GI Realty chính thức trở thành Đại lý Phân phối Chiến lược của Vinhomes Green Paradise

Vinhomes Green Paradise – Kiệt tác lấn biển, biểu tượng của sự phồn vinh

Tọa lạc tại xã Cần Giờ, TP. Hồ Chí Minh, Vinhomes Green Paradise sở hữu vị trí chiến lược, cách trung tâm thành phố chỉ khoảng 50 phút di chuyển. Đây không chỉ là một dự án bất động sản mà còn là một kiệt tác kiến trúc, một biểu tượng của sự phồn vinh và phát triển bền vững.

Với quy mô 2.870 ha, dự án được định hướng theo chuẩn ESG (Environmental, Social, Governance), hài hòa với hệ sinh thái rừng ngập mặn Cần Giờ. Tổng vốn đầu tư lên đến 18 tỷ USD, Vinhomes Green Paradise được kỳ vọng sẽ trở thành một dự án hút khách, thu hút cả khách an cư và giới đầu tư.

Dự án cung cấp đa dạng các loại hình sản phẩm, từ biệt thự, nhà phố, shophouse, căn hộ, khách sạn cao cấp cho đến officetel, đáp ứng mọi nhu cầu sống và kinh doanh. Đặc biệt, hệ sinh thái tiện ích "all-in-one" bao gồm: Biển hồ nước mặn nhân tạo Paradise Lagoon lớn nhất thế giới; Tòa tháp trung tâm 108 tầng – biểu tượng mới của TP.HCM; Nhà hát Blue Waves Theatre lớn nhất Đông Nam Á và hệ thống Vincom Mega Mall, trường học liên cấp Vinschool và bệnh viện Vinmec đẳng cấp quốc tế

GI Realty – Nâng tầm giá trị dự án, đồng hành cùng khách hàng thượng lưu

Với kinh nghiệm dày dặn trong lĩnh vực tư vấn – phân phối bất động sản, GI Realty đã tạo lập được hình ảnh doanh nghiệp chuyên nghiệp, chuẩn mực, luôn đồng hành cùng những dự án chất lượng và uy tín trên thị trường. Từng ghi dấu ấn tại các dự án cao cấp như: The Global City, The Privé, The Gió Riverside và The Opus One, GI Realty không chỉ là nhà phân phối mà còn đồng hành cùng chủ đầu tư trong chiến lược phát triển bán hàng và xây dựng thương hiệu.

Đội ngũ tư vấn của GI Realty được đào tạo chuyên sâu, am hiểu thị trường và có khả năng nắm bắt xu hướng tiêu dùng mới. Cùng với hệ sinh thái marketing, bán hàng, hậu mãi và dịch vụ sau bán hàng toàn diện, GI Realty đảm bảo mang đến trải nghiệm xứng tầm cho mọi khách hàng.

Cơ hội đầu tư "vàng" không thể bỏ lỡ

Với sự phát triển mạnh mẽ của cơ sở hạ tầng (cầu Cần Giờ, tuyến đường ven biển...), Cần Giờ đang chuyển mình mạnh mẽ, trở thành trung tâm kinh tế - du lịch mới của khu vực phía Nam. Trong bối cảnh đó, Vinhomes Green Paradise không chỉ là nơi an cư đáng mơ ước mà còn là cơ hội đầu tư "vàng" khi vừa sở hữu môi trường sống xanh, vừa có tiềm năng tăng trưởng vượt trội trong tương lai.

Được phân phối bởi GI Realty, dự án càng trở nên hấp dẫn hơn với các chính sách bán hàng rõ ràng, hỗ trợ tài chính linh hoạt. Đây chính là giai đoạn vàng để sở hữu những sản phẩm đầu tiên với mức giá ưu đãi và chi phí cơ hội cực kỳ cạnh tranh.

