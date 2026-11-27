Theo thông tin từ Vườn thú Chiba, cá thể gấu trúc đỏ đực có tên Futa đã chạm ngưỡng 23 tuổi và 135 ngày vào ngày 17/11, tương đương hơn 100 tuổi nếu tính theo tuổi của con người.

Kỷ lục trước đó thuộc về một cá thể gấu trúc đỏ tại vườn thú ở bang Montana (Mỹ), sống thọ 21 tuổi và 265 ngày.

Gấu trúc đỏ không có quan hệ họ hàng với gấu trúc khổng lồ - loại thường được xem là gấu trúc thực sự và là tài sản thuộc về Trung Quốc. Gấu trúc đỏ thuộc một nhóm phân loại gọi là Ailuridae, có chung đặc điểm với các loài thuộc họ chồn, bao gồm gấu mèo, chồn hôi và chồn sún.

Cá thể gấu trúc đỏ Futa được Sách Kỷ lục Guinness công nhận là cá thể gấu trúc đỏ sống lâu nhất trong điều kiện nuôi nhốt. Ảnh: Chiba Zoological Park

Gấu trúc đỏ Futa sinh năm 2003 tại một vườn thú ở tỉnh Shizuoka, miền Trung Nhật Bản, sau đó được chuyển đến Vườn thú Chiba vào năm 2004 để phục vụ mục đích nhân giống.

Đáng chú ý, Futa từng thu hút sự chú ý khi còn nhỏ nhờ thói quen đứng thẳng bằng 2 chân sau và duy trì sức hút với khách tham quan cho đến nay.

Theo một nhân viên chăm sóc, hồi tháng 10 vừa qua, Futa có biểu hiện kéo lê chân sau bên trái, nhưng hiện đã hồi phục khá tốt.

Để đánh dấu cột mốc đặc biệt, Vườn thú Chiba đã tổ chức sự kiện ăn mừng vào ngày 17/11, thu hút khoảng 150 người hâm mộ. Trong số đó có ông Daisuke Mori (51 tuổi), cư dân quận Nerima chia sẻ: "Tôi hy vọng Futa sẽ sống lâu và tiếp tục phá kỷ lục".

Theo Vườn thú Chiba, Futa từng được ghép đôi với một cá thể gấu trúc đỏ từ vườn thú ở tỉnh Nagano và đã sinh được nhiều con.