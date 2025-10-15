Giá bất động sản tăng nhanh, người nghèo 'cực kỳ khó tiếp cận'

Đánh giá tác động của giá vàng

Sáng 15/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến đối với các báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi, năm 2025 cơ bản đạt được mục tiêu tổng quát đề ra, dự kiến đạt và vượt 15/15 chỉ tiêu chủ yếu. Đặc biệt, quy mô GDP ước đạt khoảng 510 tỷ USD, xếp thứ 32 thế giới và thứ 4 trong ASEAN.

GDP bình quân đầu người ước đạt khoảng trên 5.000 USD, trở thành nước thu nhập trung bình cao. Thu ngân sách nhà nước trong 9 tháng đạt 1,92 triệu tỷ đồng, bằng 97,9% dự toán năm 2025.

Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga.

Tại phiên họp, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga đánh giá rất cao Chính phủ, Thủ tướng và các thành viên Chính phủ trong năm qua đã hành động rất mạnh mẽ, quyết liệt, đưa ra các quyết sách mạnh và dám nghĩ, dám làm; điều hành kinh tế linh hoạt và kịp thời.

Trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức, bà Nga cho rằng, mức tăng trưởng trên 8% "rất đáng khích lệ". “15/15 chỉ tiêu Quốc hội đặt ra trong năm 2025 Chính phủ đều đạt được, chúng tôi cho đó là một thành tích rất lớn”, bà Nga nhận định.

Bên cạnh đó, bà Lê Thị Nga cũng lưu ý về một số bất cập, như tình trạng lừa đảo qua mạng thời gian qua. Mặc dù đã có nhiều cảnh báo nhưng tình trạng này vẫn diễn ra rất nhiều.

“Chúng tôi đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Công an và các cơ quan liên quan khuyến cáo mạnh mẽ hơn nữa đối với người dân về những thủ đoạn lừa đảo này”, bà Nga nêu.

Bên cạnh đó, theo đại biểu, tình hình cháy nổ vẫn diễn biến rất phức tạp. Các vụ cháy hầu như ngày nào cũng xảy ra. Có vụ làm chết 4 – 5 người trong một nhà. Bà đề nghị Chính phủ có những cái giải pháp để giải quyết tình trạng này.

Về vấn đề giá vàng và giá bất động sản , bà Nga cho rằng quản lý chưa tốt, có những lúc chênh gần 20 triệu với thế giới. Đặc biệt, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Dân nguyện phản ánh giá bất động sản tăng nhanh khiến người nghèo khó tiếp cận. "Chính phủ cần có giải pháp để giảm giá vàng và giảm giá bất động sản”, bà Nga đề nghị.

Về nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh đề nghị Chính phủ bổ sung phân tích diễn biến và đánh giá tác động của giá vàng đến ổn định tài chính tiền tệ kinh tế vĩ mô.

Ngập lụt, lũ quét ngày càng nghiêm trọng

Liên quan đến ô nhiễm, ùn tắc, ngập úng , Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nhìn nhận, bây giờ không chỉ còn ở thành phố lớn, mà còn xảy ra ở các vùng sâu, vùng xa. Một số vùng dù mưa không phải quá lớn, nhưng tình trạng ngập úng, lũ ống, lũ quét rất tàn khốc, không chỉ năm ngoái mà năm nay càng tàn khốc hơn. “Cử tri và người dân đề nghị Chính phủ cần đánh giá khách quan về tình trạng này”, ông Phương nói.

Liên quan đến con số tăng trưởng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho rằng, năm 2025, mục tiêu tăng trưởng 8% được xem là thách thức không nhỏ trong bối cảnh kinh tế thế giới bất ổn, sức cầu trong nước còn yếu. Nhưng cũng chính vì khó khăn ấy mà ý nghĩa của con số này càng lớn hơn, cũng là nền tảng vững chắc để đưa nền kinh tế vươn tới mức hai con số trong năm tới.

Nói về tổ chức bộ máy, ông Nguyễn Khắc Định đặt vấn đề: Sau sắp xếp tổ chức bộ máy , đơn vị hành chính, số bộ giảm, số ủy ban của Quốc hội giảm, số tỉnh và xã giảm, huyện không còn; số lượng cán bộ giảm 150 nghìn người…

“Thời gian dành cho việc sắp xếp bộ máy rất lớn, nhân lực ít đi, số cơ quan làm việc ít đi, mà tăng trưởng kinh tế lại cao hơn. Điều này là do chúng ta đổi mới công tác lãnh đạo, đổi mới phương pháp làm việc, đổi mới công tác chỉ đạo”, ông Định bày tỏ.

Về một số nhiệm vụ quan trọng trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý, phải tiếp tục đổi mới thể chế, phân cấp, phân quyền, đổi mới sáng tạo. Cùng với đó, cần tiếp tục đẩy mạnh đầu tư công để lan tỏa sang đầu tư tư nhân và các lĩnh vực khác...