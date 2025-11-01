Giá cà phê hôm nay 1-11: Cực đoan hơn thời tiết

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng nay 1-11 (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta trên sàn London – Anh giảm 2,1% - 2,17%; giá Arabica trên sàn New York – Mỹ điều chỉnh nhẹ, cả tăng và giảm tùy kỳ hạn.

Ở kỳ hạn tham chiếu, tháng 1-2026 với Robusta giá giảm 101 USD/tấn, còn 4.540 USD/tấn; tháng 12-2025 với Arabica tương đương hôm qua, ở mức 8.640 USD/tấn.

Quy đổi theo tỉ giá, giá Robusta tham chiếu ở mức 118.400 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay thị trường sẽ thêm phiên giảm từ mức bình quân 118.000 đồng/kg trước giờ sàn London giao dịch.

Bó hoa cà phê

Hiện nay các vùng Tây Nguyên, Quảng Trị, Sơn La sản lượng cà phê đang nhiều lên do thu hoạch rộ.

Trong đó, cà phê Arabica tươi mua từ nông dân đang ở mức cao nhất từ trước đến nay nhờ ảnh hưởng tích cực từ giá thế giới. Một số vùng giá Arabica tươi đã vượt 30.000 đồng/kg.

Giá cà phê trên sàn bất chấp các số liệu thống kê cho thấy tồn kho trên 2 sàn đang ở mức rất thấp. Đặc biệt, tồn kho Arabica chỉ có khoảng 450.000 bao, mỗi bao 60 kg, thấp nhất 20 tháng qua.

Chuyên gia thị trường cà phê Nguyễn Quang Bình nói rằng giá cà phê bị tác động bởi thời tiết cực đoan (khiến sản lượng bị hụt mạnh – PV) nhưng thời gian gần đây các yếu tố ngoài thời tiết còn cực đoan hơn, khiến cho thị trường cà phê càng thêm khó lường.