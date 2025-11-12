Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Gần 3.000 hồ sơ dữ liệu đăng ký xe, giấy phép lái xe được người dân cung cấp qua iHanoi

12-11-2025 - 09:56 AM | Kinh tế số

Ngày đầu triển khai cao điểm tổng rà soát, làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện và giấy phép lái xe, lực lượng chức năng Hà Nội đã ghi nhận gần 3.000 hồ sơ được người dân gửi lên ứng dụng “Công dân Thủ đô số – iHanoi”.

Thực hiện Kế hoạch cao điểm 60 ngày – đêm tổng rà soát, làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện, giấy phép lái xe trên địa bàn thành phố Hà Nội, từ 12h đến 17h ngày 11/11, các lực lượng Công an Thủ đô đã phối hợp triển khai thu nhận, cập nhật thông tin dữ liệu điện tử của người dân thông qua nền tảng ứng dụng “Công dân Thủ đô số – iHanoi”.

Trong ngày đầu, ứng dụng ghi nhận gần 3.000 hồ sơ dữ liệu liên quan đến đăng ký xe và giấy phép lái xe; trong đó có hơn 1.000 hồ sơ dữ liệu giấy phép lái xe và hơn 1.000 hồ sơ đăng ký xe.

Kết quả bước đầu thể hiện tinh thần tích cực, sự đồng thuận và hưởng ứng của nhân dân đối với chủ trương chuyển đổi số, đồng thời khẳng định quyết tâm của Công an thành phố Hà Nội trong công tác quản lý, làm sạch dữ liệu phục vụ cải cách hành chính và đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.

Gần 3.000 hồ sơ dữ liệu đăng ký xe, giấy phép lái xe được người dân cung cấp qua iHanoi- Ảnh 1.

Theo kế hoạch, trong thời gian đầu, lực lượng Công an tập trung rà soát các trường hợp đang sử dụng giấy phép lái xe bằng vật liệu giấy, đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn công dân đăng ký sử dụng giấy phép lái xe điện tử, thẻ PET nhằm thuận tiện trong việc quản lý, tra cứu và sử dụng.

Kế hoạch cao điểm được triển khai theo hai giai đoạn: Giai đoạn 1, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tự kê khai thông tin phương tiện, chủ phương tiện trên ứng dụng iHanoi; Công an cấp xã tiến hành rà soát, hướng dẫn các trường hợp chưa khai báo.

Giai đoạn 2, các đơn vị chuyên môn sẽ cập nhật, đồng bộ dữ liệu lên hệ thống đăng ký xe và giấy phép lái xe, góp phần hoàn thiện cơ sở dữ liệu dùng chung, phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyển đổi số toàn diện trong lĩnh vực giao thông.

Gần 3.000 hồ sơ dữ liệu đăng ký xe, giấy phép lái xe được người dân cung cấp qua iHanoi- Ảnh 2.

Hướng dẫn cập nhật thông tin về phương tiện, giấy phép lái xe trên ứng dụng iHanoi.

Theo Thanh Hà

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Công nghệ 11/11: Microsoft khai tử Publisher, Blue Origin hoãn phóng

Công nghệ 11/11: Microsoft khai tử Publisher, Blue Origin hoãn phóng Nổi bật

Người dân sắp mua hàng, đặt tour du lịch trên mạng cần “bỏ túi” 6 lưu ý quan trọng này

Người dân sắp mua hàng, đặt tour du lịch trên mạng cần “bỏ túi” 6 lưu ý quan trọng này Nổi bật

OpenAI tiêu 15 triệu USD/ngày chỉ để vận hành 1 ứng dụng, 4 năm tới sẽ tiếp tục 'đốt' hơn 100 tỷ USD tiền mặt

OpenAI tiêu 15 triệu USD/ngày chỉ để vận hành 1 ứng dụng, 4 năm tới sẽ tiếp tục 'đốt' hơn 100 tỷ USD tiền mặt

09:39 , 12/11/2025
Microsoft “mua chuộc” fan Chrome bằng thẻ quà tặng: Dùng Edge để được thưởng điểm

Microsoft “mua chuộc” fan Chrome bằng thẻ quà tặng: Dùng Edge để được thưởng điểm

08:58 , 12/11/2025
Nhiều người tưởng YouTube “sập”, hoá ra nền tảng đang càn quét trình chặn quảng cáo

Nhiều người tưởng YouTube “sập”, hoá ra nền tảng đang càn quét trình chặn quảng cáo

08:16 , 12/11/2025
Thêm chiêu trò lừa đảo mới, chưa từng xuất hiện liên quan đến người dùng iPhone

Thêm chiêu trò lừa đảo mới, chưa từng xuất hiện liên quan đến người dùng iPhone

07:48 , 12/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên