5 trường hợp sẽ bị khóa tài khoản VNeID, người dân ai cũng nên biết

VNeID (viết tắt của "Vietnam Electronic Identification") là ứng dụng định danh điện tử trên thiết bị di động được phát triển bởi Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về Dân cư, trực thuộc Bộ Công an Việt Nam.

Được đưa vào sử dụng từ ngày 18/7/2022. Ứng dụng VNeID đã thay thế được những giấy tờ truyền thống, định danh công dân trên nền tảng kỹ thuật số. Theo đó, VNeID cho phép tích hợp tất cả giấy tờ cá nhân của công dân trên nền tảng kỹ thuật số như: Căn cước công dân, Giấy phép lái xe, thẻ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội,...

Hiện tại VNeID có 2 mức, trong đó mức 1 có thể trực tiếp thực hiện trên điện thoại và mức 2 sẽ thực hiện tại trụ sở công an phường/xã ở bất cứ đâu (không phụ thuộc vào nơi đăng ký thường trú).

Khi đăng ký VNeID mức 2 thành công, bạn sẽ nhận được tin nhắn thông báo trên điện thoại. Người dùng có thể bấm vào liên kết trong tin nhắn hoặc truy cập trực tiếp vào website VNeID để kích hoạt tài khoản.

Tài khoản VNeID bị khóa trong những trường hợp nào?

Việc sử dụng tài khoản định danh điện tử có giá trị tương đương như CCCD cấp cho người từ đủ 14 tuổi trở lên và thay thế CCCD trong các hoạt động giao dịch cần xuất trình giấy tờ tùy thân, nên khi CCCD hết hạn thì mặc định tài khoản định danh điện tử cũng sẽ hết hạn.



Khi sử dụng tài khoản định danh điện tử, người dân cần nhớ các mốc tuổi hết hạn của CCCD là khi chúng ta đủ 25, 40 và 60 tuổi . Tuy nhiên, trong trường hợp đổi CCCD mới trong vòng 2 năm trước các mốc tuổi hết hạn thì CCCD sẽ có thời hạn sử dụng đến mốc tuổi tiếp theo. Do đó, khi CCCD hết hạn, người dân phải thực hiện thủ tục cấp đổi theo đúng quy định thì tài khoản định danh điện tử mới có giá trị sử dụng tiếp.

Ngoài ra, theo quy định tại Nghị định 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ, tài khoản định danh điện tử sẽ bị khóa trong 4 trường hợp sau đây:

- Có yêu cầu của chủ tài khoản định danh điện tử.

Khi người dân có yêu cầu khóa tài khoản định danh điện tử thì phải gửi đề nghị đến cơ quan Công an địa phương và trong vòng 2 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận, cơ quan Công an sẽ giải quyết khóa tài khoản cho người dân. Hoặc có thể làm theo hướng dẫn trên ứng dụng VNeID hay liên hệ tổng đài hỗ trợ 1900.0368.

- Chủ tài khoản định danh điện tử đã vi phạm điều khoản sử dụng ứng dụng VNeID như: sử dụng tài khoản định danh điện tử vào các hoạt động và giao dịch trái với quy định của pháp luật, xâm phạm đến an ninh quốc phòng và lợi ích quốc gia cũng như lợi ích công cộng, cùng quyền lợi hợp pháp của cá nhân, tổ chức hoặc can thiệp trái phép vào tài khoản định danh điện tử của người khác.

- Chủ tài khoản định danh điện tử bị thu hồi CCCD trong trường hợp phải chấp hành quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, hoặc đang bị tạm giữ, tạm giam, chấp hành án tù giam.

- Chủ tài khoản định danh điện tử đã qua đời.

Sau khi bị khóa, tài khoản định danh điện tử được mở khi nào?

- Tài khoản định danh điện tử chỉ được mở khi có đủ căn cứ chủ tài khoản không còn thuộc các trường hợp trên. Do đó, tùy từng trường hợp bị khóa mà có thể là chủ tài khoản định danh điện tử hoặc cơ quan tố tụng, cơ quan chức năng có thẩm quyền sẽ gửi đề nghị để yêu cầu mở khóa tới cơ quan Công an để được xem xét và giải quyết.

- Trong vòng 2 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận đề nghị, cơ quan Công an sẽ giải quyết mở tài khoản định danh điện tử cho chủ tài khoản. Nếu từ chối mở khóa tài khoản thì bắt buộc cơ quan Công an phải trả lời lý do bằng văn bản.

- Trường hợp nếu không đến trực tiếp cơ quan chức năng để đề nghị thì người dân có thể liên hệ với tổng đài 1900.0368 để mở tài khoản định danh điện tử.