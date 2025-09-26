Generali Việt Nam được vinh danh với sản phẩm Bảo hiểm “VITA – Ngày Mai Vững Chắc”

Với chủ đề "Kỷ nguyên mới, Sức bật mới", Diễn đàn Cấp cao Cố vấn Tài chính Việt Nam 2025 (VWAS 2025) là sự kiện thường niên lần thứ ba do Báo Tài chính – Đầu tư và Cộng đồng Cố vấn Tài chính Việt Nam (VWA) tổ chức vào tối ngày 25/09, dưới sự bảo trợ của Bộ Tài chính. Bên cạnh các phiên thảo luận, lễ vinh danh những sản phẩm, dịch vụ tài chính tiêu biểu là điểm nhấn quan trọng của diễn đàn. Các hạng mục được đánh giá bởi Hội đồng chuyên môn qua các tiêu chí: Quy mô tài sản quỹ liên kết chung, hiệu suất đầu tư và thời gian hoạt động; và mức độ hài lòng của độc giả với đội ngũ chuyên gia tư vấn và tính phù hợp nhu cầu của sản phẩm.

Xứng danh "Sản phẩm bảo hiểm đáp ứng nhu cầu bảo vệ tài chính tốt nhất"

Bảo hiểm liên kết chung VITA – Ngày Mai Vững Chắc đã thuyết phục được Hội đồng Bình chọn và độc giả ở hạng mục "Sản phẩm bảo hiểm đáp ứng nhu cầu bảo vệ tài chính tốt nhất" với ba điểm định vị cốt lõi: ‘Lá chắn bền bỉ’, ‘Nền móng vững chắc’ và ‘Công cụ thông minh’.

Đại diện của Generali Việt Nam tại Lễ vinh danh Diễn đàn Cấp cao Cố vấn Tài chính Việt Nam 2025

Với nhiệm vụ là một "Lá chắn bền bỉ", sản phẩm không chỉ bảo vệ khách hàng trước những biến cố nghiêm trọng như thương tật toàn bộ vĩnh viễn, mà còn tiếp tục đồng hành, hỗ trợ tài chính lên đến 5 năm sau sự kiện bảo hiểm. Khi kết hợp cùng các sản phẩm bán kèm như VITA - Sức Khỏe Vàng/ Kim Cương 2025 hay VITA – An Tâm Như Ý "lá chắn" này càng được củng cố, mang lại sự an tâm toàn diện cho cả gia đình.

Tiếp đến, sản phẩm trở thành "Nền móng vững chắc", giúp khách hàng tích lũy ổn định, được bảo chứng bởi lãi suất đầu tư cam kết tối thiểu, cùng hệ thống quyền lợi thưởng định kỳ, thưởng sự kiện đặc biệt xuyên suốt thời gian hợp đồng. Đây chính là nền tảng để khách hàng yên tâm tích lũy, vững vàng hướng tới những cột mốc quan trọng như giáo dục con cái, an cư hay chuẩn bị hưu trí.

"Công cụ thông minh" VITA – Ngày Mai Vững Chắc còn cho phép khách hàng tự thiết kế giải pháp theo nhu cầu riêng, từ thời hạn, phương thức đóng phí, mức phí bảo hiểm đến hạn mức bảo vệ phù hợp ở từng giai đoạn cuộc sống. Sự linh hoạt này giúp tối ưu hiệu quả quản lý rủi ro và tích lũy tài chính, trao quyền chủ động tối đa cho khách hàng trong việc hoạch định tương lai.

Bảo hiểm liên kết chung VITA – Ngày Mai Vững Chắc là giải pháp bảo hiểm toàn diện mở màn cho thế hệ bảo hiểm mới của Generali Việt Nam, tuân thủ đầy đủ quy định của luật kinh doanh bảo hiểm, đồng thời tích hợp nhiều cải tiến, đáp ứng nhu cầu đa dạng của gia đình Việt trong thời đại mới.

Thành tựu tại VWAS 202 là minh chứng cho chiến lược dài hạn "Người bạn trọn đời" của Generali Việt Nam, đặt khách hàng làm trọng tâm trong mọi hoạt động phát triển sản phẩm và dịch vụ

Động lực tăng trưởng và chiến lược dài hạn

Ông Nguyễn Đắc Khoa – Giám đốc, Trưởng Bộ phận Dịch vụ Bảo hiểm Generali Việt Nam

Tại lễ vinh danh, ông Nguyễn Đắc Khoa – Giám đốc, Trưởng Bộ phận Dịch vụ Bảo hiểm Generali Việt Nam chia sẻ: "Chúng tôi rất tự hào khi VITA – Ngày Mai Vững Chắc được vinh danh ở hạng mục này. Sản phẩm không chỉ đóng vai trò bảo vệ trước rủi ro mà còn được thiết kế như một giải pháp tài chính, giúp khách hàng chủ động tích lũy và gia tăng tài sản trong nhịp sống hiện đại. Chúng tôi tin rằng VITA – Ngày Mai Vững Chắc sẽ là động lực cho hành trình tài chính của mỗi cá nhân, mang lại sự an tâm hôm nay và kiến tạo tương lai bền vững cho bản thân và gia đình mai sau."

Bước vào kỷ nguyên chuyển mình của ngành bảo hiểm, Generali hướng đến xây dựng danh mục sản phẩm hiện đại thông qua việc không ngừng cải tiến để thích ứng với nhu cầu ngày càng khắt khe và biến đổi nhanh chóng của người tiêu dùng - mỗi giải pháp đều thiết thực, dễ tiếp cận và có thể đồng hành cùng khách hàng suốt hành trình cuộc sống.

Cũng trong năm 2025, Generali Việt Nam liên tục được xướng tên tại nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế, khẳng định vị thế trong ngành bảo hiểm nhân thọ: "Top 10 Công ty bảo hiểm nhân thọ uy tín năm 2025" theo bảng xếp hạng của Vietnam Report; "Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Quốc tế của năm" và "Sáng kiến trong chi trả bồi thường bảo hiểm của năm" tại Insurance Asia Awards 2025, và "Công ty bảo hiểm dẫn đầu về đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững" tại Giải thưởng Rồng Vàng 2025.