GELEX sắp tạm ứng cổ tức 8% bằng tiền mặt, niêm yết Hạ tầng GELEX trong quý 4/2025

Theo thông tin vừa công bố, HĐQT Tập đoàn GELEX (Mã:GEX) đã thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt tỷ lệ 8%, tương ứng mỗi cổ phiếu cổ đông sẽ nhận 800 đồng.

Ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng tạm ứng cổ tức là ngày 11/09/2025, ngày dự kiến chi trả là 10/10/2025.

Với hơn 902 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính GELEX sẽ chi trên 720 tỷ đồng để thanh toán cổ tức đợt này.

Ghi nhận lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, GELEX đạt doanh thu thuần hợp nhất 18.047 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 2.198 tỷ đồng, tăng lần lượt 21,1% và 24,3% so với cùng kỳ năm trước. Động lực đến từ mảng kinh doanh lõi tăng trưởng mạnh mẽ, gần 3 lần so với cùng kỳ. Kết thúc quý 2/2025, GELEX đã hoàn thành 48% kế hoạch doanh thu và 72% mục tiêu lợi nhuận trước thuế cả năm.

Theo một số thông tin từ doanh nghiệp, ngay trong quý 4/2025, GELEX sẽ tiến hành IPO và niêm yết Công ty Hạ tầng GELEX.

CTCP Hạ tầng GELEX là một trong hai công ty sub holding của Tập đoàn GELEX, có vốn điều lệ là 7.900 tỷ. Trong đó, Tập đoàn GELEX sở hữu trực tiếp sở hữu 79,1% vốn điều lệ (số liệu tính đến cuối quý 2/2025)

Hiện, Hạ tầng GELEX đầu tư và quản lý vốn tại nhóm các CTTV hoạt động trong các lĩnh vực Khu công nghiệp & Bất động sản, Vật liệu xây dựng, Năng lượng và Nước sạch.

Hạ tầng GELEX là công ty mẹ, nắm giữ 50,21% cổ phần sở hữu chi phối tại Tổng Công ty Viglacera – CTCP (HoSE: VGC) – Nhà sản xuất Vật liệu xây dựng và phát triển Khu công nghiệp uy tín hàng đầu Việt Nam. Hiện Viglacera sở hữu 16 khu công nghiệp trong và ngoài nước, với tổng quỹ đất lên hơn 4.500 ha.

Trong danh mục của mình, Hạ tầng GELEX sở hữu 62,46% cổ phần tại CTCP Đầu tư nước sạch Sông Đà (UpCom: VCW), là chủ sở hữu và vận hành dự án nhà máy nước sạch Sông Đà, công suất 300.000m3/ngày đêm, cung cấp nước sạch cho 1/4 dân số Thủ đô. Dự án giai đoạn 2 nâng công suất lên 600.000m3/ ngày đêm dự kiến hoàn thành cuối năm 2025.

CTCP Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn (UpCom: PXL), công ty con của GELEX Hạ tầng đang xúc tiến đầu tư, tìm kiếm các nhà đầu tư để triển khai dự án Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn với định hướng trở thành trung tâm dữ liệu (Data center), tổng diện tích 800ha.

Thời gian gần đây, Hạ tầng GELEX liên tục mở rộng quy mô. Cuối tháng 7/2025, CTCP Titan Hải Phòng - công ty liên kết của Hạ tầng GELEX vừa được UBND TP. Hải Phòng vừa chính thức phê duyệt chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu Hạ tầng KCN Trấn Dương – Hòa Bình (Khu A) – Giai đoạn 1 với quy mô 207,95ha.

Đáng chú ý, trong quý 3 này, Hạ tầng GELEX sẽ nhận chuyển nhượng 49% vốn điều lệ của tập đoàn tại Công ty TNHH Titan Corporation. Titan Corporation là công ty liên doanh của GELEX với Frasers Property - Tập đoàn bất động sản hàng đầu Singapore với kinh nghiệm phát triển các sản phẩm bất động sản thương mại theo tiêu chuẩn quốc tế.

Lên kế hoạch IPO và niêm yết được thực hiện trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam đang tiến gần ngưỡng nâng hạng có thể tạo ra cú hích lớn cho cả công ty và thị trường chung.

Kinh tế vĩ mô có nhiều khởi sắc, thị trường bất động sản phục hồi nhờ hạ tầng dẫn lối, chính sách mở đường.

Lợi thế sở hữu tài sản chất lượng, dòng tiền ổn định và dư địa tăng trưởng dài hạn cùng với làn sóng IPO đang trở lại với những tên tuổi đình đám, Hạ tầng GELEX rất có thể sẽ là một trong những cái tên đủ sức khiến thị trường sôi động.