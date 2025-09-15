Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Gần 400 người cài ứng dụng VNeID giả mạo, bị lừa số tiền hơn 160 tỷ đồng

15-09-2025 - 21:25 PM | Kinh tế số

Nhóm đối tượng đã giả danh công an để hướng dẫn cài ứng dụng VNeID giả mạo chứa mã độc rồi chiếm quyền kiểm soát điện thoại của nạn nhân.

Ngày 15/9, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 39 bị can về hành vi "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản". 

Gần 400 người cài ứng dụng VNeID giả mạo, bị lừa số tiền hơn 160 tỷ đồng- Ảnh 1.

Lực lượng Công an tiến hành lấy lời khai của các đối tượng trong vụ án (Ảnh: Công an Cao Bằng).

Trước đó, từ tháng 2/2025, Công an tỉnh Cao Bằng phát hiện nhóm đối tượng người nước ngoài cầm đầu, lập công ty "ma" tại tỉnh Svay Rieng (Campuchia), gần cửa khẩu Bavet - Mộc Bài, tổ chức đường dây lừa đảo quy mô lớn, chiếm đoạt hơn 160 tỷ đồng của gần 400 nạn nhân. 

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, ngày 28/3, Giám đốc Công an tỉnh xác lập Chuyên án 325L, huy động nhiều lực lượng, phối hợp ngân hàng truy vết dòng tiền, làm rõ cơ cấu tổ chức và thủ đoạn phạm tội.

Gần 400 người cài ứng dụng VNeID giả mạo, bị lừa số tiền hơn 160 tỷ đồng- Ảnh 2.

Đại tá Nguyễn Quang Vinh, Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp tham gia lấy lời khai các đối tượng (Ảnh: Công an Cao Bằng).

Kết quả điều tra cho thấy đường dây được các đối tượng tổ chức chặt chẽ, phân vai cụ thể. Các đối tượng giả danh lực lượng Công an, yêu cầu nạn nhân cài ứng dụng VNeID giả mạo chứa mã độc, chiếm quyền điều khiển điện thoại, giả giao diện có huy hiệu Bộ Công an để rút tiền trong tài khoản ngân hàng, chứng khoán.

Sau thời gian điều tra, Công an tỉnh phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương đã làm rõ cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động của đường dây, đồng thời triệu tập các đối tượng từ nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Quá trình bắt giữ được triển khai đồng loạt, khẩn trương, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Từ nay đến cuối năm, VNeID sẽ có thêm loạt thay đổi quan trọng tác động đến hàng triệu người dân, cập nhật ngay để không bỏ lỡ quyền lợi!

Theo Duy Anh

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Từ nay đến cuối năm, VNeID sẽ có thêm loạt thay đổi quan trọng tác động đến hàng triệu người dân, cập nhật ngay để không bỏ lỡ quyền lợi!

Từ nay đến cuối năm, VNeID sẽ có thêm loạt thay đổi quan trọng tác động đến hàng triệu người dân, cập nhật ngay để không bỏ lỡ quyền lợi! Nổi bật

Báo nước ngoài viết về 3 yếu tố đưa một công ty Việt Nam trở thành người dẫn dắt kỷ nguyên AI

Báo nước ngoài viết về 3 yếu tố đưa một công ty Việt Nam trở thành người dẫn dắt kỷ nguyên AI Nổi bật

Chủ tịch HĐQT Trương Gia Bình: “AI là cú nhảy 10X, cơ hội để Việt Nam vươn lên cùng thế giới”

Chủ tịch HĐQT Trương Gia Bình: “AI là cú nhảy 10X, cơ hội để Việt Nam vươn lên cùng thế giới”

21:24 , 15/09/2025
6 dấu hiệu quen thuộc cho thấy điện thoại của bạn có thể đã bị hack

6 dấu hiệu quen thuộc cho thấy điện thoại của bạn có thể đã bị hack

20:00 , 15/09/2025
Nữ sinh 2007 ở Hà Nội gọi điện nhờ mẹ chuyển khoản 150 triệu đồng, 1 tiếng sau bị công an đưa đi

Nữ sinh 2007 ở Hà Nội gọi điện nhờ mẹ chuyển khoản 150 triệu đồng, 1 tiếng sau bị công an đưa đi

19:14 , 15/09/2025
Chỉ trong 5 giây, mất quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng vì một công nghệ quen thuộc

Chỉ trong 5 giây, mất quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng vì một công nghệ quen thuộc

18:37 , 15/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên