Gần 200 cảnh sát đồng loạt đột kích 3 điểm nóng, bắt 74 người

Bộ Công an thông tin, vào tháng 2/2025, từ một thông tin bất thường trên không gian mạng, Công an tỉnh Điện Biên lần ra dấu vết của một tổ chức tội phạm công nghệ cao đang hoạt động tại Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng (tỉnh Bò Kẹo, Lào).

Đường dây do Hoàng Văn Trung (SN 1994, trú tại Quảng Hòa, Cao Bằng) cầm đầu, móc nối với các đối tượng người nước ngoài, lập ra sàn giao dịch vàng ảo “ATFX” để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của hàng trăm công dân Việt Nam.

Hoàng Văn Trung, đối tượng cầm đầu (Ảnh: Bộ Công an).

Nhận định đây là loại tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, có yếu tố xuyên quốc gia, thủ đoạn tinh vi, hoạt động có tổ chức và được điều hành từ bên ngoài lãnh thổ Việt Nam, đầu tháng 6/2025, Công an tỉnh Điện Biên xác lập Chuyên án nhằm triệt phá toàn bộ đường dây hoạt động lừa đảo này.

Tháng 6/2025, khi lực lượng chức năng nước bạn mở đợt truy quét tại khu vực biên giới, nhóm tội phạm lập tức rút sâu vào trung tâm khu vực Tam Giác Vàng, cất giấu toàn bộ thiết bị điện tử và lên kế hoạch bỏ trốn sang Campuchia theo nhiều hướng để tránh sự phát hiện của Công an.

Đầu tháng 7/2025, nhận được tin nhóm cầm đầu đang lên kế hoạch chia nhỏ lực lượng, rút khỏi Tam Giác Vàng bằng nhiều hướng, Ban chuyên án phải đưa ra quyết định quan trọng: điều chỉnh kế hoạch phá án sớm hơn dự kiến, huy động tổng lực, đánh đòn phủ đầu nhằm chặn đứng ý đồ bỏ trốn, tiêu hủy chứng cứ của các đối tượng.

Từ ngày 4 đến 8/7, các lực lượng bước vào giai đoạn hiệp đồng chặt chẽ, huy động tổng lực để phá án. Gần 200 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Điện Biên, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an Lào, triển khai đồng loạt nhiều mũi trinh sát. Phương án “gọng kìm” được kích hoạt, khóa chặt mọi hướng thoát thân của các nhóm tội phạm.

Các đối tượng bị di lý từ Lào về Việt Nam (Ảnh: Bộ Công an).

Trưa ngày 5/7, tại Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng (tỉnh Bò Kẹo, Lào), Công an Việt Nam và Lào đồng loạt kiểm tra, khám xét hai điểm nghi vấn, nơi được xác định là “tổng hành dinh” của đường dây lừa đảo xuyên quốc gia.

Kết quả: 45 đối tượng bị bắt giữ tại chỗ, trong đó có 14 người Trung Quốc và 31 người Việt Nam. Đối tượng cầm đầu Hoàng Văn Trung bị khống chế khi đang ẩn náu trong một quán bar giữa lòng đặc khu.

Cùng thời điểm, tại sân bay Thủ đô Viêng Chăn, một tổ công tác khác của Công an Việt Nam phối hợp với Cơ quan thường trú Bộ Công an tại Lào và các đơn vị nghiệp vụ nước bạn đã kịp thời bắt giữ 14 đối tượng (gồm 13 người Việt, 1 người Trung Quốc) đang làm thủ tục bay sang Phnom Penh, Campuchia nỗ lực trốn thoát trong phút chót đã bị chặn đứng.

Tại Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang (tỉnh Điện Biên), thêm một mũi công tác khác tiếp tục khép chặt vòng vây, 15 đối tượng bị bắt khi đang trên đường di chuyển bằng ô tô từ Lào về Việt Nam để tìm cơ hội vượt biên sang Campuchia bằng đường bộ.

Chỉ trong chưa đầy 24 giờ, 74 đối tượng trong đường dây lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia bị bắt giữ đồng loạt tại 3 điểm nóng: Tam Giác Vàng - Viêng Chăn - Tây Trang (trong đó có 59 đối tượng người Việt Nam, 15 đối tượng người Trung Quốc).