GDG MienTrung đánh dấu cột mốc 10 năm với Hackathon tìm kiếm giải pháp công nghệ vì Việt Nam thịnh vượng

Được khởi xướng từ năm 2015, DevFest Hackathon đã trải qua một thập kỷ với đa dạng các chủ đề từ môi trường, tài chính, đến các công nghệ mới như blockchain. Cuộc thi đã khẳng định vai trò là nơi ươm mầm và khuyến khích phát triển nhiều ý tưởng công nghệ tiềm năng, nhiều dự án sau này đã trở thành các startup công nghệ nổi bật trong khu vực.

Nếu các năm trước, DevFest giới hạn đề tài trong khuôn khổ một lĩnh vực nhất định, thì chương trình năm nay mang một tinh thần hoàn toàn mới. Với mong muốn khuyến khích thế hệ trẻ Việt Nam đóng góp giải pháp cho sự phát triển đất nước, GDG MienTrung đã chọn chủ đề Hack for a Rising Vietnam. Chủ đề này khuyến khích các đề tài đa dạng lĩnh vực, cùng hướng đến mục tiêu chung là sự phát triển bền vững của quốc gia.

Chỉ trong hơn một tháng công bố, chương trình đã nhận được gần 50 ý tưởng tiềm năng đăng ký. Các đơn đăng ký năm nay cho thấy sự nâng cao rõ rệt về chất lượng của các đội thi. Nhiều giải pháp tập trung giải quyết các vấn đề quan trọng về kinh tế - xã hội - môi trường, thể hiện sự linh hoạt và khả năng ứng dụng cao các công nghệ của Google, đặc biệt là Trí tuệ Nhân tạo (Artificial Intelligence - AI).

Trong những ngày tới, các dự án sẽ được sơ loại để chọn ra 20 dự án tiềm năng nhất tham gia vòng hackathon chính thức. Các đội sẽ có 36 giờ lập trình liên tục để hoàn thiện sản phẩm.

20 dự án sẽ được chọn lọc kỹ lưỡng để bước vào hành trình 36 giờ lập trình liên tục để hoàn thiện giải pháp công nghệ

Từ đó, 8 dự án xuất sắc nhất sẽ được chọn lọc và trình bày tại Vòng Chung kết Demo Day với thông tin chi tiết:

Thời gian: 13:00 - 17:30, Chủ Nhật, 23/11/2025

Địa điểm: Khách sạn Mường Thanh Luxury, 270 Võ Nguyên Giáp, TP. Đà Nẵng

Đăng ký tham dự: TẠI ĐÂY

Ngoài việc tìm ra quán quân, Vòng Chung kết còn là một ngày hội kết nối cộng đồng công nghệ cuối năm tại địa phương. Sự kiện sẽ có những cập nhật công nghệ quan trọng, chương trình học lập trình (codelab) miễn phí với tài nguyên được tài trợ từ Google, cùng nhiều gian hàng và triển lãm của các công ty và startup công nghệ nổi bật tại Đà Nẵng.

Chương trình được tổ chức bởi Nhóm cộng đồng GDG MienTrung, với sự phối hợp của Sở Khoa học & Công nghệ Thành phố Đà Nẵng, Vườn ươm Doanh nghiệp Đà Nẵng (DNES) và sự đồng hành của Nhà Tài trợ Kim cương ONE Tech Stop Vietnam.