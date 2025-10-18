Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Generali Việt Nam khởi động chương trình livestream đặc biệt tri ân khách hàng ngày 20/10

18-10-2025 - 19:30 PM

Generali Việt Nam mang đến chương trình marathon livestream 5 tiếng liên tục: Deal đỉnh trao nàng – Bảo vệ như ý, đại tiệc ưu đãi hấp dẫn cùng hàng loạt quà tặng chỉ diễn ra duy nhất trong ngày 20/10/2025.

Ngày 20/10, Generali Việt Nam mong muốn mang đến khách hàng món quà bảo vệ để người thương an tâm về ngày mai vững chắc. Với tinh thần đó, sự kiện livestream đặc biệt hiếm hoi trong ngành bảo hiểm Marathon Livestream "Deal đỉnh trao nàng – Bảo vệ như ý" được tổ chức. Sự kiện kết hợp giới thiệu sản phẩm, hoạt động giải trí và lan tỏa thông điệp yêu thương, mang đến cho khách hàng nhiều ưu đãi hấp dẫn khi chọn lựa những giải pháp bảo vệ sức khỏe và tài chính cho người thân.

Tổng Giám đốc Generali Việt Nam, chị Nguyễn Phương Anh, sẽ khởi động chương trình với phần giao lưu cùng khán giả và chính thức công bố chương trình khuyến mãi đặc biệt kéo dài từ 20/10 đến hết 31/12/2025, một món quà ý nghĩa Generali gửi đến khách hàng dịp cuối năm. Nối tiếp chương trình là 3 phiên live chính với sự tham gia của đội ngũ Top 10 "Chiến thần GenLive" - 10 Tư vấn tài chính (TVTC) có khả năng tư vấn sáng tạo được tuyển chọn, cùng dàn khách mời đặc biệt gồm MC/ Diễn viên Trần Anh Huy, Diễn viên Trần Ngọc Vàng và Nam vương Mario Thành Tâm. Tại mỗi phiên live, đội ngũ sẽ cung cấp cho khách hàng kiến thức về bảo hiểm nhân thọ, sản phẩm bảo hiểm liên kết chung VITA – Ngày Mai Vững Chắc và các sản phẩm bán kèm Bảo hiểm Sức Khỏe Cá Nhân 2025 VITA – Sức Khỏe Vàng/Kim Cương. Khán giả có cơ hội tương tác trực tiếp với khách mời, nhận ưu đãi độc quyền và quà tặng đặc biệt khi tham gia minigame xuyên suốt buổi livestream.

Top 10 Chiến thần GenLive

Những sự kiện như Marathon Livestream thể hiện nỗ lực Generali Việt Nam trong việc luôn áp dụng xu hướng công nghệ mới mẻ, mở ra nhiều không gian tương tác giúp đội ngũ TVTC dễ dàng kết nối trực tiếp với khách hàng, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng hiện đại.

Chương trình livestream không chỉ là sự kiện tri ân nhân ngày 20/10, mà còn là lời nhắc nhở ý nghĩa rằng yêu thương không chỉ thể hiện qua lời chúc, mà qua hành động thiết thực để người mình thương luôn được an tâm cho một ngày mai vững chắc.

Đón xem chương trình Marathon Livestream "Deal đỉnh trao nàng – Bảo vệ như ý", được phát sóng lúc 18g00, ngày 20/10/2025 trên các kênh Facebook và Tiktok chính thức của Generali Việt Nam.

