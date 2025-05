Giá bạc hôm nay 29/5: Bank of America kỳ vọng giá đạt 40 USD/ounce

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc hôm nay đi ngang, niêm yết ở mức 1.261.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.300.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội.

Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg có giá 33.626.583 đồng/thỏi (mua vào) và 34.666.580 đồng/thỏi (bán ra), cập nhật lúc 08:53 ngày 29/5.

Trên thị trường thế giới, khảo sát hôm nay 26/5, giá bạc được giao dịch ở mức 33,12 USD/ounce, tương đương 855.000 – 860.000 VND/ounce.

Theo tin từ Kitco News, khi được hỏi về triển vọng giá bạc, vốn đang tăng chậm hơn so với vàng do ảnh hưởng từ nhu cầu công nghiệp yếu, chuyên gia Francisco Blanch, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu hàng hóa và sản phẩm phái sinh toàn cầu của Bank of America, cho biết ngân hàng này đang đặt mục tiêu giá bạc lên đến 40 USD/ounce trong thời gian tới.

Blanch cho rằng bạc là khoản đầu tư hấp dẫn vì nó vừa mang tính chất của một kim loại quý, vừa là kim loại công nghiệp. Giai đoạn gần đây, chính yếu tố “kim loại quý” đã giúp giá bạc tăng, trong khi nhu cầu công nghiệp còn yếu chưa đóng góp nhiều. Tuy nhiên, ông tin rằng tình hình này sẽ sớm thay đổi.

Theo ông, các chính sách thuế quan mới khiến môi trường thương mại kém thuận lợi hơn, góp phần làm chậm lại hoạt động sản xuất toàn cầu. Sau giai đoạn giao dịch sôi động từ quý IV năm ngoái đến quý I năm nay, thị trường hiện đang bước vào thời kỳ điều chỉnh có thể kéo dài trong một hoặc hai quý. Tuy vậy, ông kỳ vọng hoạt động công nghiệp sẽ phục hồi, từ đó hỗ trợ tích cực cho giá bạc.

Đáng chú ý, bạc được sử dụng rộng rãi trong sản xuất pin mặt trời – lĩnh vực đang nhận được sự đầu tư lớn trong xu hướng chuyển đổi năng lượng toàn cầu. Blanch nhấn mạnh rằng bạc là chất dẫn điện tốt nhất thế giới, và vì vậy sẽ đóng vai trò then chốt trong quá trình điện hóa và phát triển năng lượng sạch.

Blanch cho rằng khi hoạt động công nghiệp hồi phục ổn định, bạc sẽ có cơ hội tăng giá mạnh mẽ hơn và khẳng định vai trò là một trong những tài sản đầu tư sáng giá nhất trong dài hạn.