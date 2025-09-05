Giáo viên 30 năm trong nghề tiết lộ: Bố mẹ làm được 4 việc này cùng con vào đầu năm học mới, trẻ lớn lên dễ thành công, xuất chúng

Là giáo viên cấp 2 có 30 năm kinh nghiệm trong nghề, thầy Lưu Mẫn Hồng (Trung Quốc) đã quan sát quá trình trưởng thành của vô số thế hệ học sinh. Theo kinh nghiệm của thầy, cách bố mẹ đồng hành cùng con vào đầu năm học mới có thể ảnh hưởng sâu sắc đến tư duy, thái độ và thành công trong tương lai của trẻ. Gia đình làm được 4 việc sau cho thấy họ quan tâm đến việc học tập của con, từ đó trẻ lớn lên tự tin, xuất chúng và dễ đạt được thành công.

Bố mẹ cùng con chuẩn bị tinh thần, định hướng mục tiêu

Trước ngày khai giảng, bố mẹ nên dành thời gian trò chuyện với con về mục tiêu và cảm xúc của trẻ đối với năm học mới. Phụ huynh có thể khuyến khích con đặt ra các mục tiêu cụ thể, như cải thiện môn Toán, tham gia câu lạc bộ bóng đá hoặc học cách quản lý thời gian. Trong ngày khai giảng, hãy cùng con tham dự lễ với tâm thế tích cực, chia sẻ niềm vui và động viên con sẵn sàng cho hành trình mới.

Ảnh minh hoạ

Việc đặt mục tiêu từ sớm giúp trẻ phát triển tư duy định hướng và ý thức trách nhiệm. Một nghiên cứu năm 2022 trên tạp chí Frontiers in Education đã phát hiện ra rằng nếu cha mẹ có tư duy phát triển và ủng hộ mục tiêu học tập, trẻ em có tính kiên trì cao hơn và năng lực nhận thức tốt hơn.

Ngày khai giảng là thời điểm trẻ tràn đầy năng lượng, thầy giáo Lưu nhận thấy việc trò chuyện về mục tiêu giúp củng cố động lực cho học sinh. Về lâu dài, trẻ học được cách đặt mục tiêu, tự đánh giá và kiên trì, có những kỹ năng cần thiết để thành công trong học tập và sự nghiệp.

Thể hiện sự quan tâm và tham gia tích cực vào ngày khai giảng

Bố mẹ nên dành thời gian tham gia lễ khai giảng cùng con nếu có thể hoặc đưa đón con và trò chuyện về cảm nhận của trẻ sau buổi lễ. Phụ huynh cũng có thể hỏi trẻ về thầy cô, bạn bè mới hoặc những điều thú vị trong ngày đầu tiên. Nếu không thể có mặt, hãy gửi lời động viên qua tin nhắn hoặc tặng con một món quà nhỏ để khích lệ.

Ảnh minh hoạ

Theo một nghiên cứu của ĐH Texas (Mỹ), trẻ sẽ cảm thấy an toàn khi có sự đồng hành của bố mẹ trong các sự kiện quan trọng. Việc thiếu sự hiện diện của cha mẹ có thể dẫn đến những thách thức về mặt cảm xúc của con trong tương lai. Sự quan tâm này đặc biệt quan trọng trong ngày khai giảng khi trẻ dễ lo lắng về môi trường mới.

Nhờ sự đồng hành của bố mẹ, thầy Lưu nhận thấy những đứa trẻ ít căng thẳng và hoà nhập nhanh hơn, phát triển kỹ năng giao tiếp và khả năng thích nghi tốt - những yếu tố quan trọng để trở thành người xuất chúng trong tương lai.

Khuyến khích con xây dựng mối quan hệ tích cực

Khoảng thời gian đầu năm học và trong ngày khai giảng, bố mẹ nên hướng dẫn con cách bắt đầu mối quan hệ với bạn bè, thầy cô. Phụ huynh cần khuyến khích con chủ động làm quen với bạn mới, như giới thiệu bản thân hoặc tham gia trò chơi tập thể. Đồng thời, dạy con cách thể hiện sự tôn trọng, chào hỏi lịch sự với giáo viên, nhân viên trong nhà trường như chào hỏi lịch sự.

Ảnh minh hoạ

Thầy Lưu cho rằng các mối quan hệ tích cực được hình thành từ ngay đầu năm học sẽ giúp trẻ tự tin và có trải nghiệm học tập tốt hơn. Những học sinh được bố mẹ hướng dẫn kỹ năng giao tiếp từ sớm cũng có khả năng lãnh đạo cao hơn, làm việc nhóm hiệu quả hơn khi trưởng thành. Đây cũng là những kỹ năng mềm quan trọng và cần thiết để thành công trong học tập và công việc.

Ngoài ra, thầy giáo này cũng khuyên phụ huynh nên cùng con tạo thói quen kỷ luật trong học tập từ đầu năm học, thiết lập thời gian biểu cũng như chuẩn bị đủ sách vở, đồ dùng học tập trước khi bước vào năm học mới. Trẻ khi được bố mẹ đồng hành, quan tâm đúng cách từ sớm sẽ có được tâm thế tích cực để tiếp thu kiến thức bổ ích, xây dựng nhiều mối quan hệ tốt trong quá trình học tập.