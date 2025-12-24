Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Gần 2 triệu người "xúc động" với hình ảnh người dì buộc phải trưởng thành sơm, trông cháu để mẹ bé còn... đi giải cứu thế giới

24-12-2025 - 22:12 PM | Sống

Mạng xã hội được phen cười nghiêng ngả trước loạt ảnh “mẹ là siêu nhân” đúng nghĩa đen

Mạng xã hội được phen cười nghiêng ngả trước loạt ảnh “mẹ là siêu nhân” đúng nghĩa đen đang lan truyền với tốc độ chóng mặt. Nhân vật chính không ai khác chính là… một người dì bất đắc dĩ phải “lớn vội” để trông bé, trong khi mẹ bé hóa thân thành Siêu nhân Hồng đi giải cứu thế giới theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Câu chuyện bắt đầu từ những bức ảnh có vẻ rất "deep", rất tâm trạng sâu lắng: em bé ngồi ngoan trong lòng vô tư người lớn, còn người bế thì nhìn… có phần cam chịu. Dòng chữ kèm theo nhẹ nhàng mà thấm: “Làm mẹ ở tuổi 20 là cảm giác… mình cũng không biết vì mình là dì nó” .

Chưa kịp cảm động, cộng đồng mạng lập tức được “đãi” thêm một cú twist cực mạnh ở bức hình người mẹ trong bộ đồ Pink Power Ranger, tay cầm hai ly nước, dáng ngồi đầy khí thế, thần thái sẵn sàng xuất quân. Caption gọn gàng nhưng sát thương cao: “Còn mẹ nó đây :)”.

Và thế là bức tranh toàn cảnh được hé lộ. Trong khi mẹ bé khoác lên mình sứ mệnh “siêu nhân hồng” không biết là để đi làm, đi chơi, chạy deadline hay đơn giản là… ra ngoài hít thở không khí. Còn người dì chính thức được phong chức: Trưởng ban Trông Trẻ Bất Đắc Dĩ. Không áo choàng, không siêu năng lực, chỉ có vòng tay bế bé, ánh mắt thấu đời và tinh thần thép của những người “bị gọi là dì nhưng sống như mẹ”.

Cư dân mạng nhanh chóng nhập cuộc, để lại hàng loạt bình luận vừa thương vừa buồn cười:

“Dì mới là người gánh team thật sự.”

“Siêu nhân hồng giải cứu thế giới, dì giải cứu… em bé.”

“Đúng là trong mỗi gia đình, luôn có một người phải trưởng thành sớm hơn tuổi.”

Đằng sau tiếng cười là một lát cắt rất quen thuộc của các gia đình trẻ hiện nay, nuôi con chưa bao giờ là chuyện của riêng bố mẹ, mà là cả một “hệ sinh thái” gồm ông bà, cô dì, chú bác – những người sẵn sàng hy sinh thời gian, tuổi trẻ và cả sự vô tư của mình để một em bé được bình yên lớn lên. Mặc dù khá hài hước nhưng chỉ cần nhìn đã biết cả em bé và người mẹ này đang sống trong gia đình hạnh phúc như thế nào.

Bài đăng khép lại mà không cần thêm lời giải thích, bởi hình ảnh đã nói thay tất cả. Một bên là siêu nhân hồng oai phong, một bên là người dì âm thầm ôm bé, và ở giữa là tiếng cười của cộng đồng mạng, cũng những người vừa thấy mình trong đó, vừa gật gù công nhận rằng trong mỗi gia đình, luôn có những “siêu nhân thầm lặng” chẳng bao giờ được gọi tên.

Theo Bảo Minh

Phụ nữ mới

