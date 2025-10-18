Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá bạc giảm mạnh, người dân "vét" cháy hàng

18-10-2025 - 15:12 PM | Thị trường

Giá bạc thế giới giảm mạnh kéo theo giá bạc của các thương hiệu Ancarat, Phú Quý cũng giảm theo. Người dân vẫn xếp hàng mua rất đông.

Giá bạc thế giới sáng 18-10 đóng cửa ở mức hơn 51,9 USD/ounce, giảm mạnh 2,25 USD/ounce tương đương 4,16% so với thời điểm mở cửa phiên 17-10 (54,15 USD/ounce). Biên độ giao dịch trong ngày 17-10 thấp nhất là 50,61 USD/ounce, cao nhất ở mức 54,48 USD/ounce.

Giá bạc giảm mạnh, người dân "vét" cháy hàng- Ảnh 1.

Người dân xếp hàng mua bạc sáng 18-10

Tại thị trường trong nước, sáng nay 18-10, bạc Ancarat giao dịch ở mức mua vào 1,986 - bán ra 2,046 triệu đồng/lượng. Bạc thỏi 1 kg mua vào 52,310 triệu đồng/lượng, bán ra 53,810 triệu đồng/lượng.

Bạc Phú Quý được giao dịch mua vào ở mức 1,985 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 2,046 triệu đồng/lượng. Đối với bạc Phú Quý loại 1 kg, giá mua vào là 52,933 bán ra là 54,559 triệu đồng/kg.

Giá bạc giảm mạnh, người dân vẫn xếp hàng đi mua bạc rất đông. Tại cửa hàng của Ancarat tại Hà Nội, dòng người xếp hàng từ sáng sớm. Mỗi người tối đa được mua 5 kg.

Giá bạc giảm mạnh, người dân "vét" cháy hàng- Ảnh 2.

Bạc thỏi 1 kg được người dân ưa chuộng hiện nay

Trog khi đó, cửa hàng của Phú Quý vừa mở cửa thời gian ngắn đã thông báo tạm hết hàng.

Giới phân tích nhận định giá bạc giảm giá khá mạnh trong phiên giao dịch ngày 17-10 là do nhà đầu tư chốt lời và bị ảnh hưởng bởi giá vàng giảm mạnh hôm qua.

Giá bạc giảm mạnh, người dân "vét" cháy hàng- Ảnh 3.

Giá bạc giảm mạnh khiến nhiều người dân xếp hàng mua tích trữ

Các chuyên gia tại Heraeus nêu ra cảnh báo các chỉ báo kỹ thuật như RSI và độ lệch so với đường trung bình động 200 ngày đều cho thấy thị trường đang bị kéo căng đến mức cực đoan. Một đợt điều chỉnh giá là hoàn toàn có thể xảy ra.

Cùng với đó, do thị trường bạc vốn nhỏ hơn và có tính biến động cao hơn vàng. Các nhà đầu tư cần chuẩn bị tâm lý cho những phiên giao dịch giật cục và biến động mạnh.

Giá bạc giảm mạnh, người dân "vét" cháy hàng- Ảnh 4.

Nhân viên cửa hàng Ancarat phát số xếp hàng cho khách

Tuy nhiên, về lâu dài bạc sẽ vẫn giữ đà tăng, bởi được hỗ trợ bởi nhu cầu trú ẩn của nhà đầu tư giữa bối cảnh thị trường tài chính biến động và tình trạng thiếu hụt nguồn cung trong khi nhu cầu công nghiệp ngày càng lớn.

Giá bạc giảm mạnh, người dân "vét" cháy hàng- Ảnh 5.

Phú Quý thông báo hết bạc sáng 18-10

Trung Quốc đóng băng đơn hàng, Mỹ tăng mạnh đưa một loại ‘báu vật’ vào Việt Nam với giá rẻ bất ngờ: Thuế nhập khẩu 0%, nước ta mua hàng triệu tấn mỗi năm

 

Theo Yến Anh

Người lao động

Từ Khóa:
giá bạc, bạc

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trung Quốc đóng băng đơn hàng, Mỹ tăng mạnh đưa một loại ‘báu vật’ vào Việt Nam với giá rẻ bất ngờ: Thuế nhập khẩu 0%, nước ta mua hàng triệu tấn mỗi năm

Trung Quốc đóng băng đơn hàng, Mỹ tăng mạnh đưa một loại ‘báu vật’ vào Việt Nam với giá rẻ bất ngờ: Thuế nhập khẩu 0%, nước ta mua hàng triệu tấn mỗi năm Nổi bật

Một đối thủ sầu riêng của Thái Lan, Việt Nam rục rịch gia nhập thị trường Trung Quốc, chuyên gia khẳng định: Cần ít nhất 2 năm nữa để làm điều này

Một đối thủ sầu riêng của Thái Lan, Việt Nam rục rịch gia nhập thị trường Trung Quốc, chuyên gia khẳng định: Cần ít nhất 2 năm nữa để làm điều này Nổi bật

Giá bạc tăng lên mức cao nhất trong lịch sử, tín hiệu nào dự báo nhịp điều chỉnh sẽ xảy ra?

Giá bạc tăng lên mức cao nhất trong lịch sử, tín hiệu nào dự báo nhịp điều chỉnh sẽ xảy ra?

14:28 , 18/10/2025
Loại lá rẻ như cho của Việt Nam nay đắt đỏ khi “xuất ngoại”: Âu, Mỹ nhập về chuyên dùng cho ẩm thực cao cấp

Loại lá rẻ như cho của Việt Nam nay đắt đỏ khi “xuất ngoại”: Âu, Mỹ nhập về chuyên dùng cho ẩm thực cao cấp

13:25 , 18/10/2025
Nhờ công nghệ siêu đặc biệt này, một mẫu ô tô Trung Quốc vừa ‘bơi’ vượt sông Dương Tử quãng đường 1,2 km

Nhờ công nghệ siêu đặc biệt này, một mẫu ô tô Trung Quốc vừa ‘bơi’ vượt sông Dương Tử quãng đường 1,2 km

11:57 , 18/10/2025
Mẫu sedan giá quy đổi 1,5 tỷ đồng này bán sạch sau 20 phút nhận đặt tại Ấn Độ - Việt Nam chỉ có 1 chiếc

Mẫu sedan giá quy đổi 1,5 tỷ đồng này bán sạch sau 20 phút nhận đặt tại Ấn Độ - Việt Nam chỉ có 1 chiếc

10:52 , 18/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên