Gần 5.700 tỷ đồng quà Quốc khánh đã đến tay người dân

Kho bạc Nhà nước vừa có báo cáo nhanh về tiến độ chi tiền tặng quà Quốc khánh 2/9 cho người dân trên cả nước. Tính đến 13h30 hôm nay (31/8), đã có 1.929/ 3.321 xã trên cả nước tiếp nhận kinh phí và tổ chức trao quà tặng đến công dân. Số đã chi đạt 5.687 tỷ đồng, tương ứng hơn 53% kế hoạch.

11/34 tỉnh, thành phố đã hoàn thành việc rút kinh phí và thực hiện tặng quà đến công dân với tỷ lệ chi trả trên 92% số xã và kinh phí quà tặng.

Bắc Ninh, Hưng Yên, Quảng Trị đã hoàn thành chuyển kinh phí tới 100% số xã và trao tặng 100% kinh phí. Một số địa phương khác cơ bản hoàn thành nhiệm vụ: Đà Nẵng (91/94 xã); Hà Tĩnh (65/69 xã); Lai Châu (37/38 xã); Lạng Sơn (60/65 xã); Lào Cai (96/99 xã); Nghệ An (127/130 xã); Quảng Ninh (51/44 xã); Thanh Hoá (163/166 xã).

Hệ thống Kho bạc Nhà nước sẽ làm việc trong thời gian nghỉ lễ 1-2/9, đảm bảo các giao dịch thanh toán, chi trả không bị gián đoạn, người dân được nhận quà trước lễ Quốc khánh 2/9.

Bộ Tài chính đã chuyển đủ kinh phí từ ngân sách trung ương năm 2025 về các địa phương để triển khai tặng quà cho người dân nhân dịp Quốc khánh 2/9.

Đối tượng nhận quà gồm công dân Việt Nam và người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch nhưng đã được cấp giấy chứng nhận căn cước, đang cư trú tại Việt Nam, và đã có số định danh cá nhân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tính đến hết ngày 30/8/2025.

Việc tặng quà được thực hiện theo hộ gia đình. Chủ hộ hoặc người được ủy quyền hợp pháp sẽ thay mặt nhận và chuyển lại cho các thành viên. Trường hợp công dân chưa có nơi đăng ký thường trú, quà sẽ được trao trực tiếp cho từng cá nhân hoặc người được ủy quyền.

Người dân có thể nhận quà qua hai hình thức: chuyển khoản qua tài khoản an sinh xã hội tích hợp trên ứng dụng VneID, hoặc nhận trực tiếp bằng tiền mặt tại điểm chi trả do UBND xã tổ chức.

Trường hợp vì lý do khách quan, người dân được nhận quà sau thời hạn này, nhưng chậm nhất không quá ngày 15/9/2025.

Trước đó, ngày 28/8, Thủ tướng đã có Công điện số 149/CĐ-TTg về việc tặng quà người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Mức quà tặng là 100.000 đồng/người dân.