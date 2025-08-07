Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Giá Bitcoin vượt 110.000 USD: Có bao nhiêu người trên thế giới đang sở hữu trọn vẹn một Bitcoin?

07-08-2025 - 09:43 AM | Smart Money

Trong số hơn 20 triệu Bitcoin đang lưu hành, chỉ có chưa đến một triệu địa chỉ ví ghi nhận sở hữu trọn vẹn một đồng BTC.

Có bao nhiêu người thực sự sở hữu trọn vẹn 1 Bitcoin? 

Giá Bitcoin vượt mốc 100.000 USD từ tháng 5/2025 đã đưa khối tài sản của những người nắm giữ đồng tiền kỹ thuật số này lên một tầm cao mới. Trong số hơn 20 triệu Bitcoin đang lưu hành, chỉ có chưa đến một triệu địa chỉ ví ghi nhận sở hữu trọn vẹn một đồng BTC.

Theo dữ liệu blockchain công khai, khoảng 983.000 ví tiền điện tử hiện đang nắm giữ ít nhất một Bitcoin nguyên vẹn. Tuy nhiên, con số thực tế những cá nhân sở hữu có thể thấp hơn, do nhiều tổ chức và sàn giao dịch như Binance hoặc các "kho bạc Bitcoin" thường phân bổ tài sản trên nhiều địa chỉ. Ước tính, số người thực sự sở hữu ít nhất một BTC rơi vào khoảng 800.000 – 850.000 người trên toàn cầu.

Giá Bitcoin vượt 110.000 USD: Có bao nhiêu người trên thế giới đang sở hữu trọn vẹn một Bitcoin?- Ảnh 1.

Một trong những tổ chức nắm giữ nhiều Bitcoin nhất hiện nay là Strategy Inc. (trước đây là MicroStrategy) – một công ty phần mềm đã chuyển hướng thành "kho bạc Bitcoin" với 628.791 BTC, trị giá gần 72 tỷ USD theo mức giá hiện tại.

Hiện tại, ví lớn nhất thế giới đang nắm giữ khoảng 248.598 BTC, được kiểm soát bởi Binance – sàn giao dịch tiền số hàng đầu toàn cầu.

Tương lai nào của Bitcoin? 

Kể từ tháng 5, giá Bitcoin ổn định trên mức 100.000 USD, lập đỉnh mới hơn 123.000 USD vào ngày 14/7/2025. Trong tuần gần nhất, đồng tiền này giao dịch quanh vùng 114.000 – 119.000 USD, đưa tổng vốn hóa thị trường lên khoảng 2.300 tỷ USD.

Sự tăng giá không chỉ làm dày túi các nhà đầu tư mà còn thúc đẩy giá trị thị trường của các công ty tích trữ Bitcoin. Strategy Inc. hiện có vốn hóa khoảng 108 tỷ USD, cao hơn 33% so với giá trị số BTC mà họ đang nắm giữ. Một số doanh nghiệp khác cũng gia nhập "câu lạc bộ kho bạc Bitcoin" như GameStop Corp. và Marathon Holdings.

Giá trị của Bitcoin tăng mạnh nhờ xu hướng công nhận tiền số như một loại tài sản hợp pháp và sự ủng hộ chính sách từ chính quyền Trump nhiệm kỳ hai – vốn có quan điểm cởi mở hơn với ngành công nghiệp tiền điện tử. Theo các chuyên gia, nửa cuối năm 2025 sẽ là giai đoạn quyết định cho việc Bitcoin được chấp nhận như một dạng tài sản dự trữ chính thức, khi nhiều tập đoàn và định chế tài chính lớn đẩy mạnh đầu tư vào đồng tiền này.

Trong bối cảnh giá Bitcoin vượt ngưỡng 100.000 USD, việc sở hữu trọn vẹn một BTC giờ đây là một "đặc quyền" chỉ dành cho chưa đầy một triệu người. Khi các công ty tiếp tục tích lũy và phân bổ Bitcoin qua nhiều ví, số lượng cá nhân sở hữu đầy đủ một BTC sẽ ngày càng ít đi, củng cố thêm tính khan hiếm và giá trị dài hạn của đồng tiền này.

Nguồn: Investopedia

Bài viết nhằm mục đích cung cấp thông tin, không mang khuyến nghị đầu tư.



Theo Thảo Vân

