Giá bạc chờ tín hiệu cắt giảm lãi suất từ FED

Tại Công ty CP Ancarat Việt Nam, giá bạc hôm nay giữ ổn định sau khi có sự bứt phá trong phiên hôm qua 20/10, niêm yết ở mức 1.990.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.050.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội.

Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg có giá 52.416.000 đồng/thỏi (mua vào) và 53.916.000 đồng/thỏi (bán ra), cập nhật lúc 9:21 ngày 21/10.

Trên thị trường thế giới, giá bạc đạt 51,6 USD một ounce.

Bạc trượt xuống dưới 52 đô la một ounce vào thứ Hai (20/10) sau khi mất hơn 4% trong phiên trước đó khi các nhà đầu tư chốt lời sau một đợt tăng giá lịch sử lên mức cao kỷ lục.

Tâm lý rủi ro được cải thiện, chủ yếu do các dấu hiệu căng thẳng thương mại Mỹ-Trung dịu đi, cũng đã tác động đến nhu cầu trú ẩn an toàn. Các nhà giao dịch hiện đang chờ đợi dữ liệu lạm phát quan trọng của Hoa Kỳ trong tuần này sau khi dữ liệu bị che khuất do chính phủ đóng cửa.

Trong khi đó, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ FED được kỳ vọng rộng rãi sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tuần tới, tiếp theo là một động thái khác vào tháng 12 và có thể là ba lần nữa vào năm 2026.

Theo chuyên gia phân tích thị trường James Hyerczyk, về kỹ thuật, bạc vẫn trong xu hướng tăng nhưng rủi ro điều chỉnh đang hiện hữu. "Ngưỡng hỗ trợ quan trọng nằm quanh mức 49,81 USD/ounce; nếu giá rơi xuống dưới mốc này, có thể tiếp tục giảm về vùng 44,22 USD/ounce hoặc thậm chí 41,40 USD/ounce" - ông nhận định.

Theo James Hyerczyk, với đặc tính vừa là kim loại công nghiệp vừa là kim loại tiền tệ, bạc vẫn giữ vai trò đặc biệt, song cũng dễ chịu tác động nếu sản xuất toàn cầu chậm lại do chiến tranh thương mại.

Tuần trước, bạc tăng vọt lên mức cao nhất mọi thời đại trong bối cảnh khủng hoảng thanh khoản trên thị trường bạc của London đã gây ra cuộc tranh giành nguồn cung vật chất trên toàn cầu, trong khi nhu cầu mạnh mẽ của Ấn Độ càng thắt chặt các điều kiện.