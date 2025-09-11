“Gánh” gần 750 tỷ đồng nợ trái phiếu, chủ đầu tư Amira Chơn Thành đang làm ăn ra sao?

Công ty TNHH Công nghiệp – Bất động sản và Xây dựng Song Phương vừa công bố thông tin về tình hình tài chính bán niên 2025, ghi nhận kết quả kinh doanh bết bát, khi báo lỗ sau thuế hơn 1,2 tỷ đồng, tăng mạnh so với khoản lỗ 984 triệu đồng ở cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, kể từ khi công bố thông tin tình hình tài chính, Song Phương liên tục báo lỗ trong 2 năm tài chính 2023 và 2024 với khoản lỗ sau thuế lần lượt là lỗ 1,8 tỷ đồng và lỗ 32,1 tỷ đồng.

Về sức khỏe tài chính, tính đến thời điểm 30/6/2025, vốn chủ sở hữu của Song Phương giảm 4,7% so với cùng kỳ, xuống 660,8 tỷ đồng, tương ứng hơn 32,3 tỷ đồng. Trong đó, vốn đầu tư của chủ sở hữu là 700 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là âm 39,2 tỷ đồng – đây cũng là nguyên nhân khiến vốn chủ sở hữu của công ty sụt giảm như trên.

Tổng nợ phải trả của công ty tính đến thời điểm cuối tháng 6/2025 tăng gần 130% so với cùng kỳ, lên 979,2 tỷ đồng, tương ứng tăng hơn 552 tỷ đồng. Trong đó, các khoản nợ tăng 100% so với cùng kỳ, như: nợ vay ngân hàng là 106,7 tỷ đồng, nợ vay từ phát hành trái phiếu là 748,5 tỷ đồng. Ngược lại, nợ phải khác giảm từ 427 tỷ đồng ở thời điểm cùng kỳ năm giảm xuống 124 tỷ đồng.

Dư nợ trái phiếu kể trên của Song Phương tương ứng với giá trị 2 lô trái phiếu mà công ty địa ốc này đang lưu hành là lô trái phiếu CSPCH2429001, giá trị 360 tỷ đồng, đáo hạn vào ngày 27/12/2029 và lô trái phiếu CSP12501 với giá trị 338,5 tỷ đồng, đáo hạn vào ngày 20/5/2030.

Theo tìm hiểu được biết, Công ty TNHH Công nghiệp – Bất động sản và Xây dựng Song Phương được thành lập từ tháng 9/2008, hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Từ khi thành lập đến nay, công ty đã trải qua nhiều biến động về cơ cấu cổ đông và lãnh đạo.

Đáng chú ý, sau nhiều lần thay đổi về tỷ lệ góp vốn và vị trí điều hành, đến tháng 3/2024, bà Nguyễn Thị Phước, người từng giữ vai trò Giám đốc đã quay trở lại nắm giữ chức vụ này kiêm người đại diện pháp luật.

Trong một động thái quan trọng khác, cuối năm 2023, Song Phương đã thực hiện tăng vốn điều lệ mạnh mẽ, từ 50 tỷ đồng lên 700 tỷ đồng. Hai cổ đông chính tại thời điểm đó là ông Võ Minh Lâm (57,5%) và bà Nguyễn Thị Lan Phương (42,5%).

Hiện, Song Phương là chủ đầu tư dự án Khu dân cư Phước Thắng, tên thương mại là Amira Chơn Thành, tọa lạc tại xã Nha Bích, tỉnh Đồng Nai (thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước cũ). Dự án có quy mô 55,4 ha và đã được khởi công từ tháng 10/2022.