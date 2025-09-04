Bấm điện thoại khi nằm hay trong tối hại hơn?

Buổi tối, nhiều người có thói quen nằm dài trên giường, tay cầm điện thoại lướt hết tin này đến clip khác. Mắt đã cay xè, chảy nước nhưng vẫn không nỡ buông máy. Hai tư thế tưởng chừng vô hại - nằm chơi điện thoại và tắt đèn rồi chơi điện thoại - thực chất lại là những “sát thủ thầm lặng” với đôi mắt.

Nằm chơi điện thoại: thoải mái nhưng đầy rủi ro

Khi nằm, khoảng cách từ mắt đến màn hình thường chưa tới 30cm. Việc nhìn gần trong thời gian dài khiến cơ mắt luôn phải căng hết sức để điều tiết, dễ dẫn đến mỏi mắt, nhòe hình, nhức đầu, thậm chí “giả cận thị”. Nếu duy trì lâu, mắt có nguy cơ thật sự bị cận nặng do trục nhãn cầu thay đổi.

Không chỉ vậy, nằm chơi điện thoại khiến não bộ thư giãn, cảm giác về thời gian bị xóa mờ. Một lúc có thể kéo dài cả tiếng đồng hồ, khiến mắt phải làm việc quá tải, dẫn tới khô, rát và mệt mỏi liên tục.

Tắt đèn lướt điện thoại: sát thương gấp đôi

Nhiều người thích tắt đèn trước khi ngủ để “chốt ngày” bằng chiếc điện thoại. Nhưng trong bóng tối, đồng tử sẽ tự động giãn ra, trong khi ánh sáng mạnh từ màn hình lại buộc đồng tử co lại liên tục. Sự thay đổi đột ngột này khiến mắt căng thẳng, lâu dần dễ tổn thương vùng hoàng điểm, nơi quyết định thị lực trung tâm.

Khi hoàng điểm suy yếu, mắt sẽ mờ, méo hình, thậm chí mất khả năng nhìn rõ ở trung tâm. Nguy hiểm hơn, việc đồng tử giãn trong bóng tối còn khiến thủy dịch trong mắt khó lưu thông, làm tăng áp lực nội nhãn và có thể kích hoạt cơn glôcôm cấp tính (tăng nhãn áp) . Người vốn có nguy cơ sẵn sẽ đối diện với nguy cơ mù lòa nếu không xử lý kịp thời.

Muốn vừa lướt máy vừa giữ mắt khỏe phải làm đúng cách

Bỏ hẳn điện thoại là điều khó thực hiện, nhưng có thể giảm bớt tác hại bằng những nguyên tắc đơn giản:

- Ngồi hoặc nửa nằm đúng tư thế , giữ màn hình ngang tầm mắt, cách xa 40-50cm.

- Chỉ dùng điện thoại trong môi trường đủ sáng , buổi tối cần bật đèn phòng hoặc đèn bàn.

- Áp dụng quy tắc 20-20-20 : cứ 20 phút nhìn màn hình, hãy ngước mắt nhìn xa 6m trong 20 giây.

- Bật chế độ bảo vệ mắt hoặc kính lọc ánh sáng xanh , để giảm bớt ánh sáng có hại.

Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, một khi bị tổn thương sẽ rất khó phục hồi. Đừng vì vài phút lười biếng hay thói quen “nằm lướt cho sướng” mà đánh đổi bằng thị lực lâu dài. Sử dụng điện thoại thông minh, nhưng cũng cần “thông minh” trong cách bảo vệ đôi mắt của chính mình.

Nguồn và ảnh: Sohu