Gặp Phó Thủ tướng, lãnh đạo công ty phát hành stablecoin lớn nhất thế giới, vốn hóa vượt 177 tỷ USD khẳng định một điều

Cùng ngày, đoàn công tác của Tập đoàn Tether và VBA cũng đã tiếp kiến Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Tiến Dũng và Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Bùi Hoàng Hải nhằm trao đổi về các định hướng hợp tác chiến lược, kế hoạch đầu tư và chia sẻ kinh nghiệm quốc tế trong lĩnh vực tài sản mã hoá.

Tham gia buổi làm việc, về phía Tập đoàn Tether có ông Marco Dal Lago, Phó Chủ tịch phụ trách Phát triển và Đối tác toàn cầu; ông Giles Dixon, Phó Chủ tịch Toàn cầu về Pháp lý, Chính sách và Cấp phép. Về phía VBA có ông Phan Đức Trung, Chủ tịch và bà Nguyễn Vân Hiền, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký.

Tăng cường hợp tác quốc tế, thúc đẩy thị trường tài sản mã hoá Việt Nam

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc cho biết, Chính phủ Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 9/9/2025 về triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa trong vòng 5 năm. Các cơ quan chức năng đang trong quá trình xem xét, dự kiến cấp phép hoạt động tối đa 5 sàn giao dịch cho những doanh nghiệp mạnh, có uy tín và nguồn lực tài chính đảm bảo.

Theo Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc, giao dịch tài sản mã hóa là một vấn đề rất mới, tiềm ẩn rủi ro. Việt Nam rất muốn học tập kinh nghiệm của các quốc gia đi trước để phát triển thị trường tài sản mã hóa an toàn, hiệu quả, không chỉ tạo "sân chơi" chuyên nghiệp cho nhà đầu tư, người dân, mà còn là kênh để thu hút nguồn tài chính, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc cũng gợi mở việc Tập đoàn Tether có thể nghiên cứu cơ hội, triển khai hợp tác với một doanh nghiệp lớn của Việt Nam để phát triển sàn giao dịch tài sản mã hóa.

Về phía Tập đoàn Tether, ông Dal Lago tin tưởng với công nghệ hiện đại, chi phí hợp lý và kinh nghiệm hoạt động thành công, Tether có thể hợp tác với Việt Nam - một quốc gia có dân số trẻ, thị trường tiềm năng, lượng kiều hối dồi dào,... phát triển và xử lý tốt các giao dịch trong lĩnh vực này.

"Tether sẵn sàng đầu tư, chia sẻ kinh nghiệm trong việc xây dựng một khung pháp lý rõ ràng, minh bạch, giúp thu hút dòng vốn đang ở ngoài lãnh thổ quay trở về nước, hỗ trợ cho sự tăng trưởng của kinh tế Việt Nam", ông Dal Lago khẳng định.

Toàn cảnh buổi làm việc của Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc cùng Tập đoàn Tether và VBA sáng 9/10/2025.

Tài sản mã hoá: Thị trường vốn tiềm năng cho nền kinh tế Việt Nam

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc cho biết, Việt Nam là nền kinh tế có mức tăng trưởng cao hàng đầu thế giới. Dự kiến GDP năm 2025 tăng trưởng trên 8%; xuất nhập khẩu đạt hơn 900 tỷ USD… Để đáp ứng nhu cầu phát triển trong thời gian tới, Việt Nam cần nhiều nguồn lực phát triển hạ tầng, xây dựng đường bộ cao tốc, đường sắt tốc độ cao, sân bay, cảng biển lớn, phát triển Trung tâm Tài chính Quốc tế…

Ông Phan Đức Trung, Chủ tịch VBA, ủng hộ các quan điểm cởi mở của Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc và các lãnh đạo Chính phủ, đồng thời nhấn mạnh tài sản mã hoá là cơ hội quý giá, Việt Nam cần chủ động nắm bắt sớm để tạo lợi thế cạnh tranh và hội nhập quốc tế.

Ông Trung cho biết, VBA sẵn sàng phối hợp cùng các cơ quan Nhà nước, là cầu nối với các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong việc xây dựng khung pháp lý, đào tạo nhân lực, phổ cập kiến thức, nghiên cứu ứng dụng công nghệ blockchain, góp phần chuẩn hóa hoạt động của thị trường.

Tại Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, đại diện Tập đoàn Tether và VBA tiếp kiến Phó Chủ tịch Bùi Hoàng Hải và các lãnh đạo Uỷ ban. Hai bên trao đổi về các quy định mới được ban hành tại Nghị quyết 05 và một số kinh nghiệm quốc tế của Tập đoàn Tether tại các nền kinh tế tiên phong trong lĩnh vực này.

Lãnh đạo Tập đoàn Tether và VBA làm việc cùng ông Bùi Hoàng Hải, Phó Chủ tịch UBCKNN.

Tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng cùng đại diện Cục Phòng chống Rửa tiền, Vụ Thanh toán,… bày tỏ sự ủng hộ đối với tầm nhìn coi Việt Nam là thị trường trọng điểm của Tether trong thời gian tới, đặc biệt là các cam kết thúc đẩy giáo dục, góp phần giảm thiểu nguy cơ lừa đảo trên không gian mạng, nghiên cứu ứng dụng blockchain và stablecoin,... Hai bên thống nhất sẽ tích cực thúc đẩy các hoạt động cụ thể để hiện thực hóa tiềm năng của Blockchain và Tài sản mã hoá tại Việt Nam.

Với vị thế là đơn vị phát hành stablecoin lớn nhất toàn cầu với vốn hóa vượt 177 tỷ USD, đại diện Tether nhấn mạnh Việt Nam là một trong những thị trường quan trọng và đầy tiềm năng. Lợi thế này đến từ dân số trẻ, tốc độ phát triển kinh tế nhanh chóng, nguồn kiều hối khổng lồ hàng năm, đặc biệt là sự tiếp cận mạnh mẽ với công nghệ blockchain và tài sản mã hóa. Với những đặc điểm này, các công cụ tài chính như stablecoin và USDT có thể mang lại lợi ích lớn nhờ khả năng xử lý giao dịch 24/7 nhanh chóng và chi phí thấp.