Giả biến thành thật: Startup AI gây chấn động vì founder đóng giả làm AI cho đến khi đủ tiền để tạo ra AI thật

Fireflies, startup chuyên về ghi chú cuộc họp bằng AI, vừa đạt được định giá một tỷ USD đầu năm nay sau khi ra mắt ứng dụng trợ lý cuộc họp "Talk to Fireflies". Thành tích này vốn đã đủ ấn tượng cho một công ty khởi nghiệp, nhưng điều thực sự khiến cộng đồng công nghệ dậy sóng là lời thú nhận gần đây từ chính một trong những người đồng sáng lập

Sam Udotong, đồng sáng lập và CTO của Fireflies, đã công khai trong một bài đăng trên LinkedIn rằng dịch vụ phiên âm AI mà họ tính phí 100 USD/tháng ban đầu hoàn toàn không phải là AI, mà chỉ đơn giản là hai người sáng lập gõ tay ghi chú trong các cuộc họp của khách hàng.

Udotong tự hào tuyên bố trong bài đăng gây tranh cãi này rằng họ đã thu 100 USD/tháng cho một AI mà thực ra chỉ là hai anh chàng sống nhờ vào pizza. Anh chia sẻ một cách thẳng thắn rằng họ đã nói với khách hàng sẽ có một AI tham gia cuộc họp, nhưng thực tế nó chỉ là chính anh và đồng sáng lập Krish Ramineni gọi vào cuộc họp, ngồi im lặng ở đó và ghi chú bằng tay từng chữ một.

Đây không phải là một hệ thống tự động tinh vi hay một thuật toán học máy phức tạp, mà đơn giản là hai con người với bàn tay và bàn phím đang làm công việc mà khách hàng tin rằng máy móc đang thực hiện.

Chi tiết về cách thức hoạt động của "AI giả mạo" này càng làm tăng thêm sự choáng váng. Udotong tiết lộ rằng khi khách hàng lên lịch cuộc họp, họ sẽ gọi điện thủ công vào cuộc họp với danh nghĩa "Fred from Fireflies.ai", một cái tên nghe có vẻ như một bot tự động.

Sam Udotong, đồng sáng lập Fireflies AI

Sau đó, hai người sáng lập sẽ ngồi đó trong im lặng hoàn toàn, ghi chép chi tiết mọi điều được nói ra trong cuộc họp, và gửi bản ghi chú đã được đánh máy cho khách hàng chỉ mười phút sau khi cuộc họp kết thúc.

Tốc độ phản hồi nhanh chóng này chắc hẳn đã khiến khách hàng tin rằng họ đang có trong tay một công nghệ AI tiên tiến, trong khi thực tế là hai người đàn ông đang vội vã gõ phím để kịp deadline.

Bằng phương pháp "sáng tạo" này, Udotong cho biết họ đã kiếm đủ tiền để trả 750 USD tiền thuê nhà cho một phòng khách nhỏ xíu ở San Francisco. Đó chính là thời điểm chuyển đổi quan trọng khi họ quyết định dừng lại việc làm thủ công và tự động hóa mọi thứ - hay nói đúng hơn, cuối cùng cũng cung cấp dịch vụ AI thực sự mà họ đã hứa với khách hàng từ đầu.

Họ đã tham dự hơn một trăm cuộc họp theo cách giả mạo này, sống trong tình trạng ngủ trên ghế sofa và ăn pizza mỗi ngày, trước khi cuối cùng có đủ nguồn lực để biến ước mơ AI thành hiện thực.

Phản ứng trái chiều từ cộng đồng

Phản ứng từ cộng đồng đối với lời thú nhận này chia rẽ sâu sắc, phản ánh một cuộc tranh luận rộng lớn hơn về đạo đức trong văn hóa startup. Một bên là những lời chỉ trích gay gắt về mặt pháp lý và đạo đức.

Chuyên gia tự động hóa Umar Aftab không giấu được sự phẫn nộ khi chỉ ra rằng việc ngồi trong cuộc họp của ai đó mà không được mời là vi phạm nghiêm trọng quyền riêng tư. Ông nhấn mạnh rằng khách hàng muốn một bot AI trong cuộc họp của họ, không phải một người lạ không được mời, và cách làm này không chỉ phá hoại lòng tin mà còn có thể dẫn đến những hậu quả pháp lý nghiêm trọng.

Nhiều người khác cũng cảnh báo về nguy cơ kiện tụng, với kỹ sư phần mềm Mauricio Idarraga gọi đây là một trong những bài đăng liều lĩnh và thiếu nhạy cảm nhất mà ông từng thấy.

Tuy nhiên, bên kia của cuộc tranh luận là những người ủng hộ nhiệt tình, xem đây như một câu chuyện truyền cảm hứng về sự kiên trì và tháo vát. Một CEO và đồng sáng lập khác đã bình luận rằng đây là câu chuyện siêu truyền cảm hứng, nhấn mạnh rằng những người ghét sẽ luôn ghét và hầu hết mọi người không hiểu được những gì cần thiết để xây dựng một công ty từ con số không trong khi vẫn phải tìm cách sinh tồn.

Người này tin rằng sự kiên trì của Udotong và Ramineni cuối cùng đã được đền đáp xứng đáng và họ đã thay đổi thế giới.

Câu chuyện của Fireflies là một ví dụ cực đoan của triết lý "fake it till you make it" - giả vờ cho đến khi thành công thật - một câu thần chú phổ biến trong văn hóa Silicon Valley.

Nhưng nó cũng đặt ra những câu hỏi nghiêm túc về ranh giới giữa sự tháo vát sáng tạo và hành vi lừa dối khách hàng. Liệu việc thu 100 USD/tháng cho dịch vụ được quảng cáo là AI nhưng thực chất là lao động thủ công có thể được chấp nhận như một phần của quá trình khởi nghiệp?

Hay đây là một hình thức gian lận đơn thuần đáng bị lên án? Đặc biệt đáng lo ngại là khía cạnh quyền riêng tư - khách hàng nghĩ rằng họ đang cho phép một phần mềm tự động tham gia cuộc họp của mình, nhưng thực tế là có hai người lạ hoàn toàn đang ngồi nghe và ghi chép mọi lời nói trong những cuộc trò chuyện có thể chứa thông tin nhạy cảm về công việc hoặc kinh doanh.