Gần 200 triệu bị gió thổi bay, cảnh tượng chỉ sau 1 phút khiến chủ sở hữu bật khóc

Theo Sohu, ngày 24/11 tại thành phố Bảo Định (Hà Bắc, Trung Quốc), anh Jin (tên đã được thay đổi) gặp phải một tình huống hi hữu: bốn trong năm cọc tiền trị giá tổng cộng 50.000 NDT (khoảng 185 triệu đồng) anh vừa rút từ ngân hàng bất ngờ bị gió lớn cuốn bay khắp nơi.

Jin kể rằng lúc phát hiện sự cố, anh chỉ còn giữ được đúng một cọc tiền trong tay. Những tờ tiền bay tứ tung: có tờ bị cuốn ra quốc lộ, có tờ lại bị thổi đến tận cổng bệnh viện cách đó khoảng 50 m, thậm chí vài tờ bị gió cuốn đi xa hàng trăm mét.

“Lúc đó tôi sững người. Cảm giác như đang chứng kiến cảnh chỉ xuất hiện trên mạng, không ngờ lại rơi vào chính mình”, Jin chia sẻ mà không khỏi bàng hoàng

Tuy nhiên, cảnh tượng sau đó mới khiến Jin bất ngờ hơn nữa. Anh chứng kiến rất nhiều người qua đường, cùng với bác sĩ và y tá từ bệnh viện gần đó, lập tức tiến tới thu gom số tiền. Họ cúi xuống nhặt từng tờ, chạy theo hướng gió để hạn chế tiền bị thổi đi xa hơn. Một số người còn dùng vật chắn gió.

Chỉ vài phút sau, cuối cùng toàn bộ số tiền 50.000 NDT đã được thu hồi đầy đủ và trao vào tay Jin. Việc này cho thấy sự phối hợp nhanh chóng và chủ động của những người có mặt, từ người đi đường đến nhân viên y tế, để giúp anh lấy lại toàn bộ số tiền đã mất.

Sau khi số tiền được thu hồi, Jin không khỏi nghẹn ngào bày tỏ sự biết ơn đối với những người tham gia hỗ trợ. Ban đầu anh chỉ dám hy vọng nhặt lại được khoảng 40.000 NDT là cùng. “Tôi thực sự không ngờ toàn bộ số tiền đều quay lại với mình. Cảm xúc lúc đó vừa nhẹ nhõm vừa biết ơn vì mọi người đã giúp quá nhiệt tình”, anh cho hay.

Những sự việc tiền mặt bị gió thổi bay không phải là hiếm gặp tại Trung Quốc, và mỗi lần xảy ra đều thu hút sự chú ý nhờ phản ứng nhanh chóng của cộng đồng.

Một ví dụ điển hình xảy ra vào sáng 2/8/2017 tại Thượng Hải. Theo Shanghaiist, một người đàn ông vừa rút hàng nghìn nhân dân tệ từ ngân hàng thì cơn gió bất ngờ thổi bay số tiền khỏi tay anh. Hàng chục tờ tiền bay khắp ngã tư đông đúc, khiến người đàn ông kinh ngạc và hoảng hốt. Tuy nhiên, hơn 20 người đi đường đã lập tức lao theo những tờ tiền, nhặt lại từng tờ giữa dòng xe cộ tấp nập, giúp anh thu hồi toàn bộ số tiền mà không mất mát.

Khung cảnh ngã tư nơi những tờ tiền của người đàn ông bị rơi rải rác trong một vụ việc khác.

Một trường hợp tương tự từng xảy ra tại tỉnh An Huy vào năm 2015. Khi đó, một phụ nữ vô tình làm rơi tiền khi băng qua đường. Hình ảnh từ camera giám sát cho thấy một số nhân chứng lập tức chạy tới, nhặt lại số tiền bị phân tán bởi gió và phương tiện giao thông, giúp người phụ nữ thu hồi hầu hết khoản tiền.

Những sự kiện này cho thấy trong các tình huống bất ngờ, phản ứng kịp thời của cộng đồng có thể giảm thiểu tổn thất vật chất đáng kể. Đồng thời, các câu chuyện cũng nhấn mạnh giá trị của việc phối hợp và hỗ trợ lẫn nhau trong đời sống đô thị, đặc biệt khi đối mặt với những rủi ro tưởng chừng nhỏ nhưng có thể gây ảnh hưởng lớn.

