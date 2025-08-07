GDP bình quân đầu người 5.000 USD: Thời điểm vàng cho thị trường thịt tại Việt Nam

Liên tiếp bốn quý mang về lợi nhuận

Theo báo cáo tài chính quý 2/2025, Masan MEATLife, thành viên Tập đoàn Masan ghi nhận doanh thu 2.340 tỷ đồng, tăng gần 31% nhờ tăng trưởng mạnh ở mảng chăn nuôi (66%) và thịt (20%). Lợi nhuận sau thuế đạt 249 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng, doanh thu công ty đạt 4.146 tỷ đồng, tăng 25,6%; lợi nhuận sau thuế đạt 364 tỷ đồng.

Theo Masan, doanh thu mảng thịt tăng vọt nhờ giá heo hơi cao hơn, mạng lưới bán lẻ mở rộng, sản phẩm chế biến tăng trưởng nhanh và các kênh mới nổi ở mảng thịt gà. Cụ thể, mảng thịt chế biến của công ty đã tăng 23% trong quý 2, cho thấy định hướng đẩy mạnh sản phẩm giá trị gia tăng. Riêng các thương hiệu Heo Cao Bồi và Ponnie đạt doanh thu trung bình 211 tỷ đồng/tháng, tăng 18,5% so với cùng kỳ.

Động lực từ xu hướng tiêu dùng khi GDP đạt 5.000 USD/người

Việt Nam đang tiến gần đến cột mốc GDP bình quân đầu người 5.000 USD, thời điểm mà ở các thị trường tương đồng như Trung Quốc và Thái Lan trước đây, tiêu thụ thịt chế biến và thịt mát tăng trưởng mạnh mẽ. Khi thu nhập được cải thiện, người tiêu dùng ưu tiên hơn cho thực phẩm chất lượng cao, an toàn và tiện lợi, thay vì chỉ tập trung vào giá rẻ. Xu hướng này cộng hưởng với lối sống hiện đại và đô thị hóa nhanh, tạo điều kiện thuận lợi cho các sản phẩm thịt mát và thịt chế biến của Masan MEATLife (MML) mở rộng thị phần. Với danh mục sản phẩm như Heo Cao Bồi, Ponnie và các sáng kiến đổi mới liên tục, MML được xem là doanh nghiệp tiên phong đón đầu làn sóng tiêu dùng mới, góp phần củng cố đà tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận, khẳng định công ty đang đi đúng hướng trong chiến lược trở thành doanh nghiệp chế biến thịt hàng đầu Việt Nam.

Doanh thu mảng trang trại ghi nhận tăng trưởng mạnh, dẫn đầu bởi mảng chăn nuôi heo với mức tăng 94%, nhờ giá heo thịt tăng cao. Mảng chăn nuôi gà cũng tăng 23%, được hỗ trợ bởi sản lượng tiêu thụ gà 1 ngày tuổi tăng.

Đổi mới sản phẩm tiếp tục là động lực tăng trưởng chính, với các sản phẩm mới đóng góp 29% doanh thu toàn danh mục thịt chế biến, tăng từ 14% trong quý 2/2024 - tăng gấp 2,5x so với cùng kỳ. Điều này cho thấy vai trò chiến lược của đổi mới trong việc mở rộng cơ hội tiêu dùng và đa dạng hóa danh mục sản phẩm.

Cùng với tăng trưởng doanh thu, chi phí sản xuất của MML được kiểm soát tối ưu đã góp phần làm tăng lợi nhuận gộp 49%, lên hơn 638 tỷ đồng. Đáng chú ý, lợi nhuận quý 2 của MML tăng trưởng mạnh có sự góp phần của việc ghi nhận khoản thu nhập không thường xuyên, không bằng tiền mặt trị giá 196 tỷ đồng. Khoản này là một phần lợi ích từ việc đàm phán lại hợp đồng thương mại dài hạn với nhà cung cấp.

Tiếp tục tăng cường tích hợp với WinCommerce

Thời gian qua, MML tăng cường tích hợp với WinCommerce (WCM), với doanh số trung bình mỗi cửa hàng tăng ~11%. Tính đến cuối quý 2, MML giữ 62% thị phần trong ngành hàng đạm động vật tại WCM, tiếp tục dẫn đầu ở cả thịt tươi và thịt chế biến, với thị phần lần lượt là 91% và 29%.

Giá trị heo thịt tăng 12% so với cùng kỳ, nhờ năng suất cao hơn ở kênh bán lẻ (B2C), điều chỉnh giá chiến lược nhằm ứng phó với chi phí đầu vào tăng, và tận dụng tốt hơn nguồn heo trong sản xuất thịt chế biến. Giá trị cũng được gia tăng nhờ các sáng kiến tối ưu hóa ở mảng thịt tươi, bao gồm đổi mới sản phẩm ở các bộ phận đặc biệt như nội tạng và huyết.

Trong nửa cuối năm 2025, MML cho biết sẽ đẩy mạnh đổi mới trong mảng thịt chế biến, tập trung chiến lược vào việc nâng cao giá trị heo thịt thông qua gia tăng tỷ lệ sử dụng trong sản phẩm chế biến và tối ưu hóa giá trị từ các sản phẩm phụ. Nâng cao giá trị thành phẩm của mỗi heo nuôi thịt lên 10 triệu đồng/con, tăng gần 10% so với cùng kỳ, bằng cách tối đa hóa tỷ lệ sử dụng. MML cũng sẽ ra mắt "Meat Corner" bên trong chuỗi WCM, hướng tới mục tiêu gia tăng thị phần doanh số thịt chế biến trong chuỗi WCM từ 16.6% lên 20% trong năm 2025, hướng đến mục tiêu 40% trong dài hạn.

Theo kế hoạch năm 2025, MML dự kiến mang về doanh thu từ 8,250-8,749 tỷ đồng, tăng trưởng từ 8-14% so với năm trước. Kết quả này sẽ đạt được trên hành trình liên tục chuyển đổi để trở thành công ty chế biến thịt của MML và việc hợp tác sâu hơn với WCM.

Thông qua hợp tác chiến lược với WinCommerce và chương trình Hội viên WIN ưu đãi đến 20% sản phẩm rau thịt, hiện người tiêu dùng có thể chọn mua thịt ủ mát dễ dàng tại các hệ thống siêu thị lớn tại Việt Nam như các cửa hàng WinMart, WinMart+ với nhiều sản phẩm thịt đa dạng. Đáng chú ý, người tiêu dùng có thể truy xuất nguồn gốc thông qua QR code trên nhãn phụ các khay thịt, để có được thông tin chi tiết về sản phẩm, yên tâm về chất lượng, an toàn.