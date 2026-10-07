Garmin ra mắt đồng hồ GPS thông minh dành riêng cho "golf thủ"

Garmin vừa chính thức ra mắt mẫu đồng hồ GPS golf thông minh cao cấp thế hệ mới Garmin Approach 72 Watch. Không chỉ đóng vai trò như một "trợ lý chiến thuật" đỉnh cao trên sân đấu, thiết bị còn định hình phong cách sống thời thượng với trọn bộ công nghệ chăm sóc sức khỏe và thể chất toàn diện dành cho nhịp sống năng động hằng ngày.

Sở hữu hai lựa chọn kích thước 43 mm và 47 mm, thiết bị sở hữu màn hình AMOLED sống động, kết hợp cùng dây vải ComfortFit êm nhẹ, viền bezel chất liệu Titanium và mặt kính Sapphire chống xước, mang lại sự thoải mái trọn vẹn, độ bền vượt trội suốt ngày dài. Thông qua dữ liệu sinh trắc học1, golfer dễ dàng theo dõi nhịp tim theo thời gian thực trước và sau mỗi cú đánh, từ đó thấu hiểu cơ thể trong từng chặng đấu. Đặc biệt, Approach S72 là dòng đồng hồ đầu tiên tích hợp chỉ số phân tích cú đánh trực tiếp trên cổ tay, hỗ trợ người chơi điều chỉnh kỹ thuật dựa trên dữ liệu chuẩn xác thay vì chỉ dựa vào cảm nhận.

Bên cạnh đó, tính năng đọc địa hình green kết hợp với gói hội viên Garmin Golf Membership mang đến cái nhìn toàn cảnh về độ dốc và hướng đổ của đường bóng, giúp việc xác định ngắm đích trở nên nhanh chóng và chuẩn xác hơn bao giờ hết.

"Chúng tôi rất tự hào mang đến bước tiến đột phá mới cho công nghệ golf thông qua Garmin Approach S72 Watch thế hệ mới, giúp các golfer thấu hiểu trọn vẹn từng khía cạnh trong phong độ thi đấu của mình. Từ dữ liệu sinh trắc học, chỉ số swing chuyên sâu cho đến các tính năng golf nâng cao cùng các tiện ích thông minh hằng ngày, thiết bị cung cấp những phân tích sắc bén nhất để người chơi sẵn sàng bứt phá lên một tầm cao mới. Chiếc đồng hồ hội tụ trọn vẹn những gì golfer kỳ vọng - từ một chiếc đồng hồ golf chuyên dụng đến một thiết bị đeo thông minh cao cấp mỗi ngày”, bà Susan Lyman, Phó Chủ tịch Kinh doanh và Tiếp thị Khách hàng toàn cầu của Garmin, phát biểu.

Tối ưu hóa chiến thuật qua hệ thống dữ liệu chuyên sâu

Từ sân tập cho đến những vòng đấu quyết định, Garmin Approach S72 Watch bổ sung hàng loạt tính năng vượt trội giúp golfer làm chủ từng cú đánh và đưa ra quyết định tự tin hơn:

Dữ liệu sinh trắc học theo từng vòng golf: Sau mỗi vòng đấu, người chơi có thể xem lại xu hướng nhịp tim và tìm hiểu mối liên hệ giữa những thay đổi về nhịp tim với kết quả thi đấu¹. Phân tích chỉ số swing chuyên sâu: Theo dõi chi tiết các chỉ số chuyên sâu như tốc độ tay, độ dài backswing, độ xoay cổ tay và nhiều dữ liệu khác, giúp golfer nhận diện rõ ưu điểm và xu hướng trong kỹ thuật cá nhân. Đọc địa hình Green: Dữ liệu địa hình green giúp hiển thị đường bóng trực quan, hỗ trợ đọc line nhanh chóng và chính xác, giúp bạn tự tin hơn trong từng cú putt². Ghi nhận hoạt động sân tập (Driving Range): Theo dõi các chỉ số swing, nhận diện xu hướng đánh bóng và ghi lại toàn bộ thông số buổi tập trong ứng dụng Garmin Connect, giúp bạn theo dõi sự tiến bộ và xây dựng nền tảng thể lực tốt hơn. Phân tích hiệu suất putting: Nhận các phân tích chuyên sâu trên ứng dụng Garmin Golf sau mỗi vòng chơi, bao gồm xu hướng tốc độ, xu hướng hướng bóng, tỷ lệ putt thành công và nhiều chỉ số khác, giúp đánh giá điểm mạnh, điểm cần cải thiện trên green². Hình ảnh vệ tinh trực quan: Cung cấp góc nhìn thực tế, chi tiết từ trên cao của từng hố đấu, giúp golfer đưa ra các quyết định chiến thuật sáng suốt: chọn vị trí thả bóng an toàn hay né tránh các chướng ngại vật hiệu quả2.

Thiết kế tinh tế, nâng tầm phong cách sống

Không chỉ tối ưu cho mọi khoảnh khắc trên sân golf, Garmin Approach S72 Watch được thiết kế để đồng hành cùng người dùng trong mọi khoảnh khắc cuộc sống.

Chất liệu cao cấp: Viền Titanium siêu nhẹ giúp tối ưu chuyển động trong từng cú swing. Mặt kính Sapphire chống xước vượt trội kết hợp cùng dây đeo ComfortFit mang lại sự êm ái, ôm sát cổ tay. Lần đầu tích hợp loa và micro: Hỗ trợ thực hiện, nhận cuộc gọi và xử lý các tác vụ cơ bản bằng giọng nói, giữ kết nối mượt mà từ sân golf cho đến không gian làm việc. Đèn pin LED linh hoạt: Dễ dàng tìm kiếm dụng cụ trong túi golf hoặc chiếu sáng không gian tối với nhiều mức cường độ ánh sáng trắng và ánh sáng đỏ. Thời lượng pin bền bỉ: Phiên bản 47mm cung cấp thời lượng pin lên đến 20 giờ ở chế độ GPS trên sân golf và tối đa 16 ngày ở chế độ đồng hồ thông minh, giúp người dùng thoải mái trải nghiệm qua nhiều vòng đấu mà không lo gián đoạn.

Cải thiện thể lực, tối ưu hiệu suất thi đấu

Bên cạnh yếu tố kỹ thuật, bản lĩnh trên sân còn được kiến tạo từ nền tảng thể chất vững chắc. Không chỉ là người bạn đồng hành trên sân golf, Approach S72 còn được trang bị hàng loạt tính năng sức khỏe và thể chất cao cấp, giúp golfer cải thiện thể trạng và duy trì phong độ tốt nhất.

Từ đo nhịp tim trên cổ tay, theo dõi mức độ căng thẳng, theo dõi năng lượng cơ thể đến theo dõi giấc ngủ nâng cao, các chỉ số trên Garmin Approach S72 Watch xây dựng góc nhìn toàn diện hơn về sức khỏe người dùng¹. Ngoài ra, thiết bị cũng tích hợp sẵn đầy đủ các ứng dụng luyện tập thể thao, hỗ trợ cải thiện thể lực và khả năng vận động linh hoạt.

Garmin Approach S72 Watch sẽ chính thức mở bán tại Việt Nam vào ngày 26/10/2026 với giá bán lẻ đề xuất 22.290.000 VND. Sản phẩm được phân phối tại website Garmin Việt Nam, hệ thống cửa hàng Thương hiệu Garmin và các đại lý ủy quyền chính hãng toàn quốc.