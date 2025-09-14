Lần đầu tiên tại Việt Nam: KOL, cộng đồng affiliate được đào tạo về tài sản mã hóa

Ngày 13/9/2025, Viện Công nghệ Blockchain và Trí tuệ Nhân tạo ABAII - đơn vị trực thuộc Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam - khai giảng khóa học R.E.A.C.H dành cho KOLs, KOC, đối tác affiliate và các nhà đầu tư, chuyên gia tài chính – pháp lý.

Khóa học được tổ chức chỉ 4 ngày sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết 05/2025/NQ-CP về thí điểm thị trường tài sản mã hóa trong vòng 5 năm.

Theo Ban tổ chức, việc ban hành Nghị quyết 05 được ban hành cũng kéo theo một làn sóng truyền thông bùng nổ, với sự tham gia của KOL, KOC, cộng đồng affiliate cùng nhiều tổ chức, cá nhân. Song hành với cơ hội lan tỏa kiến thức là những nguy cơ về thông tin sai lệch, quảng cáo quá đà, thậm chí mô hình đầu tư trá hình. Trong bối cảnh đó, R.E.A.C.H được kỳ vọng trở thành bộ chuẩn mực chung, giúp định hình cách làm truyền thông có trách nhiệm và bền vững trong thị trường tài sản mã hóa.

TS. Lê Linh Lương, Phó Viện trưởng Viện ABAII

Phát biểu khai mạc, TS. Lê Linh Lương, Phó Viện trưởng Viện ABAII, nhấn mạnh: "Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP đặt ra yêu cầu rất rõ về sự minh bạch và trách nhiệm khi tham gia thị trường tài sản mã hóa. Với R.E.A.C.H, chúng tôi muốn trang bị cho học viên không chỉ kiến thức nền tảng, mà còn là ý thức và kỹ năng truyền thông có trách nhiệm, để mỗi người trở thành một mắt xích tin cậy trong hệ sinh thái."

TS. Đỗ Văn Thuật, Chuyên gia Công nghệ, Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam

TS. Đỗ Văn Thuật, Chuyên gia Công nghệ, Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam, Giám đốc Giải pháp và Kiến trúc Blockchain, Công ty 1Matrix dẫn chứng bằng sự tăng trưởng của Bitcoin: từ 0,00076 USD khi mới ra đời năm 2009 lên tới gần 124.000 USD vào nửa đầu năm 2025. Đây là một minh chứng cho sức mạnh công nghệ và cả cơ hội lẫn rủi ro khi chỉ nhìn thị trường dưới góc lợi nhuận. Ông cũng cung cấp thông tin về sự khác biệt giữa ví Web3 và ngân hàng, hay giữa sàn tập trung (CEX) và phi tập trung (DEX), giúp học viên tiếp cận công nghệ một cách thực tế hơn, tránh rơi vào bẫy truyền thông tô hồng.

Bà Nguyễn Vân Hiền, Phó Chủ tịch Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam

Bà Nguyễn Vân Hiền, Phó Chủ tịch Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam nhấn mạnh rằng Việt Nam hiện có hơn 17 triệu người sở hữu tài sản số, trong khi dòng vốn blockchain giai đoạn 2023-2024 đã vượt 105 tỷ USD. Với quy mô ấy, chỉ một phát ngôn thiếu kiểm chứng từ KOLs cũng có thể tạo ra hiệu ứng dây chuyền khôn lường. Bà cho rằng, những khẳng định kiểu "không rủi ro", "chắc chắn có lãi" cần phải được loại bỏ hoàn toàn, thay vào đó là thông tin khách quan, minh bạch và tuân thủ đạo đức của người làm truyền thông.

Ông Nguyễn Đình Hùng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn edX

Ông Nguyễn Đình Hùng, Tổng giám đốc Tập đoàn edX đưa ra các tình huống thực tế: từ một bài viết kêu gọi đầu tư đa cấp, đến đường link phishing giả mạo quản trị viên nhóm, hay những tin đồn được tung ra để thao túng giá để học viên rèn tư duy đánh giá và xử lý tình huống.

Bên cạnh việc triển khai khóa học R.E.A.C.H, Viện ABAII cũng ra mắt Cộng đồng R.E.A.C.H, nơi quy tụ những học viên đã hoàn thành khóa học và cam kết tuân thủ bộ tiêu chuẩn chung. Các thành viên tham gia Cộng đồng R.E.A.C.H phải đăng ký bằng danh tính thật, nắm vững kiến thức nền tảng và đồng thuận với 11 quy tắc ứng xử. Các nguyên tắc này bao gồm tôn trọng sự khác biệt, không phân biệt đối xử, giao tiếp văn minh, không quảng cáo – spam, bảo mật thông tin cá nhân và cảnh giác trước các hành vi mạo danh.

Trước đó, Viện ABAII đã tổ chức gần 20 khóa đào tạo chuyên đề về tài sản mã hóa, thu hút hàng trăm học viên là nhà đầu tư, chuyên gia và cán bộ quản lý.



