Gần 1000 "trái tim" hội tụ thắp sáng Hoàng thành Thăng Long, khoác áo mới cho di sản

Tôn vinh giá trị văn hóa Việt Nam

Chủ đề xuyên suốt của Festival là "Di sản - Kết nối - Thời đại", một trục tam giác vững chắc dẫn dắt người xem qua hành trình từ cội nguồn đến khát vọng sáng tạo không ngừng. Theo Tổng đạo diễn Phạm Hoàng Giang, lễ khai mạc được cấu trúc thành ba chương lớn, mỗi chương là một lớp diễn giải sâu sắc về chủ đề chung. Đây là sự sắp xếp nghệ thuật nhằm truyền tải trọn vẹn thông điệp về sự giao thoa và phát triển dựa trên nền tảng truyền thống.

Tổng đạo diễn Phạm Hoàng Giang

Chương mở màn đặt trọng tâm vào việc tôn vinh và tái hiện những giá trị cốt lõi, lâu đời của văn hóa Việt Nam. Nhiệm vụ của chương này là đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển của hai chương tiếp theo, đồng thời khái quát hóa sự hình thành của một mảnh đất Thăng Long văn hiến với bề dày lịch sử đáng tự hào.

Để chạm tới chiều sâu lịch sử, đạo diễn đã chọn lọc những di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu của đồng bằng Bắc Bộ, gắn liền mật thiết với sinh hoạt và lịch sử của Thăng Long – Hà Nội. Các làn điệu dân ca, dân vũ truyền thống như Xẩm, Chèo, Ả đào, Hát Văn cùng với Hát Văn Huế và Múa Chén được sử dụng để giúp khán giả cảm nhận rõ ràng nguồn cội, khẳng định Di sản chính là căn cốt, là linh hồn của dân tộc.

Chương II: Kết nối – Hội tụ và giao thoa liên vùng: Mang thông điệp mở rộng, Chương II minh họa cho sự "Kết nối" trên nhiều phương diện. Đầu tiên, đây là sự hội tụ, giao thoa văn hóa từ ba cố đô và các vùng văn hóa đặc trưng của Việt Nam, thể hiện sự "Kết nối" về mặt không gian và vùng miền.

Tuy nhiên, "Kết nối" không chỉ là sự hòa hợp địa lý. Đây còn là sự hòa quyện đầy tinh tế giữa Truyền thống và Thời đại: sự kết hợp giữa nghệ thuật truyền thống với các hình thức dàn dựng, âm thanh, ánh sáng hiện đại.

Chương III: Thời đại – Sức sống mới của di sản: Chương cuối cùng hướng thẳng đến tương lai và khát vọng sáng tạo của Thủ đô. Yếu tố Thời đại ở đây không chỉ là kỹ thuật sân khấu tiên tiến, mà là câu trả lời cho vấn đề trọng tâm: chúng ta đang giữ gìn và phát huy các di sản ra sao, và giá trị mà di sản để lại cho chúng ta là gì?

Đạo diễn Phạm Hoàng Giang khẳng định Di sản không thể "ngủ yên trong quá khứ" mà phải biến thành sức sống mới, đồng hành cùng sự phát triển của đất nước và là nguồn cảm hứng cho sự sáng tạo, đổi mới. Mục tiêu là các di sản phải vừa gìn giữ bản sắc văn hoá nhưng cũng trở thành nơi tạo ra các giá trị về kinh tế và là trọng tâm để xây dựng công nghiệp văn hoá cho thủ đô Hà Nội.

Để thực hiện một bức tranh di sản tổng hòa và sống động, Lễ khai mạc đã huy động một quy mô nhân lực lớn: gần 1000 diễn viên chuyên nghiệp từ các đơn vị hàng đầu như Nhà hát Múa Rối Thăng Long, Nhà hát Chèo Hà Nội, cùng với sự tham gia không thể thiếu của các Nghệ nhân phường xã.

Trong khi đó, lực lượng chuyên nghiệp được giao mảng phát triển và dàn dựng lớn, chịu trách nhiệm mang hơi thở đương đại và tạo tính hấp dẫn cao hơn, phù hợp với đời sống hiện tại. Sự phân bổ nội dung và thời lượng được tính toán kỹ lưỡng, đảm bảo tiếng nói và bản sắc của các Nghệ nhân được tôn vinh xứng đáng.

Khoác lên di sản "chiếc áo mới"

Festival Thăng Long – Hà Nội khẳng định tinh thần "Thời đại" thông qua việc ứng dụng công nghệ đỉnh cao, biến di sản thành cảm hứng mới.

Để tạo nên một trải nghiệm thị giác và âm thanh chưa từng có trong sân khấu 360 độ của lễ khai mạc, ban tổ chức đã sử dụng các hệ thống trang thiết bị hiện đại. Các công nghệ tiên tiến như ánh sáng mapping, công nghệ trình chiếu 3D Mapping được ứng dụng triệt để. Ngoài ra, chương trình còn sử dụng Hệ thống lập trình tự động, hệ thống Timecost để đồng bộ hóa các tiết mục, tạo nên sự chính xác trong dàn dựng. Đặc biệt, việc ứng dụng công nghệ âm thanh Surround hứa hẹn mang lại trải nghiệm đặc sắc và sống động cho khán giả.

Festival Thăng Long – Hà Nội được định hướng là hoạt động thường niên, quy mô lớn, với mục tiêu chiến lược không chỉ là sự kiện hoành tráng mà là tạo ra những sản phẩm độc đáo của ngành công nghiệp văn hóa sau khi kết thúc.

Ban tổ chức và Đạo diễn Phạm Hoàng Giang mong muốn Festival sẽ đánh dấu bước ngoặt của Thủ đô trong việc tổ chức các chương trình thực sự đem lại hiệu quả ở nhiều khía cạnh khác nhau. Những kỳ vọng lớn nhất bao gồm: Quảng bá du lịch, thu hút đầu tư, và đảm bảo các di sản thực sự được phát triển bền vững, tạo ra các giá trị trong tương lai do chính các di sản đó mang lại.

Theo đạo diễn Phạm Hoàng Giang, công tác chuẩn bị đã được triển khai rất sớm, bắt đầu từ tháng 4/2025. Đến thời điểm hiện tại, cơ bản đã hoàn thành khoảng 80% công đoạn.

Công tác điều phối gần 1000 diễn viên được thực hiện thông qua kế hoạch chi tiết, chia thành ba giai đoạn chính: Giai đoạn một là triển khai tập luyện tại từng địa phương và từng địa điểm; giai đoạn hai là hợp luyện tổng thể các lực lượng tại các địa điểm lớn; và giai đoạn ba là tập luyện trực tiếp tại sân khấu. Mỗi nhóm diễn viên đều có các bộ phận quản lý, phối hợp cùng các biên đạo dàn dựng.

Lễ khai mạc Festival Thăng Long – Hà Nội 2025, diễn ra vào lúc 20h ngày 7/11/2025 tại Hoàng Thành Thăng Long, không chỉ là một sự kiện văn hóa, mà là lời khẳng định của Thủ đô về vị thế Thành phố Sáng tạo UNESCO, nơi cội rễ ngàn năm được thắp sáng bằng công nghệ và tầm nhìn chiến lược.