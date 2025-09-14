Cách tích hợp hộ chiếu vào VNeID nhanh nhất

Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư (Bộ Công an) đã nâng cấp phiên bản ứng dụng định danh và xác thực điện tử mới nhất 2.2.2 với những cập nhật như sau:

- Tích hợp hộ chiếu phổ thông, giấy phép đăng ký tàu cá, bằng cấp, học bạ;

- Tích hợp đăng ký bảo hiểm xe;

- Bổ sung dịch vụ công (dvc) đăng ký lưu trú trên tàu cá và di chuyển xuất nhập cảng, trạm kiểm soát biên phòng;

- Cập nhật các dvc cấp phiếu lý lịch tư pháp, đăng ký thường trú, tạm trú;

- Cập nhật định danh, tổ chức;

- Sửa lỗi.

Do đó, người dân có thể tích hợp hộ chiếu vào VNeID cùng nhiều loại giấy tờ khác như giấy phép đăng ký tàu cá, bằng cấp, học bạ, bảo hiểm xe.

Để thực hiện đăng ký hộ chiếu bằng VNeID trên điện thoại không hề khó, dưới đây các bước thực hiện một cách đơn giản và nhanh nhất:

Bước 1: Cài đặt và cập nhật ứng dụng

Truy cập Google Play (Android) hoặc App Store (iOS) để tải hoặc cập nhật VNeID lên phiên bản mới nhất (khuyến nghị từ 2.2.2 trở lên). Tuyệt đối không cài đặt qua file APK hay liên kết lạ để tránh rủi ro bảo mật.

Bước 2: Đăng nhập tài khoản định danh mức 2

- Mở ứng dụng VNeID và đăng nhập.

- Tài khoản của bạn phải là mức 2. Nếu mới là mức 1, hãy đến công an phường/xã để được hỗ trợ nâng cấp.

Bước 3: Truy cập Ví giấy tờ

- Tại màn hình chính, chọn Ví giấy tờ.

- Nhấn Tích hợp giấy tờ, sau đó chọn Tạo mới yêu cầu.

Bước 4: Chọn loại giấy tờ Hộ chiếu

Trong danh sách các giấy tờ có thể tích hợp, chọn Hộ chiếu.

Bước 5: Điền thông tin hộ chiếu

- Nhập đầy đủ các thông tin: số hộ chiếu, ngày hết hạn.

- Đánh dấu vào ô Tôi xác nhận các thông tin trên là đúng.

- Nhấn Gửi yêu cầu để hoàn tất.

Hệ thống sẽ kiểm tra thông tin trực tiếp tại Cục Quản lý Xuất nhập cảnh.

Bước 6: Chờ xét duyệt

- Nếu thông tin chính xác, hộ chiếu sẽ được tích hợp thành công và hiển thị trong Ví giấy tờ của bạn, tương tự như giấy phép lái xe hoặc thẻ bảo hiểm y tế.

- Nếu bị từ chối, ứng dụng sẽ thông báo lý do để người dân chỉnh sửa và gửi lại.