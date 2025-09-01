Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hơn 100 hộ dân ở một phường tại TP HCM đi nhận tiền Quốc khánh trong đêm

01-09-2025 - 07:46 AM | Xã hội

Đã có khoảng 100 hộ dân ở phường Phú Lợi, TP HCM đến UBND phường nhận tiền 100.000 đồng trong tối 31-8

Tối 31-8, người dân ở phường Phú Lợi, TP HCM vui mừng khi nhận được thông báo đi nhận 100.000 đồng quà Quốc khánh, theo nghị quyết của Chính phủ về việc tặng quà nhân dân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Hơn 100 hộ dân ở một phường tại TP HCM đi nhận tiền Quốc khánh trong đêm- Ảnh 1.

Lãnh đạo UBND phường Phú Lợi trao tiền cho người dân

Ông Vương Chí Cường, Trưởng phòng văn hóa - xã hội phường Phú Lợi cho biết có khoảng 100 hộ đã đến ủy ban nhân dân phường nhận tiền trong tối nay.

Một số gia đình có nhiều người thì số tiền nhận được có thể lên tới 300.000 - 500.000 đồng/hộ.

Hơn 100 hộ dân ở một phường tại TP HCM đi nhận tiền Quốc khánh trong đêm- Ảnh 2.

Trong tối 31-8, hơn 100 hộ dân ở phường Phú Lợi đã tới nhận tiền Quốc khánh

Phường Phú Lợi có hơn 107.000 người dân nhưng việc tặng quà Quốc khánh được triển khai kịp thời xuống các khu phố.

Những người đi nhận quà 100.000 đồng trực tiếp là những người chưa đăng ký số tài khoản ngân hàng trên ứng dụng VNeID, còn những ai đã đăng ký số tài khoản sẽ nhận qua chuyển khoản ngân hàng. 

Hơn 100 hộ dân ở một phường tại TP HCM đi nhận tiền Quốc khánh trong đêm- Ảnh 3.

Người dân nhận quà trực tiếp phải mang theo thẻ căn cước, trường hợp nhận thay phải có giấy ủy quyền hợp lệ hoặc giấy khai sinh khi nhận thay cho trẻ vị thành niên.

Ngoài phường Phú Lợi, thì một số địa phương khác tại TP HCM cũng đang triển khai kế hoạch để chi tiền cho người dân. 

Tại phường Chánh Hiệp, lãnh đạo đã lên kế hoạch huy động nhân sự cấp phát tiền mặt trong ngày mai cho khoảng 12.000 người.

Phường đã thành lập 10 tổ phát tiền, mỗi tổ 3 điểm phát, gồm 6 người phụ trách phát tiền chính thức. 

Theo Thanh Thảo

Người lao động

