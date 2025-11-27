Gần 30 tập đoàn tài chính sắp đến TP.HCM tham gia Trung tâm Tài chính Quốc tế

Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM chia sẻ tại buổi tiếp ông Peng Yang, CEO Ant International (Singapore), trao đổi về các cơ hội hợp tác phát triển Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (IFC-HCM) trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa Thu lần thứ nhất.

Theo ông Được, IFC-HCM nhận được rất nhiều sự quan tâm, đồng hành của các tập đoàn, định chế tài chính lớn của thế giới. Dự kiến trong tháng 12, IFC-HCM sẽ đi vào vận hành. TP.HCM chào đón và mong muốn các doanh nghiệp cùng đồng hành trong việc xây dựng IFC-HCM đặt trụ sở, phát triển hoạt động tại TP.HCM.

Rất nhiều tập đoàn lớn, các định chế tài chính và chuyên gia quốc tế quan tâm đến cơ hội hợp tác phát triển tại Việt Nam và TP.HCM tại Diễn đàn Kinh tế Mùa Thu do Thủ tướng chỉ đạo tổ chức.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được hoan nghênh sự quan tâm của Ant International với TP.HCM; đánh giá Ant International có nhiều thế mạnh phù hợp với định hướng của thành phố, đặc biệt trong lĩnh vực thanh toán số và đổi mới công nghệ.

Chủ tịch UBND TP.HCM cũng cho biết các công tác chuẩn bị cho việc đưa IFC-HCM vào vận hành đã gần hoàn tất. TP.HCM đang phối hợp cùng Nasdaq Finance xây dựng hệ sinh thái tài chính hiện đại, mở và hội nhập.

Ông Peng Yang nhấn mạnh Ant International cam kết đồng hành với TP.HCM trong quá trình xây dựng và phát triển IFC-HCM. Tập đoàn đang xem xét, chuyển một trung tâm nghiên cứu - phát triển về thanh toán số sang TP.HCM, đồng thời mở rộng các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Lãnh đạo doanh nghiệp này đồng thời khuyến nghị TP.HCM không chỉ cần học hỏi các mô hình trung tâm tài chính lớn trên thế giới mà cần tạo ra bản sắc và sự khác biệt của riêng mình, để trở nên hấp dẫn.

Ông gợi ý TP.HCM có thể hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm thương mại toàn cầu, triển khai cơ chế thử nghiệm "sandbox" và các chính sách đặc thù, để thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực tài chính - thương mại.

Theo CEO Ant International, TP.HCM có thể trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực, nhất là trong lĩnh vực AI và công nghệ số. Ông nhìn nhận ngày càng nhiều tập đoàn công nghệ lớn đang tìm đến Việt Nam để đặt trung tâm dữ liệu, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của IFC-HCM.

Chủ tịch UBND TP.HCM tiếp và làm việc ông Peng Yang về các cơ hội hợp tác phát triển Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM.

Cũng trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa Thu 2025, TP.HCM và Tập đoàn Binance đã ký kết và trao Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) thúc đẩy phát triển IFC-HCM. Hai bên thống nhất hợp tác thông qua trao đổi thực tiễn và hỗ trợ tư vấn về tài sản số và công nghệ blockchain, tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam, Luật Quốc tế, các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và tuân thủ các thông lệ và tiêu chuẩn quốc tế.

Lễ ký kết giữa Sở Tài chính TP.HCM và Binance có sự tham dự và chứng kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn và lãnh đạo TP.HCM.

Cùng với đó là thực hiện nâng cao năng lực thông qua việc tổ chức các chương trình đào tạo và hội thảo cho các cơ quan quản lý, trao đổi kinh nghiệm nhân sự và chuyên gia tài chính cũng như các chương trình trao đổi chuyên gia trọng điểm.

Hai bên tìm hiểu khả năng hợp tác để cung cấp hỗ trợ tư vấn thiết lập cơ sở hạ tầng thanh toán sử dụng tài sản số, cũng như các giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI); blockchain, phát triển hệ sinh thái doanh nghiệp đổi mới sáng tạo ứng dụng công nghệ số, blockchain và công nghệ tài chính.

Binance cũng sẽ tạo điều kiện kết nối với các tổ chức tài chính và nhà đầu tư quốc tế, đồng thời có thể đồng tổ chức các sự kiện quảng bá tại TP.HCM và các khu vực pháp lý liên quan khác.

Về phương thức hoạt động, hai bên cũng thống nhất thành lập nhóm công tác chung, nhằm xây dựng kế hoạch hành động, theo dõi tiến độ và tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai.

Nhóm công tác này sẽ họp định kỳ ít nhất hai lần mỗi năm, trực tiếp hoặc trực tuyến.

Trong khuôn khỗ Diễn đàn Kinh tế Mùa Thu, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo TP.HCM có buổi làm việc với các tập đoàn tài chính lớn về xây dựng hệ sinh thái IFC tại Việt Nam.

Thỏa thuận giữa TP.HCM và Binance được kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực quản lý, mở rộng kết nối thị trường vốn Việt Nam với quốc tế và thu hút dòng vốn chất lượng cao vào các lĩnh vực tài chính, công nghệ, và đổi mới sáng tạo. Điều này cũng khẳng định cam kết của TP.HCM trong việc xây dựng một trung tâm tài chính quốc tế năng động, minh bạch và bền vững, phù hợp với tầm nhìn phát triển của Việt Nam đến năm 2030.