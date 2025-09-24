Gemini nói thẳng: 4 nghề EQ quan trọng hơn IQ, EQ thấp thì đừng dại chọn

Trong nhiều năm, người ta thường nghĩ thành công trong sự nghiệp phụ thuộc chủ yếu vào IQ (chỉ số thông minh), khả năng học tập và xử lý vấn đề. Thế nhưng, ngày nay, đặc biệt trong một số ngành nghề, EQ - trí tuệ cảm xúc mới là yếu tố then chốt quyết định ai có thể đi đường dài và tạo ra dấu ấn thật sự. Gemini, một trong những chatbot AI nổi tiếng, đã chỉ ra rằng có những nghề EQ còn quan trọng hơn IQ, thậm chí EQ thấp thì khó mà trụ nổi.

1. Nhà tâm lý và tư vấn

Công việc của nhà tâm lý không chỉ là nghe khách hàng kể chuyện mà còn phải thấu hiểu, đồng cảm, và dẫn dắt họ qua những khủng hoảng tinh thần. Kiến thức chuyên môn (IQ) rất cần, nhưng nếu thiếu EQ để đọc được cảm xúc, duy trì sự tin cậy và khéo léo đưa ra lời khuyên, nhà tâm lý sẽ khó tạo ra sự thay đổi tích cực cho người khác.

2. Giáo viên

Trong nghề dạy học, một giáo viên có EQ cao sẽ biết lắng nghe học trò, kiên nhẫn khi các em mắc lỗi và khéo léo điều chỉnh cách giảng sao cho phù hợp với từng đối tượng. Nếu chỉ có IQ cao nhưng EQ thấp, bài giảng có thể đúng nhưng lại xa cách, khiến học trò mất động lực học tập và sớm bỏ cuộc.

3. Quản lý nhân sự (HR)

HR là người đứng giữa doanh nghiệp và nhân viên, vừa phải nắm luật, quy trình (IQ), vừa cần kỹ năng giao tiếp, lắng nghe và hòa giải (EQ). Một HR EQ cao có thể xử lý mâu thuẫn tinh tế, tuyển chọn ứng viên phù hợp văn hóa công ty và giúp nhân viên gắn bó lâu dài. Ngược lại, HR EQ thấp dễ tạo ra bầu không khí căng thẳng, khiến nhân tài "chạy mất dép".

4. Lãnh đạo, quản lý cấp cao

Để dẫn dắt một tập thể, EQ của người làm leader quan trọng không kém, thậm chí có phần hơn cả IQ. Một lãnh đạo EQ cao biết khích lệ nhân viên, xử lý khủng hoảng trong yên ả, và duy trì tinh thần đội nhóm. IQ giúp lập chiến lược, nhưng EQ mới là thứ giữ được lòng người. Thực tế cho thấy, không ít lãnh đạo thất bại không phải vì thiếu thông minh, mà vì không kiểm soát được cảm xúc hay không kết nối được với tập thể.

Kết

IQ chắc chắn vẫn là nền tảng không thể thiếu, nhưng đôi khi, EQ mới là "tấm vé vàng" để tạo ra sự khác biệt. Người EQ cao sẽ biến tri thức thành sự nghiệp bền vững, trong khi EQ thấp dễ khiến công sức học hành thành vô nghĩa. Nói cách khác, giỏi lý thuyết thôi chưa đủ, biết cảm thông và làm chủ cảm xúc mới quyết định bạn có đi xa trong những nghề này hay không.