tưởng mà còn là tài sản sở hữu tiềm năng sinh lời bền vững trong dài hạn.

Với vị trí chiến lược, The Meadow thừa hưởng lợi thế hạ tầng giao thông hoàn thiện, khi chỉ mất khoảng 5 phút di chuyển đến Vành đai 3 và thuận tiện kết nối tuyến huyết mạch như Quốc lộ 1A, cùng hàng loạt tiện ích ngoại khu gồm hệ thống trường học các cấp, bệnh viện quốc tế và trung tâm thương mại. Ngoài tiềm năng vị trí, The Meadow còn khẳng định uy tín bằng pháp lý dự án đầy đủ, minh bạch và quy hoạch bài bản. Dự án đã hoàn tất đầy đủ các giấy phép xây dựng, giấy phép bán hàng và cam kết sổ hồng riêng từng căn, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu an cư lâu dài và thu hút sự quan tâm lớn của những nhà đầu tư chuyên nghiệp.

Central Park và Oasis Clubhouse chính là hai "mảnh ghép trọng điểm" đã được hoàn thiện và đi vào vận hành - góp phần hình thành một hệ sinh thái sống động, sẵn sàng chào đón cư dân.

Tiến độ xây dựng dự án The Meadow (Khu dân cư Gia Phú) hiện đạt 90% và dự kiến bàn giao vào quý IV/2025. Trong đó, hai tiện ích trọng điểm là Oasis Clubhouse và Central Park đã hoàn thiện và chính thức ra mắt vào tháng 5/2025. Sự kiện này đánh dấu một cột mốc quan trọng, góp phần định hình diện mạo khu đô thị, đồng thời mở ra không gian sống lý tưởng cho cộng đồng cư dân.

Bên cạnh đó, The Meadow đã hoàn thiện hai căn nhà mẫu thuộc dòng sản phẩm nhà phố, bao gồm một căn trong bộ sưu tập "Sân Vườn" và một căn thuộc bộ sưu tập "Phong Cách". Cả hai căn đều được chăm chút tỉ mỉ từ ngoại thất đến nội thất, mang dấu ấn thiết kế riêng biệt và hiện đã sẵn sàng mở cửa đón khách tham quan, trải nghiệm thực tế để dễ dàng hình dung và lựa chọn không gian sống tại dự án.

Với định hướng phát triển nhất quán, tốc độ triển khai nhanh chóng cùng lợi thế hạ tầng ngày càng hoàn thiện, The Meadow không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư cho các gia đình đa thế hệ, mà còn trở thành điểm đầu tư hấp dẫn, hứa hẹn đồng hành bền vững cùng các nhà đầu tư đang tìm kiếm cơ hội phát triển nguồn lực tài chính tại khu Tây TP.HCM.