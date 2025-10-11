Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Giá cà phê hôm nay 11-10: Chốt tuần giảm, xuất khẩu cà phê toàn cầu ra sao?

11-10-2025 - 09:05 AM | Thị trường

Giá cà phê hôm nay giảm, kết thúc tuần này đi lùi so với tuần trước giữa bối cảnh thị trường cà phê toàn cầu biến động lớn

Phiên giao dịch đêm qua, rạng sáng nay 11-10 (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta trên sàn London – Anh giảm 88 USD/tấn, còn 4.480 USD/tấn, quy ra tiền Việt khoảng 117.000 đồng/kg. 

Giá cà phê đồng loạt giảm

So với cuối tuần trước, giá Robusta kỳ hạn này đã giảm 47 USD/tấn, tương đương giảm 1,04%.

Giá cà phê hôm nay trong nước dự báo sẽ tiếp tục giảm từ mức bình quân 114.300 đồng/kg trước giờ sàn London giao dịch.

Hiện cà phê khu vực Đắk Lắk có giá cao nhất 114.500 đồng/kg; thấp nhất tại Lâm Đồng, 113.600 đồng/kg; Gia Lai 114.000 đồng/kg.

Như vậy, giá cà phê trong nước tiếp tục ở mức thấp hơn giá sàn do hiếm các hợp đồng giao ngay và bên mua đang kỳ vọng giá cà phê giảm tiếp do vào vụ.

Giá cà phê hôm nay 11-10: Chốt tuần giảm, xuất khẩu cà phê toàn cầu ra sao?- Ảnh 1.

Giá cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 11-2025 trên sàn London

Trong khi đó, giá Arabica trên sàn New York – Mỹ còn 8.220 USD/tấn, giảm 90 USD/tấn ở kỳ hạn giao tháng 12-2025. So với tuần trước, giá Arabica kỳ hạn này giảm 390 USD/tấn, tương đương giảm 4,53%. Đây là mức giảm mạnh hơn nhiều so với Robusta.

Xuất khẩu cà phê toàn cầu ra sao?

Báo cáo vừa được Brazil công bố, trong tháng 9-2025, nước này xuất khẩu khoảng 195.800 tấn cà phê, giảm đến 19,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Điều này cho thấy xuất khẩu cà phê của Brazil vẫn chưa được khơi thông sau khi Mỹ áp thuế đối ứng lên đến 50%. Do đó, xuất khẩu cà phê của nước này liên tục giảm, bất chấp vừa thu hoạch xong với ước tính được mùa.

Giá cà phê hôm nay 11-10: Chốt tuần giảm, xuất khẩu cà phê toàn cầu ra sao?- Ảnh 2.

Xuất khẩu cà phê ở các nước châu Á tăng trong khi châu Mỹ giảm

Tổ chức cà phê thế giới (ICO) thông tin xuất khẩu cà phê toàn cầu trong tháng 8-2025 đạt 681.000 tấn, giảm 3,75% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân do sự sụt giảm xuất khẩu từ vùng Nam Mỹ, mức giảm đến 14%; riêng Brazil giảm 23%.

Trong khi đó, vùng cà phê châu Á (Việt Nam, Ấn Độ, Indonesia) tăng 14,9%, lên 210.000 tấn. Tuy nhiên, tính chung 11 tháng niên vụ 2024-2025, xuất khẩu cà phê toàn cầu vẫn tăng 0,2%.

Theo Ngọc Ánh

Người lao động

