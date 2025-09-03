Gần 1.000 tỷ đồng thay đổi diện mạo khu cồn nổi lớn nhất trên sông Hương

Trong tổng vốn gần 1.000 tỷ đồng, có hơn 445 tỷ đồng dành cho công tác giải phóng mặt bằng. Dự kiến có 267 hộ dân tại cồn Hến sẽ bị ảnh hưởng﻿, trong đó 178 hộ phải di dời tái định cư, cùng 150 lô đất bố trí cho các hộ phụ.