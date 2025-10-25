Garden Villa The Fullton Edition: Không gian sống giữa thiên nhiên đa tầng

Kiến trúc và thiên nhiên hòa điệu

Garden Villa là mảnh ghép kế tiếp trong bộ sưu tập biệt thự tinh tuyển của dự án The Fullton và phân khu The Fullton Edition. Với số lượng chỉ 46 căn và sở hữu diện tích đất lên đến 289m² cùng diện tích xây dựng 364m² trên kết cấu 4 tầng, Garden Villa là hiện thân của miền an trú an nhiên, nơi thiên nhiên khẽ gõ cửa trong dòng chảy thường nhật.

Với vị trí đắc địa được sắp đặt có chủ đích, các căn Garden Villa ẩn mình giữa không gian xanh gần kề, từ công viên trung tâm rộng gần 2ha đến bộ sưu tập pocket park phủ kín khắp dự án, mang đến nhịp sống chan hòa cùng thiên nhiên. Mỗi ngày thức giấc trong tầm nhìn thoáng đãng hướng ra mảng xanh thanh bình, thiên nhiên trở thành phông nền dịu êm cho cuộc sống cân bằng và trọn vẹn.

Không chỉ sở hữu tầm view "triệu đô", Garden Villa còn được thiết kế với mặt bằng tối ưu cho không gian xanh và ánh sáng tự nhiên. Với thiết kế bốn mặt thoáng, Garden Villa được bao bọc bởi hệ sinh thái vườn xanh mướt như một "lớp đệm" thanh lọc, tách biệt tổ ấm với mạch sống phố thị tấp nập. Không gian mặt tiền rộng tới 17m, tích hợp 2-3 chỗ đỗ xe và cổng riêng biệt, tôn vinh phong cách sống riêng tư và quyền thế của chủ nhân tương lai.

Điểm nhấn kiến trúc của Garden Villa còn nằm ở sự sắp xếp và tinh chỉnh mặt bằng tinh tế, với phòng khách đặt ở phía sau, đảm bảo sự riêng tư cho gia chủ. Không chỉ vậy, hệ kính chạm trần (full-height glass) trải dài từ phòng khách, phòng ngủ, đến ban công, kết hợp cùng khoảng thông tầng cao lên đến 6,7m, mở ra tầm nhìn đường chân trời thênh thang. Đồng thời ánh sáng tự nhiên len lỏi vào từng ngóc ngách, thổi luồng năng lượng tươi mới và tích cực cho gia chủ.

Thiên nhiên đan cài trong từng nhịp sống

Nhiều bằng chứng khoa học chỉ ra rằng nhịp sống giữa thiên nhiên, hít thở không khí trong lành không chỉ cải thiện sức khỏe mà còn góp phần khơi nguồn cảm hứng sáng tạo. Khi con người hòa nhịp cùng nhịp thở của đất trời, cuộc sống trở nên giàu chất lượng và thổi bừng sinh khí.

An trú tại Garden Villa tựa hành trình chuyển giao giữa nhịp điệu và cảm xúc, nơi mỗi mét vuông bên hiên nhà đều trở thành chất liệu cho những phút giây tĩnh tại và riêng tư.

Mỗi sáng đón nắng ban mai giữa không gian bốn bề là khoảng vườn xanh mát mắt. Thong dong dạo bước trong khu vườn riêng, tận hưởng niềm vui giản đơn tưới cây, chăm hoa, nhâm nhi thưởng trà, lật dở vài trang sách, để hơi thở hòa nhịp với thiên nhiên căng tràn sức sống.

Ngay cả con trẻ cũng tìm thấy một thế giới phiêu lưu đầy sắc màu, vẽ nên tuổi thơ trong veo nảy nở giữa miền xanh. Những bước chân tự do trên thảm cỏ, những giờ vui đùa cùng cây lá hay khoảnh khắc cùng cha mẹ vun trồng khu vườn nhỏ, tất cả trở thành bài học đầu tiên về tình yêu và sự gìn giữ thiên nhiên ngay trong chính tổ ấm.

Khi bình minh vừa ló rạng, hay lúc hoàng hôn buông xuống, khu vườn trên cao mở ra viễn cảnh sống thi vị. Một bữa tiệc BBQ ấm cúng, hay giây phút thả hồn theo khung cảnh panorama rực vàng, chạm khẽ vào khoảng xanh yên bình.

Từ Garden Villa, tầm nhìn trải dài ôm trọn thiên nhiên của công viên trung tâm ~2ha, hòa mình vào dải xanh mênh mông trước thềm nhà. Ảnh: CapitaLand.

Hóa ra bình yên không ở đâu xa, mà vẫn luôn quanh ta, mỗi khi để tâm hồn chậm lại là mọi giác quan lại như được đánh thức vẹn tròn. Cuộc sống tại Garden Villa cũng giống như bản nhạc vang lên rộn ràng và đầy hứng khởi.

Nhịp xanh nối dài cho hệ sinh thái vẹn tròn

Với triết lý kiến tạo không gian an nhiên và đem thiên nhiên gần hơn tới ngưỡng cửa mỗi tư gia, mảng xanh tại Garden Villa còn được nối dài, khéo léo mở rộng với hệ sinh thái bao quanh, nổi bật là bộ ba Pocket Parks - các công viên nhỏ được thiết kế theo chủ đề ngay trước biệt thự Garden Villa.

Mô hình Pocket Park - Mảnh ghép xanh trong hệ sinh thái nuôi dưỡng lối sống bền vững. Ảnh: CapitaLand.

Amaze Pocket Park (Góc Sân Háo Hức) dành riêng cho "cư dân nhí", được thiết kế như một thế giới thu nhỏ đầy màu sắc và cảm hứng. Nơi đây khơi gợi trí tò mò, tinh thần khám phá, và phát triển toàn diện của những thiên thần nhỏ, trong môi trường lành mạnh và gần gũi với thiên nhiên.

Trong khi đó, Social Pocket Park (Góc Sân Giao Lưu) là không gian lý tưởng để những người hàng xóm tương lai kết nối và sẻ chia bằng sự thân tình. Giữa ốc đảo xanh, những buổi gặp gỡ thân mật hay trò chuyện gần gũi, tạo nên cộng đồng văn minh và thân thuộc.

Energy Pocket Park (Góc Sân Năng Lượng) lại là chốn hội tụ chuỗi tiện ích thể thao ngoài trời, đáp ứng nhu cầu rèn luyện thể chất và tinh thần cho cư dân yêu thích lối sống năng động và cân bằng.

Không chỉ xanh trong từng căn biệt thự, trước thềm nhà, mà sắc xanh ấy còn lan tỏa khắp khuôn viên dự án, nơi công viên trung tâm gần 2ha, trải dài như dải lụa xanh mềm mại giữa lòng khu dân cư. Chuỗi trải nghiệm tiện ích được quy hoạch thông minh, phù hợp cho mọi lứa tuổi, dẫn dắt tinh thần của lối sống bền vững hòa điệu với nhịp sống thường nhật như: trạm phiêu lưu, vườn mây, chòi ngắm xanh mướt lý tưởng dành cho những phút giây thư giãn; sân tập đa năng, sân Pickleball, cùng khu thể thao ngoài trời mang lại nguồn năng lượng mới; Nhà hát hội ngộ và Chòi BBQ trở thành điểm hẹn của kết nối cộng đồng.

Giữa những tầng xanh uốn lượn, công viên trung tâm mở ra khoảng lặng của thiên nhiên, nơi mỗi bước chân chạm đến sự an yên và kết nối. Ảnh: CapitaLand.

Từ không gian trong biệt thự, qua thềm nhà, cho tới khuôn viên tổng thể, chủ nhân tương lai Garden Villa có thể tìm thấy khoảnh khắc tĩnh tại và an nhiên giữa thiên nhiên nguyên bản. Một chuẩn sống thượng lưu toàn diện, nơi riêng tư và kết nối, thiên nhiên và con người hòa quyện, tạo bản sắc sống kiêu hãnh của cộng đồng ưu tú đang dần hiện hữu phía Đông Thủ đô.

Về dự án Fullton

The Fullton (khu đô thị Đại An) là dự án thấp tầng hạng sang khép kín đầu tiên của CapitaLand Development Việt Nam tại phía Đông Thủ đô, nằm trong đại đô thị Vinhomes Ocean Park 3. Giai đoạn 1 của dự án cung cấp 342 căn nhà ở trên tổng diện tích gần 12ha, tích hợp đa dạng tiện ích cùng công viên trung tâm rộng 1,9ha.

Vị trí: Vinhomes Ocean Park 3

Hotline: 1800 400 088

Website: thefullton.com.vn

Facebook: https://www.facebook.com/CapitaLandVietnam

TikTok: https://www.tiktok.com/@thefullton.cld