Gần 4.600 xe Hyundai bán ra trong tháng 4/2023, Creta lần đầu lắp ráp trong nước

Theo đó, tổng doanh số xe Hyundai tháng 4 là 4.592 xe, giảm hơn 1.100 xe so với tháng 3 trước đó (5.773 xe).

Hyundai Accent tiếp tục là mẫu xe có số lượng bán hàng tốt nhất tháng 4 với 1.050 xe đến tay khách hàng. Đứng thứ 2 là mẫu SUV đô thị Hyundai Creta với 637 xe.

Xếp ở vị trí tiếp theo về doanh số trong tháng 4 gồm Hyundai Grand i10 đứng ở vị trí thứ 3 đạt 494 xe, Hyundai Stargazer đứng thứ 4 với doanh số 378 xe. Tiếp đến là Hyundai Santa Fe là 364 xe, Hyundai Tucson là 259 xe và Hyundai Elantra đạt 173 xe.

Doanh số bán hàng các mẫu xe Hyundai trong tháng 4/2023. (Đơn vị: xe)

Ngoài ra, các mẫu xe thương mại Hyundai đạt doanh số 1.237 xe bán ra trong tháng 4, tăng trưởng hơn 21,7% so với tháng 3/2023.

Trong tháng 4/2023, tập đoàn Hyundai Thành Công cũng đã cho ra mắt các mẫu Hyundai Creta lắp ráp trong nước, thay vì nhập khẩu từ Indonesia như trước đây.

Bước sang tháng 5/2023, nhằm thúc đẩy doanh số cũng như kích cầu trong bối cảnh thị trường ảm đạm, các đại lý tiếp tục mạnh tay giảm giá cho nhiều mẫu xe của Hyundai. Cụ thể, sedan hạng B - Hyundai Accent đang được một số đại lý khu vực Hà Nội áp dụng ưu đãi hàng chục triệu đồng. Trong đó, Hyundai Accent bản AT tiêu chuẩn đang được chào bán với giá 462 triệu đồng, giảm 39 triệu đồng so với niêm yết. Bản AT Đặc biệt cũng được giảm giá tương tự xuống còn 503 triệu đồng. Hai phiên bản thấp hơn MT và MT Tiêu chuẩn sẽ có mức giá lần lượt là dưới 400 triệu và dưới 450 triệu (giảm cao nhất 26 triệu đồng so với giám niêm yết).

Bên cạnh giảm giá sâu, các đại lý còn tặng thêm bảo hiểm thân vỏ và gói phụ kiện chính hãng cho khách hàng mua Hyundai Accent trong tháng 5/2023.

Không chỉ Accent, nhiều mẫu xe khác của Hyundai cũng đang nhận được các chương trình giảm giá tiền mặt trong tháng này. Đơn cử như, Hyundai Creta với mức giảm lên đến 65 - 75 triệu đồng cho xe sản xuất năm 2022 và từ 45 - 55 triệu đồng cho xe 2023.

Hay mẫu MPV cỡ nhỏ Hyundai Stargazer cũng được một số đại lý giảm giá 77 triệu đồng cho bản tiêu chuẩn, 85 triệu đồng cho bản đặc biệt và 87 triệu đồng cho bản cao cấp. Sau khi áp dụng ưu đãi, giả của Hyundai Stargazer bản tiêu chuẩn chỉ còn 498 triệu đồng, bản đặc biệt giá là 540 triệu đồng và bản cao cấp là 588 triệu đồng. Khách mua xe thời điểm này còn được tặng 1 năm bảo hiểm thân vỏ và gói phụ kiện chính hãng.