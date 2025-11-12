Gần 3.000 hồ sơ dữ liệu đăng ký xe, giấy phép lái xe được người dân cung cấp qua iHanoi

Thực hiện Kế hoạch cao điểm 60 ngày – đêm tổng rà soát, làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện, giấy phép lái xe trên địa bàn thành phố Hà Nội, từ 12h đến 17h ngày 11/11, các lực lượng Công an Thủ đô đã phối hợp triển khai thu nhận, cập nhật thông tin dữ liệu điện tử của người dân thông qua nền tảng ứng dụng “Công dân Thủ đô số – iHanoi”.

Trong ngày đầu, ứng dụng ghi nhận gần 3.000 hồ sơ dữ liệu liên quan đến đăng ký xe và giấy phép lái xe; trong đó có hơn 1.000 hồ sơ dữ liệu giấy phép lái xe và hơn 1.000 hồ sơ đăng ký xe.

Kết quả bước đầu thể hiện tinh thần tích cực, sự đồng thuận và hưởng ứng của nhân dân đối với chủ trương chuyển đổi số, đồng thời khẳng định quyết tâm của Công an thành phố Hà Nội trong công tác quản lý, làm sạch dữ liệu phục vụ cải cách hành chính và đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.

Theo kế hoạch, trong thời gian đầu, lực lượng Công an tập trung rà soát các trường hợp đang sử dụng giấy phép lái xe bằng vật liệu giấy, đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn công dân đăng ký sử dụng giấy phép lái xe điện tử, thẻ PET nhằm thuận tiện trong việc quản lý, tra cứu và sử dụng.

Kế hoạch cao điểm được triển khai theo hai giai đoạn: Giai đoạn 1, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tự kê khai thông tin phương tiện, chủ phương tiện trên ứng dụng iHanoi; Công an cấp xã tiến hành rà soát, hướng dẫn các trường hợp chưa khai báo.

Giai đoạn 2, các đơn vị chuyên môn sẽ cập nhật, đồng bộ dữ liệu lên hệ thống đăng ký xe và giấy phép lái xe, góp phần hoàn thiện cơ sở dữ liệu dùng chung, phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyển đổi số toàn diện trong lĩnh vực giao thông.