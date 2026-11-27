Một trong những "thiết bị bay không người lái có cánh" đã trụ vững trên không trung hơn 10 giờ đồng hồ, trong khi người điều khiển có thể duy trì liên lạc và dẫn dắt "dàn UAV" này ở khoảng cách vượt mốc 100 km.

Đó là Biodron PJN-1 - chim bồ câu có "sức mạnh trí não" và sứ mệnh độc lạ mệnh danh là UAV sinh học mà Nga vừa phát triển. Những "máy bay không người lái sinh học" này dự kiến sẽ được sử dụng để giám sát các cơ sở hạ tầng và hơn thế nữa, truyền thông Nga đưa tin ngày 26/11.

Chim bồ câu Biodron PJN-1. Nguồn ảnh: Bộ phận báo chí của Tập đoàn Neyri

Bồ câu gắn chip não hóa thân thành "máy bay không người lái sinh học" Biodron

Tập đoàn công nghệ thần kinh Neiry của Nga vừa công bố bước tiến đáng chú ý khi phát triển giải pháp điều khiển chuyến bay của loài bồ câu thông qua hệ thống cấy ghép thần kinh.

Thay vì dựa vào các cánh quạt cơ khí hay khung sườn kim loại truyền thống, các kỹ sư đưa các điện cực siêu nhỏ vào não chim, kết hợp với bộ thiết bị vô tuyến điện tử và camera gắn gọn trên cơ thể.

Cơ chế này cho phép dẫn dắt bồ câu đi theo lộ trình vạch sẵn cũng như truyền lệnh trực tiếp từ người vận hành.

Các nhà phát triển cho biết họ đang nỗ lực để đạt được "tỷ lệ sống sót 100% của chim bồ câu trong quá trình phẫu thuật". Việc định vị được thực hiện thông qua GPS, nguồn điện đến từ các tấm pin mặt trời trên lưng chim bồ câu.

Theo số liệu từ phía doanh nghiệp, bên ngoài phòng thí nghiệm, những cá thể bồ câu này đã thực hiện hơn 100 chuyến bay thử nghiệm và ghi lại hơn 1.000 bức ảnh. Những thông tin chi tiết xoay quanh dự án vừa được nhà sáng lập Neiry, ông Alexander Panov, chia sẻ rộng rãi.

Ảnh: Tập đoàn Neiry

Chuyến bay dài nhất được ghi nhận kéo dài quá 10 tiếng đồng hồ. Ông Panov cho biết tín hiệu điều khiển và kết nối với các chú chim vẫn được giữ ổn định ngay cả khi chúng cách người điều khiển hơn 100 km.

Để vận hành hệ thống này, đội ngũ phát triển sử dụng các điện cực tương thích sinh học, được cấy vào những vùng não nhất định của bồ câu và nối liền với khối thiết bị điện tử gắn trên lưng.

Khi nhận được các xung điện nhỏ từ hệ thống, những vùng não này sẽ được kích thích nhẹ nhàng, qua đó thúc đẩy con vật chuyển hướng bay theo mong muốn mà không gây tổn hại đến bản năng tự nhiên của chúng.

Một điểm đặc biệt được nhóm nghiên cứu nhấn mạnh là bồ câu không cần trải qua quá trình huấn luyện hay thuần hóa cầu kỳ trước khi thực hiện nhiệm vụ. Chúng có thể cất cánh theo hiệu lệnh, lấy độ cao và hạ cánh linh hoạt.

Quan trọng hơn cả, bản năng né tránh chướng ngại vật vốn có của loài chim vẫn được bảo toàn trọn vẹn, giúp chúng di chuyển mượt mà trong những môi trường phức tạp mà các thiết bị bay thông thường dễ gặp rủi ro.

Trên mình mỗi chú bồ câu còn được trang bị camera chuyên dụng phục vụ việc chụp ảnh từ trên cao. Ở thời điểm hiện tại, chất lượng hình ảnh thu được cho phép mỗi điểm ảnh tương ứng với một khoảng diện tích thực tế dưới 20 cm.

Tuy nhiên, tham vọng của các nhà phát triển không dừng lại ở đó; họ kỳ vọng sẽ nâng độ sắc nét và mức độ chi tiết lên tới mức chỉ còn 1 đến 2 cm cho mỗi điểm ảnh trong tương lai gần.

Sứ mệnh của Biodrone bồ câu

Trong kế hoạch ứng dụng dài hạn, các "Biodrone" bồ câu mang mã hiệu như PJN-1 được kỳ vọng sẽ đảm nhận nhiều nhiệm vụ thiết thực như giám sát các công trình đô thị, kiểm tra đường dây truyền tải điện, rà soát hệ thống đường ống dẫn cũng như theo dõi tình hình môi trường.

Thực tế, ý tưởng cốt lõi này từng được Neiry hé lộ lần đầu vào tháng 11 /2025, khi công ty giới thiệu hệ thống giao diện thần kinh cho phép định hướng đường bay của chim từ xa.

Khi ấy, giới chuyên môn và nhà phát triển cũng đã nhắc tới tiềm năng của công nghệ này trong công tác giám sát công nghiệp và các chiến dịch tìm kiếm, cứu nạn.

Sự xuất hiện của những chú bồ câu gắn chip não mở ra một góc nhìn mới đầy táo bạo về ranh giới giữa sinh học và công nghệ điều khiển.

Thay vì chế tạo hoàn toàn một cỗ máy bay mới tốn kém năng lượng và dễ bị cản trở bởi địa hình, các nhà nghiên cứu đang tận dụng chính sự dẻo dai, khả năng định hướng tự nhiên và sức bền của sinh vật sống kết hợp với trí tuệ kỹ thuật.

Dẫu vậy, việc đưa các sinh thể mang thiết bị điện tử và cấy ghép thần kinh vào hoạt động thực tiễn rộng rãi chắc chắn sẽ còn đặt ra nhiều bài toán về độ bền thiết bị, tính ổn định lâu dài cũng như các quy định an toàn và đạo đức đi kèm.

Tham khảo: FT