Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Gần 5.700 tỷ đồng quà Quốc khánh đã đến tay người dân

01-09-2025 - 08:11 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Kho bạc Nhà nước cho biết, đến 13h30 hôm nay (31/8), cả nước đã chi gần 5.700 tỷ đồng, đạt 53,15% kế hoạch quà tặng Quốc khánh 2/9 cho người dân. Một số địa phương hoàn thành chuyển kinh phí tới các xã, trao tặng người dân.

Kho bạc Nhà nước vừa có báo cáo nhanh về tiến độ chi tiền tặng quà Quốc khánh 2/9 cho người dân trên cả nước. Tính đến 13h30 hôm nay (31/8), đã có 1.929/ 3.321 xã trên cả nước tiếp nhận kinh phí và tổ chức trao quà tặng đến công dân. Số đã chi đạt 5.687 tỷ đồng, tương ứng hơn 53% kế hoạch.

Gần 5.700 tỷ đồng quà Quốc khánh đã đến tay người dân- Ảnh 1.

11/34 tỉnh, thành phố đã hoàn thành việc rút kinh phí và thực hiện tặng quà đến công dân với tỷ lệ chi trả trên 92% số xã và kinh phí quà tặng.

Bắc Ninh, Hưng Yên, Quảng Trị đã hoàn thành chuyển kinh phí tới 100% số xã và trao tặng 100% kinh phí. Một số địa phương khác cơ bản hoàn thành nhiệm vụ: Đà Nẵng (91/94 xã); Hà Tĩnh (65/69 xã); Lai Châu (37/38 xã); Lạng Sơn (60/65 xã); Lào Cai (96/99 xã); Nghệ An (127/130 xã); Quảng Ninh (51/44 xã); Thanh Hoá (163/166 xã).

Hệ thống Kho bạc Nhà nước sẽ làm việc trong thời gian nghỉ lễ 1-2/9, đảm bảo các giao dịch thanh toán, chi trả không bị gián đoạn, người dân được nhận quà trước lễ Quốc khánh 2/9.

Bộ Tài chính đã chuyển đủ kinh phí từ ngân sách trung ương năm 2025 về các địa phương để triển khai tặng quà cho người dân nhân dịp Quốc khánh 2/9.

Đối tượng nhận quà gồm công dân Việt Nam và người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch nhưng đã được cấp giấy chứng nhận căn cước, đang cư trú tại Việt Nam, và đã có số định danh cá nhân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tính đến hết ngày 30/8/2025.

Việc tặng quà được thực hiện theo hộ gia đình. Chủ hộ hoặc người được ủy quyền hợp pháp sẽ thay mặt nhận và chuyển lại cho các thành viên. Trường hợp công dân chưa có nơi đăng ký thường trú, quà sẽ được trao trực tiếp cho từng cá nhân hoặc người được ủy quyền.

Người dân có thể nhận quà qua hai hình thức: chuyển khoản qua tài khoản an sinh xã hội tích hợp trên ứng dụng VneID, hoặc nhận trực tiếp bằng tiền mặt tại điểm chi trả do UBND xã tổ chức.

Trường hợp vì lý do khách quan, người dân được nhận quà sau thời hạn này, nhưng chậm nhất không quá ngày 15/9/2025.

Trước đó, ngày 28/8, Thủ tướng đã có Công điện số 149/CĐ-TTg về việc tặng quà người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Mức quà tặng là 100.000 đồng/người dân.

Hơn 100 hộ dân ở một phường tại TP HCM đi nhận tiền Quốc khánh trong đêm

Theo Việt Linh

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo khẩn trương triển khai tặng quà nhân dân ăn Tết Độc lập

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo khẩn trương triển khai tặng quà nhân dân ăn Tết Độc lập Nổi bật

Thứ từng là chất thải, nay được coi là tài nguyên có giá trị của EVN, rất "đắt hàng"

Thứ từng là chất thải, nay được coi là tài nguyên có giá trị của EVN, rất "đắt hàng" Nổi bật

Đề xuất quy định xác định nguồn kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế

Đề xuất quy định xác định nguồn kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế

07:20 , 01/09/2025
Thanh Hóa duyệt chi 430 tỉ đồng chi trả 100.000 đồng tặng quà nhân dân

Thanh Hóa duyệt chi 430 tỉ đồng chi trả 100.000 đồng tặng quà nhân dân

17:30 , 31/08/2025
Sớm vượt quy hoạch, Sân bay Cam Ranh được đề xuất tăng công suất gấp nhiều lần

Sớm vượt quy hoạch, Sân bay Cam Ranh được đề xuất tăng công suất gấp nhiều lần

16:10 , 31/08/2025
Bộ Nội vụ đề xuất thanh niên xung phong được trợ cấp 1 triệu đồng/tháng

Bộ Nội vụ đề xuất thanh niên xung phong được trợ cấp 1 triệu đồng/tháng

15:24 , 31/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên