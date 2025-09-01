Gặp Thủ tướng, chủ tịch CT Group báo cáo về "bản thỏa thuận vô giá" và món quà đặc biệt cho 600.000 người

Chủ tịch CT Group báo cáo trước Thủ tướng Chính phủ

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp với chủ đề "80 năm doanh nghiệp đồng hành cùng đất nước" vào chiều 30/8.

Cùng dự gặp mặt có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình; các đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội; lãnh đạo các ban, bộ, ngành; đại diện lãnh đạo VCCI; đại diện 60 tập đoàn, tổng công ty nhà nước, 141 doanh nghiệp tư nhân, và 50 doanh nghiệp FDI.

Tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp, ông Trần Kim Chung, Chủ tịch Tập đoàn CT Group, đã có bài phát biểu nhấn mạnh những thành tựu vượt bậc của tập đoàn, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ lõi và đổi mới sáng tạo.

Ông Trần Kim Chung, Chủ tịch Tập đoàn CT Group phát biểu tại Hội nghị - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Vị lãnh đạo doanh nghiệp cũng nhắc lại hành trình phát triển kiên cường của CT Group từ một công ty nhỏ năm 1992 đến nay, với 68 công ty thành viên hoạt động trong 9 lĩnh vực công nghệ lõi và 3 ngành truyền thống, bao gồm: Bán dẫn, UAV, ESG, Trí tuệ nhân tạo, Gen & Tế bào, Ô tô điện – Tàu điện, Năng lượng mới, Lượng tử, Tiền số xanh và Đô thị thông minh; Phát triển hạ tầng giao thông, kỹ thuật, kinh tế, xã hội và logistics xanh; Thực phẩm sạch, chăm sóc sức khỏe. Doanh nghiệp đã vinh dự được Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động Hạng Ba (2012), Hạng Nhì (2017) và Hạng Nhất (2022).

Chỉ trong một thời gian ngắn, CT Group đã đạt được nhiều cột mốc quan trọng.

CT Group được Chính phủ Indonesia chọn làm đối tác phát triển nền kinh tế không gian tầm thấp LAE và UAV. Lễ ký kết trọng thể diễn ra tại Jakarta, dưới sự chứng kiến của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch phát triển quốc gia Indonesia và Đại sứ Việt Nam tại Indonesia. Đây là lần đầu tiên một tập đoàn tư nhân Việt Nam được một quốc gia G20 chọn làm đối tác chính trong lĩnh vực công nghệ cao.

"Lễ ký kết trọng thể tại Jarkata với đại diện cấp cao của Bộ Kế hoạch phát triển quốc gia (Bapenas) do Bộ trưởng Rachmat Pambudy dẫn đầu và ông Tạ Văn Thông - Đại sứ Việt Nam tại Indonesia chứng kiến. Lần đầu tiên, một Tập đoàn tư nhân Việt Nam được 1 nước G20 chọn làm đối tác chính cho 1 lĩnh vực công nghệ rất cao là LAE và UAV. Trên tay tôi là Bản thỏa thuận vô giá", ông Trần Kim Chung phát biểu.

Thành công trong xuất khẩu UAV và chip bán dẫn: Vào ngày 12/8/2025, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc của Tổng Bí thư Tô Lâm, CT Group đã đạt được đơn hàng xuất khẩu 5.000 máy bay vận tải không người lái hạng nặng.

Cùng dịp này, tập đoàn cũng có đơn hàng xuất khẩu 100 triệu chip bán dẫn sang Hàn Quốc. 5 nhà máy của CT Group đang ráo riết chuẩn bị để hoàn thành các đơn hàng này.

Món quà đặc biệt nhân dịp 2/9

Bên cạnh những thành công trên thị trường quốc tế, CT Group cũng là một trong những doanh nghiệp dẫn đầu về đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.

Ông Trần Kim Chung cho biết, doanh nghiệp đã cùng với UBND TP. Hà Nội và Tập đoàn Gelex khởi công Trung tâm Đổi mới sáng tạo 4.0 tại 46 Trần Hưng Đạo, Hà Nội. Trung tâm này được xây dựng trên nền tảng Trí tuệ nhân tạo, Web3 và Blockchain.

Doanh nghiệp đã ra mắt các sản phẩm công nghệ "Make in Vietnam", đó là bản thiết kế chip 12 bit tốc độ mẫu 200 MSPS đầu tiên của Việt Nam, được phát triển 100% bởi kỹ sư Việt Nam.

Trước đó, vào ngày 30/4/2025, CT Semiconductor cũng khởi công giai đoạn 2 nhà máy chip bán dẫn đầu tiên do người Việt làm chủ công nghệ.

Chip CTDA200M dự kiến sẽ được quang khắc bởi TSMC (Đài Loan - Trung Quốc). Sau đó, quy trình đóng gói và hoàn thiện sẽ được thực hiện tại nhà máy sản xuất chip bán dẫn ATP của CT Semiconductor (đặt tại Thuận An, TPHCM) vào tháng 11/2025, trước khi chính thức thương mại hóa vào tháng 12/2025.

Không chỉ tập trung vào phát triển kinh tế, CT Group còn có những đóng góp thiết thực cho cộng đồng và xã hội, đặc biệt trong việc hỗ trợ những đối tượng khó khăn và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Chủ tịch CT Group cũng hé lộ, doanh nghiệp sẽ dành tặng món quà đặc biệt cho người 600.000 người khiếm thị vào dịp lễ 2/9 sắp tới.

Cũng trong dịp này, CT Group đã tặng 100 tỷ đồng cho Đại học Quốc gia TP.HCM, tặng trường đào tạo phi công nông nghiệp cho Đại học Cần Thơ và nhiều trường đại học khác.

"Ngày này 80 năm trước, Bố tôi trực tiếp tham giành độc lập dân tộc, ngày nay chúng tôi đang đứng lên giành độc lâp tự chủ về Khoa học công nghệ, để không xấu hổ với các bậc tiền nhân đã giành độc lập cho đất nước", ông Trần Kim Chung phát biểu.

Kết thúc bài phát biểu, ông Trần Kim Chung bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Thủ tướng và Chính phủ, đồng thời khẳng định CT Group sẽ tiếp tục đồng hành mạnh mẽ cùng đất nước, nỗ lực hết mình để đóng góp vào sự phát triển chung và khẳng định vị thế Việt Nam trong kỷ nguyên mới.







