Gặp Thủ tướng, chủ đầu tư siêu dự án 4,2 tỷ USD có tháp tài chính 108 tầng tuyên bố muốn giúp Việt Nam hoàn thành mục tiêu lớn

Chiều 30/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp với chủ đề "80 năm doanh nghiệp đồng hành cùng đất nước".

Buổi gặp mặt này có sự tham gia của đại diện 60 tập đoàn, tổng công ty nhà nước, 141 doanh nghiệp tư nhân, và 50 doanh nghiệp FDI.

Ông Eita Fujikawa - Tổng Giám đốc Sumitomo Corporation Việt Nam - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tại Hội nghị, ông Eita Fujikawa - Tổng Giám đốc Sumitomo Corporation Việt Nam cho biết, từ năm 1990 hoạt động tại Việt Nam, Tập đoàn Sumitomo là một nhân tố thu hút dòng đầu tư nước ngoài và đã tham gia nhiều dự án quan trọng như phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển các nhà máy điện cũng như những ngành công nghiệp chủ chốt khác. Từ thời điểm đó, lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp đã được mở rộng.

Tập đoàn Sumitomo cũng có dự án thành lập các thành phố thông minh, phát triển những chuỗi siêu thị và các dịch vụ liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin.

“Trong thời gian tới, chúng tôi mong muốn góp phần giúp Việt Nam thực hiện mục tiêu trở thành nước phát triển vào năm 2045 và trung hòa carbon vào năm 2050. Chúng tôi cũng sẽ hỗ trợ tiếp tục nâng cao đời sống của người dân Việt Nam, tạo ra những sản phẩm xanh và phù hợp với xu thế phát triển của thời đại” - Tổng Giám đốc Sumitomo Corporation Việt Nam bày tỏ.

Tập đoàn Sumitomo cam kết thực hiện những dự án quy mô lớn của Việt Nam để giúp Việt Nam hoàn thành mục tiêu của mình.

Được biết, vào ngày 19/8, liên doanh giữa Tập đoàn BRG (Việt Nam) và Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản) đã khởi công dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội.

Dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội có tổng mức đầu tư lên đến 4,2 tỷ USD. Đây được xem là một trong những dự án bất động sản có vốn đầu tư lớn bậc nhất tại Hà Nội.

Dự án có diện tích hơn 270 ha, nằm ngay chân cầu Nhật Tân (thuộc địa phận ba xã Hải Bối, Vĩnh Ngọc và Kim Nỗ - huyện Đông Anh cũ).

Điểm nổi bật của dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội sẽ có tháp tài chính 108 tầng, cùng hàng chục tòa văn phòng chung cư hỗn hợp, hàng trăm biệt thự, nhà liền kề. Trong đó, toà tháp tài chính 108 tầng được coi là trung tâm của dự án.

Tòa tháp này sở hữu chiều cao lên đến 639 m. Dự kiến khi hoàn thành, đây sẽ là tòa tháp cao nhất Việt Nam, vượt gần 200 m tòa Landmark 81 (461 m) và hơn 370 m so với tòa Bitexco Financial Tower (262 m), trở thành một trong những tòa nhà cao nhất khu vực Đông Nam Á.

Dự án được chia thành 5 giai đoạn, dự kiến sẽ được hoàn thành toàn bộ công trình vào quý IV/2032. Theo chủ đầu tư, dự án 4,2 tỷ USD này sẽ có hệ thống dịch vụ thế hệ mới CityOS gồm 6 giải pháp thông minh về năng lượng, di chuyển, quản lý, cuộc sống, sức khỏe - học tập và kinh tế.

Vào tháng 2/2025, tại cuộc gặp giữa Thường trực Chính phủ với doanh nghiệp, doanh nhân Nguyễn Thị Nga - Chủ tịch Tập đoàn BRG cam kết sẽ xây dựng Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội là một thành phố có nhiều tính năng thông minh.

Theo Chủ tịch Tập đoàn BRG, đây sẽ là thành phố trung hòa carbon đầu tiên trên thế giới. Bà Nga cho biết đã đến Indonesia vào tháng 8/2024 để ký kết tại hội nghị EZVIZ toàn cầu. "Cam kết này tiêu biểu cho một thành phố trung hòa carbon thực sự và có thể chúng tôi sẽ nhập một số cây từ nước ngoài để giải quyết ô nhiễm môi trường. Đặc biệt, sẽ có các giải pháp để giảm 50% chi phí năng lượng cho các hộ gia đình", Chủ tịch BRG cho biết.

Có gì đặc biệt tại khu đô thị chậm tiến độ từ 2008 mà đại gia Lê Thanh Thản vừa tái xuất đã muốn “hồi sinh”? Tại buổi làm việc với Tập đoàn Mường Thanh, lãnh đạo xã Tam Hưng cho biết sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp triển khai, sớm đưa dự án Khu đô thị Mỹ Hưng vào hoạt động.



