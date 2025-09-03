Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Gần 1.000 tỷ đồng thay đổi diện mạo khu cồn nổi lớn nhất trên sông Hương

03-09-2025 - 10:31 AM | Bất động sản

Cồn Hến (phường Vỹ Dạ, TP Huế) sắp thay đổi diện mạo với dự án chỉnh trang trị giá gần 1.000 tỷ đồng nhằm xây dựng kè chống sạt lở, tạo lập đường bao dạo bộ, bãi đổ xe và cải tạo trở thành không gian cảnh quan xanh, sạch, đẹp ven sông Hương.

Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng khu vực 1 TP Huế, dự án﻿ có tổng vốn đầu tư gần 1.000 tỷ đồng, do đơn vị này làm chủ đầu tư, dự kiến triển khai từ năm 2026, kéo dài trong thời gian 4 năm.

Trọng tâm dự án là xây dựng﻿ tuyến kè dài 3,2 km bao quanh khu cồn nổi nhằm chống sạt lở, bảo vệ hành lang thoát lũ. Kè được kết cấu bằng cừ bê tông đúc sẵn, cao từ 12 - 16 m, kết hợp bến nước dân sinh và cửa thoát nước. Trên tuyến kè sẽ hình thành tuyến đường﻿ bao rộng 9 m, kết hợp hệ thống cây xanh, chiếu sáng, tiểu cảnh, đường dạo và bãi đỗ xe.

Ngoài ra, tuyến đường Ưng Bình dài 188 m (nối từ nút giao đường Nguyễn Sinh Cung vào trung tâm cồn Hến), lộ giới 16 m sẽ được mở rộng,﻿ với hạ tầng đồng bộ gồm hệ thống điện ngầm, thoát nước, chiếu sáng, tạo trục giao thông kết nối quan trọng cho khu vực.

Trong tổng vốn gần 1.000 tỷ đồng, có hơn 445 tỷ đồng dành cho công tác giải phóng mặt bằng. Dự kiến có 267 hộ dân tại cồn Hến sẽ bị ảnh hưởng﻿, trong đó 178 hộ phải di dời tái định cư, cùng 150 lô đất bố trí cho các hộ phụ.

Cùng với cồn Dã Viên, cồn Hến là cồn đất lớn nằm giữa sông Hương ở khu vực trung tâm TP Huế do phù sa bồi tụ, với chiều dài 1.660m, bề rộng 237m. Theo quan niệm xưa, hai cồn nổi này giữ vai trò đặc biệt về yếu tố phong thuỷ﻿ của Kinh thành Huế xưa, được gọi là tả Thanh Long (cồn Hến) và hữu Bạch Hổ (cồn Dã Viên).

Ngày nay, cồn Hến là một vùng dân cư đông đúc, nổi tiếng﻿ ven sông Hương, nơi sinh kế của một bộ phận người dân gắn liền với nghề sông nước, ghe thuyền, cào hến, chài lưới, buôn bán nhỏ.

Những ngôi nhà bên dòng sông, những con đường hẹp rợp bóng cây, cùng các quán bún hến, cơm hến, chè bắp bình dị… tạo nên một không gian dân dã, đặc trưng﻿ của Huế.

Dự án chỉnh trang và giải phóng mặt bằng﻿ sẽ có tác động đến nơi ở, sinh kế, văn hóa và ký ức cộng đồng của một bộ phận cư dân cồn Hến...

Tuy nhiên, dự án cũng sẽ mở ra kỳ vọng của sự đổi thay lớn về hạ tầng công cộng, với những đường bao dạo bộ ven sông khang trang,﻿ đường trung tâm cồn được mở rộng, cảnh quan sạch đẹp, bờ kè kiên cố chống sạt lở… hứa hẹn biến ốc đảo xanh này thành điểm nhấn du lịch mới ven sông Hương.

Theo Ngọc Văn Thế Nghĩa

Tiền phong

