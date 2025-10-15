Gamuda Land mở rộng danh mục đầu tư tại Singapore với dự án Chencharu Close

Dự án sẽ phát triển thành khu phức hợp đa chức năng, bao gồm khoảng 875 căn hộ và 12.600 m² không gian thương mại, với các tiện ích cộng đồng như trung tâm ẩm thực (hawker centre) và bến xe buýt. Nằm ở vị trí chiến lược trong hành lang phía Bắc phát triển ổn định tại Yishun, khu vực này dự kiến sẽ cung cấp 10.000 căn nhà mới vào năm 2040, đáp ứng nhu cầu nhà ở lâu dài.

Tăng cường hiện diện tại Singapore qua các đối tác địa phương

Thành công này khẳng định sự hợp tác bền vững của Gamuda Land với Evia và H108, những đối tác sở hữu kinh nghiệm địa phương sâu sắc và am hiểu thị trường. Bằng cách kết hợp năng lực phát triển khu vực của mình với những hiểu biết của các đối tác, Gamuda Land đang ở vị trí thuận lợi để triển khai một dự án phù hợp với nhu cầu của người mua nhà tại Singapore, đồng thời thúc đẩy sức sống cộng đồng tại Yishun. Với tỷ lệ hấp thụ bất động sản mạnh mẽ và nguồn cung đất hạn chế tại Singapore, dự án Chencharu Close được dự đoán sẽ là động lực quan trọng đóng góp vào doanh số của các mảng bất động sản thuộc tập đoàn.

Đóng góp vào hiệu quả hoạt động của Tập đoàn

Dự án Chencharu Close dự kiến sẽ củng cố hiệu quả bán hàng của Tập đoàn trong những năm tới, mang lại cả khả năng dự đoán doanh thu lẫn đa dạng hóa lợi nhuận. Việc Gamuda Land sở hữu 50% cổ phần đảm bảo đóng góp đáng kể vào kết quả hoạt động của Tập đoàn, đồng thời củng cố chiến lược QTP của công ty tại các thị trường đô thị có nhu cầu cao.

Uy tín và thành công tại Singapore

Gamuda đã hoạt động tại Singapore từ năm 2015 thông qua cả các dự án hạ tầng và bất động sản. Các dự án GEM Residences và OLÁ, với tổng giá trị phát triển 1,35 tỷ SGD (tương đương 4,4 tỷ RM) và đã bán hết, chứng minh khả năng triển khai thành công các dự án nhà ở của công ty.

Trong khi đó, các hợp đồng như các trạm và hầm của tuyến MRT Cross Island Line và Bến xe buýt nhiều tầng Gali Batu khẳng định uy tín của Gamuda trong lĩnh vực hạ tầng. Cùng với Evia và H108, Gamuda đặt mục tiêu triển khai thêm một dự án hòa nhập liền mạch vào kết cấu đô thị Singapore, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan như Cơ quan Giao thông Đất (LTA) và Cơ quan Quy hoạch Đô thị (URA).

Dự án Gem Residences của Gamuda Land ở Singapore

Cam kết phát triển bền vững

Phù hợp với Kế hoạch Xanh Singapore (Singapore Green Plan) 2030, dự án sẽ hướng tới đạt chứng nhận BCA Green Mark Platinum Super Low Energy (SLE), thể hiện cam kết ESG của Gamuda và triết lý xây dựng các cộng đồng bền vững theo thời gian.

Về Tập đoàn Gamuda Berhad:

Được thành lập vào năm 1976, Gamuda Berhad đã phát triển thành tập đoàn top đầu khu vực trong các lĩnh vực kỹ thuật, bất động sản và hạ tầng. Chúng tôi nổi tiếng với các giải pháp đổi mới và cam kết hướng tới sự xuất sắc, với sự hiện diện tại Malaysia, Đài Loan (Trung Quốc), Singapore, Úc, Vương quốc Anh, Ấn Độ, Việt Nam, Bahrain và Qatar. Những thế mạnh và chuyên môn khác biệt của tập đoàn là nền tảng cho sự phát triển suốt hơn năm thập kỷ qua.

Tập đoàn thực hiện việc khái niệm hóa, thiết kế và triển khai các giải pháp kỹ thuật và kiến thức tiên phong. Nền tảng của năng lực triển khai dự án dựa trên cam kết lâu dài trong việc hiểu rõ môi trường và tập trung vào những đóng góp tích cực cho xã hội, đồng thời tiếp tục định hình cảnh quan hạ tầng với tầm nhìn: "Dẫn đầu khu vực với các giải pháp đột phá." Tìm hiểu thêm tại gamuda.com.my.

Về Gamuda Land:

Gamuda Land là bộ phận bất động sản của Gamuda Berhad - tập đoàn xây dựng quốc gia khu vực với kinh nghiệm và chuyên môn đa dạng trong các lĩnh vực kỹ thuật, xây dựng và nhượng quyền hạ tầng, có trụ sở tại Malaysia. Gamuda Land sở hữu hơn hai thập kỷ kinh nghiệm phát triển các khu đô thị, dự án cao tầng, câu lạc bộ nghỉ dưỡng và bất động sản thương mại.

Một số dự án nổi bật và đoạt giải thưởng tại Malaysia của Gamuda Land bao gồm Gamuda Cove, Gamuda Gardens, twentyfive7, Horizon Hills, Kota Kemuning, Bandar Botanic, Jade Hills và Valencia, cùng nhiều dự án khác. Đáng chú ý, dấu ấn quốc tế của Gamuda Land còn được củng cố thông qua các dự án ở Úc, Singapore, Việt Nam và Vương quốc Anh, trong đó nhiều dự án cũng đã giành được nhiều giải thưởng danh giá. Tại Việt Nam, Gamuda Land hiện sở hữu 8 dự án tại Hà Nội, TP.HCM, Đồng Nai và Hải Phòng, kiến tạo những điểm đến năng động, hài hòa giữa thiên nhiên và phong cách sống hiện đại.