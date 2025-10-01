Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Gen Z chọn sống khác: Vì sao giới trẻ Phú Thọ đổ về Âu Cơ Park City?

01-10-2025 - 10:00 AM | Lifestyle

Gen Z chọn sống khác: Vì sao giới trẻ Phú Thọ đổ về Âu Cơ Park City?

Khi ngôi nhà không chỉ để ở, mà còn là phong cách sống và khoản đầu tư dài hạn.

Chiều muộn tại tuyến phố thương mại Âu Cơ Park City, từng nhóm bạn trẻ tụ tập ở quán trà sữa, các cặp đôi hẹn hò tại café rooftop, cửa hàng thời trang nhỏ rộn ràng khách ra vào. Khung cảnh ấy phản chiếu lựa chọn của Gen Z Phú Thọ hôm nay: sống khác biệt, sống chất, và hòa mình trong cộng đồng sôi động, hiện đại.

Gen Z không tìm một ngôi nhà chỉ để ngủ qua đêm. Họ cần một không gian phản ánh cá tính, đủ linh hoạt để vừa là home-office ban ngày, vừa là nơi sáng tạo hoặc kinh doanh vào buổi tối. Một căn shophouse tại Âu Cơ Park City có thể biến hóa thành studio nghệ thuật, quán café cá tính hay cửa hàng boutique. Chính sự linh hoạt này là điều thế hệ trẻ khát khao.

Điều làm nên sự khác biệt của Âu Cơ Park City nằm ở chỗ: đây không phải khu đô thị "trên giấy", mà là một cộng đồng đã vận hành thực sự. Các tuyến phố thương mại đã có cửa hàng, quán café, nhà hàng sầm uất, tạo môi trường năng động cho Gen Z khởi nghiệp, kinh doanh và kết nối. Chính nhịp sống thật này đang đẩy giá trị bất động sản tại dự án tăng trưởng không ngừng.

Gen Z cũng hiểu rõ rằng: đầu tư sớm vào một dự án tiên phong, lại có hoạt động thương mại hiện hữu, đồng nghĩa với việc nắm giữ một tài sản vừa có giá trị ở, vừa là tích sản tăng giá bền vững. Ngôi nhà họ chọn hôm nay không chỉ phục vụ nhu cầu hiện tại, mà còn là khoản đầu tư vững chắc cho tương lai.

Gen Z chọn sống khác: Vì sao giới trẻ Phú Thọ đổ về Âu Cơ Park City?- Ảnh 1.

Trục phố thương mại hiện đại tại Âu Cơ Park City – nơi kết nối nhịp sống thịnh vượng

Với Âu Cơ Park City, thế hệ trẻ Phú Thọ không chỉ khẳng định phong cách sống khác biệt, mà còn đồng thời sở hữu một cơ hội đầu tư thông minh – nơi sống, kinh doanh và tích lũy giá trị hội tụ trong cùng một cộng đồng đang phát triển mạnh mẽ.

Ánh Dương

Thanh Niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
5 tính cách giúp đàn ông thành công: Sự nghiệp vững như núi, gia đình hạnh phúc bền lâu

5 tính cách giúp đàn ông thành công: Sự nghiệp vững như núi, gia đình hạnh phúc bền lâu Nổi bật

Sao nam từng là "ông hoàng nhạc cưới", nay vượt thị phi, bứt phá thắng lớn giữa đất Nga: Được đích thân Thủ tướng khen ngợi

Sao nam từng là "ông hoàng nhạc cưới", nay vượt thị phi, bứt phá thắng lớn giữa đất Nga: Được đích thân Thủ tướng khen ngợi Nổi bật

'Vua hài' từng cầm 300 cây vàng mua siêu xe, giờ bán cơm tấm cùng vợ kém 29 tuổi

'Vua hài' từng cầm 300 cây vàng mua siêu xe, giờ bán cơm tấm cùng vợ kém 29 tuổi

09:55 , 01/10/2025
Cứ ra đường là mỹ nhân này gieo tương tư cho cả thế giới: Visual sang hết chỗ nói, nữ chính tiểu thuyết thua vạn dặm

Cứ ra đường là mỹ nhân này gieo tương tư cho cả thế giới: Visual sang hết chỗ nói, nữ chính tiểu thuyết thua vạn dặm

09:36 , 01/10/2025
Doãn Hải My khoe biệt thự chục tỷ mới vào ở, thường xuyên đưa bạn bè về tiệc tùng, mẹ chồng phản ứng ra sao?

Doãn Hải My khoe biệt thự chục tỷ mới vào ở, thường xuyên đưa bạn bè về tiệc tùng, mẹ chồng phản ứng ra sao?

09:14 , 01/10/2025
Nhan sắc nữ nghệ sĩ sở hữu tòa nhà 40 phòng ở TP.HCM, U40 quyết định sống không chồng con

Nhan sắc nữ nghệ sĩ sở hữu tòa nhà 40 phòng ở TP.HCM, U40 quyết định sống không chồng con

08:29 , 01/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên